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    Мнения
    Сергей Худиев Сергей Худиев Радоваться смерти и горю сограждан – дело погибельное

    Некоторые люди видят нравственные границы и останавливаются. Они понимают, что им туда не нужно. «Я не буду радоваться смерти и горю сограждан» – одна из таких границ. Многие противники действующей власти и СВО на ней остановились. Некоторые, судя по многочисленным публикациям в сетях, нет.

    14 комментариев
    Александр Филиппов Александр Филиппов Атаки будут устроены так, чтобы кричать «позор»

    Мы ведь не думаем, что вот прямо сейчас всё закончится? Увы. Ну так надо ожидать по логике событий, что они будут всякий раз устроены именно так: чтобы зацепиться языком и кричать «позор».

    15 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Что делать с украинским ядерным терроризмом

    Ни МАГАТЭ, ни другие подконтрольные Западу организации (включая ООН) ничего не сделают для того, чтобы обуздать Зеленского. Решать проблему ядерного терроризма Украины все равно придется нам.

    9 комментариев
    14 августа 2024, 17:59 • Новости дня

    Торги на фондовом рынке Московской биржи возобновились

    Tекст: Кристина Цыцура

    Торговля на фондовом рынке Московской биржи возобновилась в 17.30 по мск, акции немного усилили свое снижение, составив 1,26%, согласно данным торгов.

    На 17.33 мск индекс биржи уменьшился на 0,02%, хотя перед приостановкой торгов он показывал рост на 0,13%. В то же время акции Московской биржи упали на 1,26%, в то время как до приостановки их снижение составляло 1,03%, передает РИА «Новости».

    Торги были приостановлены с 16.18 мск из-за программной ошибки.

    14 августа 2024, 14:03 • Новости дня
    Путин пожелал успехов на выборах врио главы Калининградской области Беспрозванных

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент Владимир Путин на встрече с врио руководителя Калининградской области Алексеем Беспрозванных пожелал ему успехов на выборах.

    «Алексей Сергеевич, я же вас назначал туда временно исполняющим обязанности, поэтому постараюсь вам помочь. Но, естественно, решение зависит от жителей Калининградской области», – подчеркнул президент, передает ТАСС.

    Он пожелал Беспрозванных успехов.

    Также Путин отметил, что федеральный центр продолжит субсидировать авиаперелеты в Калининградскую область.

    «Что касается морских перевозок – потому что это основная сейчас артерия доставки и вывоза грузов, – в конце 2028 года предусмотрена на заводе «Звезда» сдача очередного парома для Калининграда, а в 2029 году – еще одного парома», – сказал Путин.

    Алексей Беспрозванных находится в должности врио губернатора Калининградской области с 15 мая, предыдущий глава региона Антон Алиханов был назначен на должность главы Минпромторга.

    Выборы в Калининградской области пройдут 6–8 сентября.

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    14 августа 2024, 12:50 • Новости дня
    Алаудинов назвал число атаковавших Курскую область украинских боевиков

    Командир спецназа «Ахмат» Алаудинов: Киев задействовал для операции в Курской области более 11 тыс. человек

    Алаудинов назвал число атаковавших Курскую область украинских боевиков
    @ РИА Новости/Пресс-служба врио губернатора Курской области

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинские военные не смогли установить контроль над городом Суджа в Курской области, там находятся российские подразделения, Украина задействовала для курской операции более 11 тыс. человек, заявил руководитель спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов.

    Он подчеркнул в своем Telegram-канале, что основные силы ВСУ в регионе уже остановлены, большая часть их личного состава уничтожена. Украина задействовала для этой операции более 11 тыс. человек, подчеркнул Алаудинов.

    По его информации, ВС России нанесли серьезный удар по украинским боевикам в Мартыновке в Курской области. При этом ВСУ все же пытаются выстраивать «логистические маршруты» в регионе, но несут невосполнимые потери. Алаудинов подчеркнул, что Суджа находится под контролем российских войск.

