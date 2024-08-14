Алаудинов назвал численность зашедшей в Курскую область группировки ВСУ

Алаудинов: Среди напавших на Курскую область солдат ВСУ было много иностранцев

Tекст: Валерия Городецкая

По словам Алаудинова, для нападения на Курскую область Украина собрала со всех участков и направлений «части некоторых батальонов, бригад, которые были растянуты по всей линии фронта», передает РИА «Новости».

Говоря об иностранцах, участвовавших в операции ВСУ, генерал сообщил, что изначально их было очень много, но большая часть из них уже уничтожена. «Везде слышалась польская речь, английская речь, французская речь. Были темнокожие представители непонятно пока какой национальности», – сказал Алаудинов в эфире телеканала «Россия 1».

Напомним, украинская армия в последние сутки потеряла до 270 человек в Курской области.