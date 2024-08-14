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    Мнения
    Сергей Худиев Сергей Худиев Радоваться смерти и горю сограждан – дело погибельное

    Некоторые люди видят нравственные границы и останавливаются. Они понимают, что им туда не нужно. «Я не буду радоваться смерти и горю сограждан» – одна из таких границ. Многие противники действующей власти и СВО на ней остановились. Некоторые, судя по многочисленным публикациям в сетях, нет.

    13 комментариев
    Александр Филиппов Александр Филиппов Атаки будут устроены так, чтобы кричать «позор»

    Мы ведь не думаем, что вот прямо сейчас всё закончится? Увы. Ну так надо ожидать по логике событий, что они будут всякий раз устроены именно так: чтобы зацепиться языком и кричать «позор».

    15 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Что делать с украинским ядерным терроризмом

    Ни МАГАТЭ, ни другие подконтрольные Западу организации (включая ООН) ничего не сделают для того, чтобы обуздать Зеленского. Решать проблему ядерного терроризма Украины все равно придется нам.

    9 комментариев
    14 августа 2024, 17:20 • Новости дня

    Жители курского приграничья рассказали о жестокости бойцов ВСУ

    СК: Жители курского приграничья рассказали о жестокости бойцов ВСУ

    Жители курского приграничья рассказали о жестокости бойцов ВСУ
    @ Andriy Andriyenko/SOPA Images/Reuters

    Tекст: Валерия Городецкая

    Пострадавшие от преступных действий украинских националистов жители Курской области делятся со следователями свидетельствами жестокости и бесчеловечности военнослужащих ВСУ, сообщил Следственный комитет России.

    Жители курского приграничья также рассказывают, как в спешке покидали дома вместе с детьми, опасаясь за свои жизни, добавили в ведомстве, передает РИА «Новости».

    В СК подчеркнули, что, помимо признания граждан потерпевшими и фиксации их показаний, ведомство занимается вопросами юридического сопровождения и помогает им в решении проблем социально-бытового характера.

    Ранее ВСУ разрушили православный храм в Курской области.

    14 августа 2024, 12:50 • Новости дня
    Алаудинов назвал число атаковавших Курскую область украинских боевиков

    Командир спецназа «Ахмат» Алаудинов: Киев задействовал для операции в Курской области более 11 тыс. человек

    Алаудинов назвал число атаковавших Курскую область украинских боевиков
    @ РИА Новости/Пресс-служба врио губернатора Курской области

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинские военные не смогли установить контроль над городом Суджа в Курской области, там находятся российские подразделения, Украина задействовала для курской операции более 11 тыс. человек, заявил руководитель спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов.

    Он подчеркнул в своем Telegram-канале, что основные силы ВСУ в регионе уже остановлены, большая часть их личного состава уничтожена. Украина задействовала для этой операции более 11 тыс. человек, подчеркнул Алаудинов.

    По его информации, ВС России нанесли серьезный удар по украинским боевикам в Мартыновке в Курской области. При этом ВСУ все же пытаются выстраивать «логистические маршруты» в регионе, но несут невосполнимые потери. Алаудинов подчеркнул, что Суджа находится под контролем российских войск.

    Ранее он сообщал о безуспешной попытке ВСУ к 11 августа захватить АЭС в Курчатове.

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    13 августа 2024, 23:23 • Новости дня
    Россия заявила в Совбезе ООН о неизбежной капитуляции киевского режима

    Полянский: Киев атакой на Курскую область выбрал эскалацию и должен капитулировать

    Россия заявила в Совбезе ООН о неизбежной капитуляции киевского режима
    @ EPA/TASS

    Tекст: Дарья Григоренко

    Атаки ВСУ на Курскую область являются прямым доказательством того, что киевский режим окончательно отказался от мирного урегулирования конфликта и выбрал путь дальнейшей эскалации, заявил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.

    Как указал Полянский на неформальном заседании Совета Безопасности (СБ) на тему преступлений ВСУ и нацбатальонов, недавняя атака ВСУ на Курскую область стала убедительным ответом всем международным партнерам, которые продолжали утверждать, что киевский режим готов к переговорам. «Не говорите потом, что мы вас об этом не предупреждали», – подчеркнул дипломат, пишут «Известия».

    Российский представитель также отметил, что преступные действия украинских военных обнажили истинное лицо киевского режима, который должен неизбежно капитулировать, потерпев поражение. По его мнению, атака на российскую территорию была предпринята Владимиром Зеленским исключительно с целью создания информационного повода и улучшения имиджа ВСУ на фоне неудач на других направлениях фронта.