    Ранее он сообщал о безуспешной попытке ВСУ к 11 августа захватить АЭС в Курчатове.

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    9 августа 2024, 16:35 • Видео
    Почему Трамп начал проигрывать

    Рейтинг вице-президента США Камалы Харрис продолжает расти и по ряду опросов уже опережает рейтинг Дональда Трампа. Его шансы на возвращение в Белый дом тают, Трамп нервничает – и это провоцирует его на новые ошибки. Почему он начал проигрывать?

    Коментарии (0)
    13 августа 2024, 20:55 • Новости дня
    По делу об обмане певицы Долиной на 200 млн задержана первая подозреваемая

    Полиция задержала забиравшую у Долиной деньги для мошенников женщину

    По делу об обмане певицы Долиной на 200 млн задержана первая подозреваемая
    @ Рамиль Ситдиков/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Первая подозреваемая появилась в деле о мошенничестве с квартирой артистки Ларисы Долиной, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

    Правоохранители задержали 53-летнюю женщину-курьера, которая забирала у потерпевшей часть денежных средств и переводила их мошенникам, сказала Волк ТАСС.

    По словам представительницы ведомства, заявительница сообщила в полицию о нескольких звонках якобы от правоохранителей, которые пытались «предотвратить совершаемые в отношении нее мошеннические действия».

    Она выполнила указания аферистов и перевела сбережения на счета мошенников, после этого провела операции со своей недвижимостью, затем перевела и эти полученные средства злоумышленникам.

    Также потерпевшая передала аферистам наличные денежные средства через курьера. Ущерб от действий составил свыше 200 млн рублей.

    Дело завели по статье о мошенничестве. На жилое помещение Долиной по ходатайству следствия наложили арест.

    Сама артистка заявляла, что стала жертвой мошенников, находящихся на Украине.

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    14 августа 2024, 01:18 • Новости дня
    Собянин объяснил, зачем в Москве перекладывают плитку

    Мэр Москвы прокомментировал мем «Собянин копает тротуары, потому что там Лужков клад зарыл»

    Собянин объяснил, зачем в Москве перекладывают плитку
    @ Рамиль Ситдиков/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Городское благоустройство является неотъемлемой частью современной экономики, заявил мэр Москвы Сергей Собянин на X Всероссийском молодежном образовательном форуме «Территория смыслов».

    Собянин опроверг распространенное мнение о том, что средства, вкладываемые в благоустройство, тратятся впустую. «Такой мем в городе: «Собянин копает эти тротуары бесконечно, потому что там Лужков клад <...> зарыл». На самом деле, это так, но только не Лужков там зарыл, – это современная экономика там зарыта. Когда на этом месте стояли ларьки и машины парковались, там не было людей, не было торговли, не было туристов», – добавил он, передает ТАСС.

    По его словам, когда на месте ларьков и парковок появились благоустроенные зоны, город ожил. Он рассказал, что появились люди, торговля, туристы, а каждый снесенный ларек приносил владельцу порядка 100 тыс. долларов в год. Мэр добавил, что после сноса десятов тысяч таких ларьков и вложив 100 млрд рублей в благоустройство, за год Москва получила дополнительный доход в 120 млрд рублей от туризма.

    Собянин также рассказал о рисках, связанных с реализацией проектов комплексного развития территорий (КРТ). Он напомнил, что этими промзонами в 1990-е годы в основном владели криминальные авторитеты. Мэр подчеркнул, что для того, чтобы заставить их передать городские земли и начать развивать эти территории, необходимо было понимать, с какими людьми имеют дело власти. Собянин отметил, что эти люди готовы были на все, чтобы защитить свои интересы, особенно когда речь шла о миллиардных суммах. Он подчеркнул, что власти Москвы сумели успешно противостоять этому давлению и запустить процесс развития бывших промышленных зон на благо города.

