Некоторые люди видят нравственные границы и останавливаются. Они понимают, что им туда не нужно. «Я не буду радоваться смерти и горю сограждан» – одна из таких границ. Многие противники действующей власти и СВО на ней остановились. Некоторые, судя по многочисленным публикациям в сетях, нет.16 комментариев
Объявлена обязательная эвакуация поселка Глушково в Курской области
Принято решение об обязательной эвакуации поселка Глушково, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов.
Смирнов пояснил в Telegram, что соответствующее решение принято региональным оперштабом. Эвакуация будет проводиться под контролем местной администрации, правоохранителей, военных, а также дружинников Курского центра «Патриот». «Прошу всех следовать рекомендациям», – заявил Смирнов.
Напомним, МЧС России сообщило, что большую часть жителей приграничных районов Курской области временно переселили в безопасные районы.