    Накануне президент РФ Владимир Путин заявил, что вооруженная провокация Киева на российско-украинской границе направлена на усиление его позиций на будущих переговорах, однако вести такие контакты с правительством, атакующим гражданских, бессмысленно.

    Ранее газета ВЗГЛЯД писала о том, как Киев выбрал военное поражение вместо переговоров.

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    9 августа 2024, 16:35 • Видео
    Почему Трамп начал проигрывать

    Рейтинг вице-президента США Камалы Харрис продолжает расти и по ряду опросов уже опережает рейтинг Дональда Трампа. Его шансы на возвращение в Белый дом тают, Трамп нервничает – и это провоцирует его на новые ошибки. Почему он начал проигрывать?

    Коментарии (0)
    14 августа 2024, 11:13 • Новости дня
    В Курской области взяли в плен новую группу украинских десантников
    В Курской области взяли в плен новую группу украинских десантников
    @ кадр из видео

    Tекст: Александра Юдина

    В Курской области российские военные взяли в плен группу из трех украинских военнослужащих, состоящих в 80-й отдельной десантно-штурмовой бригаде ВСУ, сообщают силовые структуры ВС России.

    Как отметил представитель силовых ведомств, все трое задержанных являются военнослужащими 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады украинской армии, передает РИА «Новости».

    В среду утром российские военные взяли в плен пятерых военнослужащих 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе села Малая Локня в Курской области.

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    13 августа 2024, 19:51 • Новости дня
    Поисковики нашли 38 пропавших человек из курского приграничья

    Поисковики отряда «ЛизаАлерт» нашли 38 человек из курского приграничья

    Поисковики нашли 38 пропавших человек из курского приграничья
    @ Екатерина Лызлова/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В Курской области обнаружены 38 пропавших человек из приграничных районов, их нашли поисковики, сообщают курские СМИ.

    Поисковики отряда «ЛизаАлерт» нашли 38 человек из приграничной зоны, с 7 августа они получили 338 обращений от родственников и знакомых и 154 звонка на горячую линию, сообщило издание «Секунда».

    Поисковики уточнили, что это не отражает реальную численность пропаж, поскольку к ним поступает сразу несколько заявок, в Сети выложена 101 ориентировка, публикации ведутся по мере поступления новой информации о пропавших.

    На своем сайте издание сообщило также о пропаже заместителя главреда газеты «Суджанские вести» Инны Демьяненко. Она не выходит на связь с 5 августа, женщина проживает в городе Судже. Заместитель главреда является членом Союза журналистов России.

    Ранее врио главы региона Алексей Смирнов в докладе президенту Владимиру Путину сообщал, что судьба порядка 2 тыс. мирных жителей, проживающих в 28 населенных пунктах Курской области, подконтрольных ВСУ, пока неизвестна.

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    14 августа 2024, 10:23 • Новости дня
    Алаудинов заявил о завершении блокирования ВСУ в Курской области

    Командир спецназа «Ахмат» Алаудинов: ВС России завершают блокирование ВСУ в Курской области

    Алаудинов заявил о завершении блокирования ВСУ в Курской области
    @ Сергей Петров/NEWS.ru/TACC

    Tекст: Вера Басилая

    Обстановка в Курской области находится под контролем российских войск, сейчас завершается блокирование украинских боевиков, заявил заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил России, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов.

    По его словам, обстановка в Курской области находится под контролем ВС России, закрываются бреши, которые были, завершается блокирование ВСУ, передает ТАСС.

    Он добавил, что противник действительно несет очень большие потери и в технике, и в живой силе, у ВСУ больше нет ретивого желания рваться вперед на Курском направлении.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как критические потери бронетехники сковали ВСУ в Курской области.

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    14 августа 2024, 10:55 • Новости дня
    Друг детства рассказал о напавшем на Курскую область командире ВСУ Ишкулове
    Друг детства рассказал о напавшем на Курскую область командире ВСУ Ишкулове
    @ РИА Новости/Пресс-служба врио губернатора Курской области

    Tекст: Вера Басилая

    Живущий в России друг детства обвиняемого в нападении на Курскую область командира ВСУ Эмиля Ишкулова Дмитрий рассказал о том, что он мечтал стать военным и учился в военном вузе в Одессе.

    По словам Дмитрия, Ишкулов окончил школу в Скадовске, ничем сверхъестественным не выделялся, но всегда мечтал стать военным и поступил учиться в военный вуз в Одессе, передает РИА «Новости».

    «Играли в волейбол, футбол на пляже. В студенческие годы мы общались, учились в вузах мы в разных городах», – заявил Дмитрий.

    Ранее СК России возбудил уголовное дело против командира 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады Эмиля Ишкулова. Он подозревается в совершении террористического акта, убийстве и покушении на убийство.