    Ранее сообщалось, что в Москве установлены минимальные площади для квартир с одной и двумя комнатами: 28 кв. м и 44 кв. м соответственно.

    В мае Собянин заявил, что самокатчикам не запретят ездить по тротуарам в Москве, но эту сферу будут жестче контролировать.

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    14 августа 2024, 11:13 • Новости дня
    В Курской области взяли в плен новую группу украинских десантников
    В Курской области взяли в плен новую группу украинских десантников
    @ кадр из видео

    Tекст: Александра Юдина

    В Курской области российские военные взяли в плен группу из трех украинских военнослужащих, состоящих в 80-й отдельной десантно-штурмовой бригаде ВСУ, сообщают силовые структуры ВС России.

    Как отметил представитель силовых ведомств, все трое задержанных являются военнослужащими 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады украинской армии, передает РИА «Новости».

    В среду утром российские военные взяли в плен пятерых военнослужащих 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе села Малая Локня в Курской области.

    Коментарии (12)
    13 августа 2024, 23:23 • Новости дня
    Россия заявила в Совбезе ООН о неизбежной капитуляции киевского режима

    Полянский: Киев атакой на Курскую область выбрал эскалацию и должен капитулировать

    Россия заявила в Совбезе ООН о неизбежной капитуляции киевского режима
    @ EPA/TASS

    Tекст: Дарья Григоренко

    Атаки ВСУ на Курскую область являются прямым доказательством того, что киевский режим окончательно отказался от мирного урегулирования конфликта и выбрал путь дальнейшей эскалации, заявил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.

    Как указал Полянский на неформальном заседании Совета Безопасности (СБ) на тему преступлений ВСУ и нацбатальонов, недавняя атака ВСУ на Курскую область стала убедительным ответом всем международным партнерам, которые продолжали утверждать, что киевский режим готов к переговорам. «Не говорите потом, что мы вас об этом не предупреждали», – подчеркнул дипломат, пишут «Известия».

    Российский представитель также отметил, что преступные действия украинских военных обнажили истинное лицо киевского режима, который должен неизбежно капитулировать, потерпев поражение. По его мнению, атака на российскую территорию была предпринята Владимиром Зеленским исключительно с целью создания информационного повода и улучшения имиджа ВСУ на фоне неудач на других направлениях фронта.

    Накануне президент РФ Владимир Путин заявил, что вооруженная провокация Киева на российско-украинской границе направлена на усиление его позиций на будущих переговорах, однако вести такие контакты с правительством, атакующим гражданских, бессмысленно.

    Ранее газета ВЗГЛЯД писала о том, как Киев выбрал военное поражение вместо переговоров.

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    13 августа 2024, 19:51 • Новости дня
    Поисковики нашли 38 пропавших человек из курского приграничья

    Поисковики отряда «ЛизаАлерт» нашли 38 человек из курского приграничья

    Поисковики нашли 38 пропавших человек из курского приграничья
    @ Екатерина Лызлова/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В Курской области обнаружены 38 пропавших человек из приграничных районов, их нашли поисковики, сообщают курские СМИ.

    Поисковики отряда «ЛизаАлерт» нашли 38 человек из приграничной зоны, с 7 августа они получили 338 обращений от родственников и знакомых и 154 звонка на горячую линию, сообщило издание «Секунда».

    Поисковики уточнили, что это не отражает реальную численность пропаж, поскольку к ним поступает сразу несколько заявок, в Сети выложена 101 ориентировка, публикации ведутся по мере поступления новой информации о пропавших.

    На своем сайте издание сообщило также о пропаже заместителя главреда газеты «Суджанские вести» Инны Демьяненко. Она не выходит на связь с 5 августа, женщина проживает в городе Судже. Заместитель главреда является членом Союза журналистов России.

    Ранее врио главы региона Алексей Смирнов в докладе президенту Владимиру Путину сообщал, что судьба порядка 2 тыс. мирных жителей, проживающих в 28 населенных пунктах Курской области, подконтрольных ВСУ, пока неизвестна.

