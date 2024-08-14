Некоторые люди видят нравственные границы и останавливаются. Они понимают, что им туда не нужно. «Я не буду радоваться смерти и горю сограждан» – одна из таких границ. Многие противники действующей власти и СВО на ней остановились. Некоторые, судя по многочисленным публикациям в сетях, нет.11 комментариев
Минобороны показало видео пленения солдат ВСУ в Курской области
Минобороны показало видео взятия в плен солдат ВСУ в Курской области
Министерство обороны России распространило кадры взятия бойцов ВСУ в плен российскими военнослужащими на территории Курской области.
На видео показано взятие в плен военнослужащих 80-й и 82-й десантно-штурмовых бригад ВСУ в населенных пунктах Малая Локня, Мартыновка и Уланок, сообщается в Telegram-канале ведомства.
Напомним, в среду утром российские военные взяли в плен пятерых военнослужащих 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе села Малая Локня в Курской области и группу из трех украинских военнослужащих 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ.