Некоторые люди видят нравственные границы и останавливаются. Они понимают, что им туда не нужно. «Я не буду радоваться смерти и горю сограждан» – одна из таких границ. Многие противники действующей власти и СВО на ней остановились. Некоторые, судя по многочисленным публикациям в сетях, нет.16 комментариев
Алаудинов рассказал о целях ВСУ при нападении на Курскую область
Алаудинов рассказал о планах ВСУ по захвату части Белгородской области
Украинские войска планировали захватить не только Курскую область, но и часть Белгородской, заявил командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов.
«Целью изначально было захватить Курскую область, <…> планировалось захватить еще часть Белгородской области, но у них расчет был такой, что их молниеносное наступление уже не будет остановлено», – сказал он в эфире телеканала «Россия 1», передает ТАСС.
По словам Алаудинова, руководство НАТО, принимая решение о нападении, рассчитывало на то, что украинские военнослужащие смогут занять значительную территорию и взять под контроль стратегические объекты в Курской области, «чтобы Россию посадить за стол переговоров на их условиях и заставить выйти с тех территорий, которые в принципе являются российскими», передает РИА «Новости».
Ранее Минобороны показало видео пленения солдат ВСУ в Курской области.