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    14 августа 2024, 14:21 • Новости дня
    Стало известно о спасении принявшего первый бой с ВСУ на границе Курской области срочника
    Стало известно о спасении принявшего первый бой с ВСУ на границе Курской области срочника

    Tекст: Александра Юдина

    Российский срочник, одним из первых встретивший украинские войска на границе Курской области и вступивший с ними в бой, был успешно эвакуирован с линии фронта силами российских контрактников после двухдневной операции, сообщило Министерство обороны России.

    В Telegram-канале Mash указано, что в ходе боевых действий на границе Курской области российский срочник оказался в крайне опасной ситуации, столкнувшись с превосходящими силами украинских вооруженных формирований. Несмотря на юный возраст и отсутствие боевого опыта, солдат не растерялся и вступил в бой.

    Газета ВЗГЛЯД не может опубликовать содержащее нецензурную лексику видео, согласно закону о СМИ.

    Когда стало ясно, что продолжать сопротивление бессмысленно, срочник принял решение отступить в лес. Там он сумел связаться со своей матерью, которая, в свою очередь, обратилась за помощью к волонтерам. Благодаря оперативным действиям добровольцев, информация о местонахождении солдата была передана российским военным.

    Для проведения спасательной операции были привлечены опытные контрактники с позывными Тихий и Сибирь. В течение двух суток они поддерживали связь с окруженным солдатом и координировали его действия. Несмотря на активные попытки украинских военных сорвать операцию, российским бойцам удалось вывести срочника с линии фронта.

    По имеющимся данным, украинские диверсанты неоднократно атаковали группу спасения, используя беспилотные летательные аппараты и стрелковое оружие. Российскому солдату удалось ликвидировать как минимум двух противников.

    Кульминацией операции стало успешное соединение спасательной группы с окруженным срочником. Благодаря слаженным действиям всех участников, молодого солдата удалось эвакуировать в безопасное место и доставить домой.

    Ранее российские военные отбили у ВСУ захваченных в плен под Суджей отца и сына.

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    14 августа 2024, 10:23 • Новости дня
    Алаудинов заявил о завершении блокирования ВСУ в Курской области

    Командир спецназа «Ахмат» Алаудинов: ВС России завершают блокирование ВСУ в Курской области

    Алаудинов заявил о завершении блокирования ВСУ в Курской области
    @ Сергей Петров/NEWS.ru/TACC

    Tекст: Вера Басилая

    Обстановка в Курской области находится под контролем российских войск, сейчас завершается блокирование украинских боевиков, заявил заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил России, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов.

    По его словам, обстановка в Курской области находится под контролем ВС России, закрываются бреши, которые были, завершается блокирование ВСУ, передает ТАСС.

    Он добавил, что противник действительно несет очень большие потери и в технике, и в живой силе, у ВСУ больше нет ретивого желания рваться вперед на Курском направлении.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как критические потери бронетехники сковали ВСУ в Курской области.

    Коментарии (27)
    14 августа 2024, 10:55 • Новости дня
    Друг детства рассказал о напавшем на Курскую область командире ВСУ Ишкулове
    Друг детства рассказал о напавшем на Курскую область командире ВСУ Ишкулове
    @ РИА Новости/Пресс-служба врио губернатора Курской области

    Tекст: Вера Басилая

    Живущий в России друг детства обвиняемого в нападении на Курскую область командира ВСУ Эмиля Ишкулова Дмитрий рассказал о том, что он мечтал стать военным и учился в военном вузе в Одессе.

    По словам Дмитрия, Ишкулов окончил школу в Скадовске, ничем сверхъестественным не выделялся, но всегда мечтал стать военным и поступил учиться в военный вуз в Одессе, передает РИА «Новости».

    «Играли в волейбол, футбол на пляже. В студенческие годы мы общались, учились в вузах мы в разных городах», – заявил Дмитрий.

