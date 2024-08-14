Некоторые люди видят нравственные границы и останавливаются. Они понимают, что им туда не нужно. «Я не буду радоваться смерти и горю сограждан» – одна из таких границ. Многие противники действующей власти и СВО на ней остановились. Некоторые, судя по многочисленным публикациям в сетях, нет.14 комментариев
Большинство жителей курского приграничья переселили в безопасные места
МЧС: Большинство жителей курского приграничья переселили в безопасные места
Большую часть жителей приграничных районов Курской области временно переселили в безопасные районы, сообщило МЧС России.
По информации ведомства, только за последние сутки в безопасные места переселены более 300 человек, передает ТАСС. Всего на сегодняшний день в пунктах временного размещения (ПВР) находятся более 8 тыс. жителей Курской области, включая 2,5 тыс. детей.
Работы по временному переселению и всестороннему обеспечению жителей курского приграничья продолжаются, подчеркнули в МЧС, отметив, что более 450 ПВР вместимостью свыше 35 тыс. человек готовы к приему граждан.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала ООН признать терроризмом действия ВСУ в Курской области.