МЧС: Большинство жителей курского приграничья переселили в безопасные места

Tекст: Валерия Городецкая

По информации ведомства, только за последние сутки в безопасные места переселены более 300 человек, передает ТАСС. Всего на сегодняшний день в пунктах временного размещения (ПВР) находятся более 8 тыс. жителей Курской области, включая 2,5 тыс. детей.

Работы по временному переселению и всестороннему обеспечению жителей курского приграничья продолжаются, подчеркнули в МЧС, отметив, что более 450 ПВР вместимостью свыше 35 тыс. человек готовы к приему граждан.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала ООН признать терроризмом действия ВСУ в Курской области.