    Ранее СК России возбудил уголовное дело против командира 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады Эмиля Ишкулова. Он подозревается в совершении террористического акта, убийстве и покушении на убийство.

    Коментарии (12)
    14 августа 2024, 04:12 • Новости дня
    ВС России взяли в плен группу украинских десантников в Курской области
    ВС России взяли в плен группу украинских десантников в Курской области
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Дарья Григоренко

    Российские военные взяли в плен пятерых военнослужащих 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины в районе села Малая Локня в Курской области, сообщили в силовых структурах РФ.

    Российские силовики уточнили, что сначала в плен попали трое украинских бойцов, а затем еще двое, передает РИА «Новости».

    На кадрах с беспилотника видно, как российских военных приводят двух пленных к группе из трех ранее захваченных украинских военнослужащих, размещенной в лесополосе. Российские бойцы оказывают пленным первую помощь, в частности, напоили их водой. После этого был проведен досмотр и допрос задержанных.

    Ранее сообщалось, что в Курской области российские силы взяли в плен штурмовую группу ВСУ численностью пять человек, состоящую из военнослужащих 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады.

    Коментарии (12)
    14 августа 2024, 09:05 • Новости дня
    В Германии выдан ордер на арест украинца за подрыв «Северных потоков»

    Прокуратура Германии выдала ордер на арест украинского инструктора по дайвингу за подрыв «Северных потоков»

    В Германии выдан ордер на арест украинца за подрыв «Северных потоков»
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Прокуратура Германии выдала ордер на арест украинского инструктора по дайвингу, подозреваемого в причастности к подрывам «Северных потоков», сообщила газета Suddeutsche Zeitung со ссылкой на совместное расследование с телеканалом ARD и газетой Die Zeit.

    Издание пишет, что подозреваемым стал сотрудник школы подводного плавания Владимир Ц., последнее время проживавший в Польше, по некоторым данным, он уже скрылся, передает ТАСС.

    По данным прокуратуры к подрывам «Северных потоков» могут быть причастны еще два украинских инструктора по дайвингу, среди них есть женщина. Предполагается, что все трое были в экипаже парусной яхты «Андромеда», которая проходит в рамках следствия о подрывах газопроводов.

    Ранее посол России в Германии Сергей Нечаев заявил, что следствие в Германии давно знает, кто стоит за терактами на «Северных потоках».

    До этого в Германии заявили, что представители спецслужб США еще во времена президентского срока Дональда Трампа пытались предотвратить постройку «Северного потока – 2».

    Коментарии (27)
    14 августа 2024, 06:51 • Новости дня
    Группа пленных ВСУ попросила о переводе на службу в российские войска

    Группа пленных ВСУ отказалась от обмена и попросилась служить в российских войсках

    Группа пленных ВСУ попросила о переводе на службу в российские войска
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Группа украинских военнопленных, находящихся в плену у российских войск, публично заявила о своем отказе от обмена и выразила желание продолжить военную службу, но уже на стороне России.

    Группа украинских военнопленных обратилась с открытым заявлением, в котором они выразили свое нежелание возвращаться на Украину. По словам пленных, они видят свое будущее в России и готовы продолжить военную службу в составе российских войск, передает РИА «Новости».

    В своем обращении пленные отметили, что их решение было принято добровольно и осознанно. Они также выразили надежду на то, что их пример вдохновит других украинских военнопленных, находящихся в плену, последовать их примеру.

    Для уточнения деталей вступления в российские вооруженные силы пленные попросили представителей добровольческого батальона имени Богдана Хмельницкого, состоящего из бывших военнопленных ВСУ, приехать к ним. По предварительным оценкам, желание служить в российских войсках выразили около 20 человек, однако, по мнению пленных, это число может достичь 60 человек.

