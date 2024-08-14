Объявлена обязательная эвакуация поселка Глушково в Курской области

Алаудинов назвал число атаковавших Курскую область украинских боевиков

Командир спецназа «Ахмат» Алаудинов: Киев задействовал для операции в Курской области более 11 тыс. человек

Tекст: Алексей Дегтярев

Он подчеркнул в своем Telegram-канале, что основные силы ВСУ в регионе уже остановлены, большая часть их личного состава уничтожена. Украина задействовала для этой операции более 11 тыс. человек, подчеркнул Алаудинов.

По его информации, ВС России нанесли серьезный удар по украинским боевикам в Мартыновке в Курской области. При этом ВСУ все же пытаются выстраивать «логистические маршруты» в регионе, но несут невосполнимые потери. Алаудинов подчеркнул, что Суджа находится под контролем российских войск.



Ранее он сообщал о безуспешной попытке ВСУ к 11 августа захватить АЭС в Курчатове.