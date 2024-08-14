Некоторые люди видят нравственные границы и останавливаются. Они понимают, что им туда не нужно. «Я не буду радоваться смерти и горю сограждан» – одна из таких границ. Многие противники действующей власти и СВО на ней остановились. Некоторые, судя по многочисленным публикациям в сетях, нет.13 комментариев
Жители курского приграничья рассказали о жестокости бойцов ВСУ
СК: Жители курского приграничья рассказали о жестокости бойцов ВСУ
Пострадавшие от преступных действий украинских националистов жители Курской области делятся со следователями свидетельствами жестокости и бесчеловечности военнослужащих ВСУ, сообщил Следственный комитет России.
Жители курского приграничья также рассказывают, как в спешке покидали дома вместе с детьми, опасаясь за свои жизни, добавили в ведомстве, передает РИА «Новости».
В СК подчеркнули, что, помимо признания граждан потерпевшими и фиксации их показаний, ведомство занимается вопросами юридического сопровождения и помогает им в решении проблем социально-бытового характера.
Ранее ВСУ разрушили православный храм в Курской области.