    Напомним, в Запорожской области решили создать добровольческий батальон из взятых в плен военнослужащих ВСУ. Запорожское подразделение может стать аналогом батальона имени Богдана Хмельницкого, сформированного в ДНР из бывших украинских военнослужащих.

    Коментарии (18)
    14 августа 2024, 01:59 • Новости дня
    Байден впервые публично прокомментировал ситуацию в Курской области
    Байден впервые публично прокомментировал ситуацию в Курской области
    @ AP/TASS

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент Соединенных Штатов Джозеф Байден заявил, что оперативно отслеживает ситуацию в Курской области.

    Байден отметил, что находится в постоянном контакте со своими сотрудниками. По его словам, он получает информацию каждые 4-5 часов последние 6-8 дней. Американский лидер подчеркнул, что сложившаяся ситуация «создает настоящую дилемму для [президента РФ Владимира] Путина», передает РИА «Новости».

    Он также подтвердил тесные связи с украинской стороной, однако отказался раскрывать подробности, сославшись на активную фазу событий.

    Ранее Байден отказался от комментариев на тему вторжения киевского режима в Курскую область.

    Во вторник американский сенатор Линдси Грэм (внесен в России в список террористов и экстремистов) похвалил президента Украины Владимира Зеленского за вторжение в Курскую область.

    Коментарии (22)
    13 августа 2024, 20:17 • Новости дня
    Кулеба отчитался перед Боррелем об операции Украины в Курской области
    Кулеба отчитался перед Боррелем об операции Украины в Курской области
    @ Volodymyr Tarasov/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба выступил с отчетом перед главой европейской дипломатии Жозепом Боррелем о действиях ВСУ в Курской области.

    В ходе телефонного разговора с Боррелем обсуждалось расширение сотрудничества Украины и ЕС в производстве и поставках оружия, сказал Кулеба в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ) , передает ТАСС.

    Он отметил, что проинформировал Борреля о деталях украинской операции в Курской области. Других подробностей он не озвучил.

    Напомним, в последние сутки ВСУ на Курском направлении потеряли до 420 человек, 55 единиц бронетехники. За время боевых действий на этом направлении украинская армия потеряла до 2030 человек.

    Коментарии (8)
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    • Как ополовинили арсенал для Украины

      Так называемая чешская инициатива, в рамках которой спонсоры Украины планировали передать в ВСУ миллион артиллерийских снарядов, сильно умерила свои амбиции. Начали чехи бодро, втянув в эту авантюру даже те страны, где симпатизируют России. А потом что-то пошло не так. Что именно?

    • Атака ВСУ в Курской области. В чем план?

      Как заявил глава Генштаба РФ Валерий Герасимов на совещании с президентом Владимиром Путиным, продвижение украинских войск вглубь территории России на Курском направлении остановлено». Сам по себе этот прорыв ВСУ через границу РФ остается беспрецедентным про объему затраченных сил и средств. В чем план Киева?

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    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

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    • На политическом трупе Байдена возник новый соперник Трампа

      Стоило президенту США Джозефу Байдену отказаться от продолжения своей избирательной кампании, как его место заняла ближайшая напарница. Вице-президент Камала Харрис официально объявила о намерении бороться за пост главы Белого дома, и первые опросы даже показывают, что она успешно конкурирует с Трампом.

    • Байден достиг финиша избирательной гонки досрочно

      Через три с лишним недели после провальных дебатов с Дональдом Трампом, в разгар избирательной кампании действующий глава Белого дома Джо Байден снял свою кандидатуру с выборов президента США. Теперь противники Байдена требуют от него даже большего: и вовсе подать в отставку.

    • Судьба дальнейшей карьеры Байдена зависит от его жены

      Если верить утечкам в американских СМИ, единственный человек, который может убедить Джо Байдена снять свою кандидатуру с выборов президента США, – его жена Джилл. Таким образом, от ее влияния на мужа зависит судьба всей идущей в стране предвыборной кампании – и личная судьба Байдена.

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