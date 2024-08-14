Некоторые люди видят нравственные границы и останавливаются. Они понимают, что им туда не нужно. «Я не буду радоваться смерти и горю сограждан» – одна из таких границ. Многие противники действующей власти и СВО на ней остановились. Некоторые, судя по многочисленным публикациям в сетях, нет.14 комментариев
Алаудинов назвал численность зашедшей в Курскую область группировки ВСУ
Алаудинов: Среди напавших на Курскую область солдат ВСУ было много иностранцев
На территорию Курской области заходили около 12 тыс. бойцов ВСУ, среди которых было много иностранцев, заявил командир спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления Минобороны России генерал-майор Апты Алаудинов.
По словам Алаудинова, для нападения на Курскую область Украина собрала со всех участков и направлений «части некоторых батальонов, бригад, которые были растянуты по всей линии фронта», передает РИА «Новости».
Говоря об иностранцах, участвовавших в операции ВСУ, генерал сообщил, что изначально их было очень много, но большая часть из них уже уничтожена. «Везде слышалась польская речь, английская речь, французская речь. Были темнокожие представители непонятно пока какой национальности», – сказал Алаудинов в эфире телеканала «Россия 1».
Напомним, украинская армия в последние сутки потеряла до 270 человек в Курской области.