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    14 августа 2024, 04:12 • Новости дня
    ВС России взяли в плен группу украинских десантников в Курской области
    ВС России взяли в плен группу украинских десантников в Курской области
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Дарья Григоренко

    Российские военные взяли в плен пятерых военнослужащих 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины в районе села Малая Локня в Курской области, сообщили в силовых структурах РФ.

    Российские силовики уточнили, что сначала в плен попали трое украинских бойцов, а затем еще двое, передает РИА «Новости».

    На кадрах с беспилотника видно, как российских военных приводят двух пленных к группе из трех ранее захваченных украинских военнослужащих, размещенной в лесополосе. Российские бойцы оказывают пленным первую помощь, в частности, напоили их водой. После этого был проведен досмотр и допрос задержанных.

    Ранее сообщалось, что в Курской области российские силы взяли в плен штурмовую группу ВСУ численностью пять человек, состоящую из военнослужащих 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады.

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    14 августа 2024, 01:59 • Новости дня
    Байден впервые публично прокомментировал ситуацию в Курской области
    Байден впервые публично прокомментировал ситуацию в Курской области
    @ AP/TASS

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент Соединенных Штатов Джозеф Байден заявил, что оперативно отслеживает ситуацию в Курской области.

    Байден отметил, что находится в постоянном контакте со своими сотрудниками. По его словам, он получает информацию каждые 4-5 часов последние 6-8 дней. Американский лидер подчеркнул, что сложившаяся ситуация «создает настоящую дилемму для [президента РФ Владимира] Путина», передает РИА «Новости».

    Он также подтвердил тесные связи с украинской стороной, однако отказался раскрывать подробности, сославшись на активную фазу событий.

    Ранее Байден отказался от комментариев на тему вторжения киевского режима в Курскую область.

    Во вторник американский сенатор Линдси Грэм (внесен в России в список террористов и экстремистов) похвалил президента Украины Владимира Зеленского за вторжение в Курскую область.

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    13 августа 2024, 20:17 • Новости дня
    Кулеба отчитался перед Боррелем об операции Украины в Курской области
    Кулеба отчитался перед Боррелем об операции Украины в Курской области
    @ Volodymyr Tarasov/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба выступил с отчетом перед главой европейской дипломатии Жозепом Боррелем о действиях ВСУ в Курской области.

    В ходе телефонного разговора с Боррелем обсуждалось расширение сотрудничества Украины и ЕС в производстве и поставках оружия, сказал Кулеба в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ) , передает ТАСС.

    Он отметил, что проинформировал Борреля о деталях украинской операции в Курской области. Других подробностей он не озвучил.

    Напомним, в последние сутки ВСУ на Курском направлении потеряли до 420 человек, 55 единиц бронетехники. За время боевых действий на этом направлении украинская армия потеряла до 2030 человек.

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    13 августа 2024, 19:04 • Новости дня
    В Бразилии назвали атаку ВСУ на Курскую область фатальной ошибкой Киева
    В Бразилии назвали атаку ВСУ на Курскую область фатальной ошибкой Киева
    @ REUTERS/Viacheslav Ratynskyi

    Tекст: Кристина Цыцура

    Украинские власти допустили серьезную ошибку, начав атаку на Курскую область, и им предстоит ответить за свои действия, заявил советник руководства Партии трудящихся Бразилии Марселу Зеру в статье для портала Brasil247.

    Он отметил, что Украина и НАТО вынуждены будут заплатить высокую цену за нападение на российскую территорию, сославшись на исторические примеры, такие как Наполеон и фашистская армия, передает ТАСС.

    Эксперт подчеркнул, что атака на Россию направлена на убеждение западных партнеров Киева в том, что Украина может не только продолжать участие в конфликте, но и представлять угрозу для России на ее собственной территории.

    «Это попытка убедить западных союзников в том, что Украине не следует идти на переговоры, а наоборот, необходимо увеличить объем помощи», – добавил он.

    Ранее сообщалось, что в ООН решили проверить нарушения ВСУ прав человека в Курской области.

    Коментарии (7)
    13 августа 2024, 19:42 • Новости дня
    Медведев предложил взыскать с Украины причиненный Курской области ущерб
    Медведев предложил взыскать с Украины причиненный Курской области ущерб
    @ Алексей Майшев/POOL/ТАСС

    Tекст: Кристина Цыцура

    Вред, нанесенный Курской области в результате атаки ВСУ, должен быть зафиксирован в реестре ущерба, причиненного России ее противниками, чтобы в дальнейшем можно было предъявить им счет.

    Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, передает ТАСС.

    «Наши враги постоянно манипулируют этой темой. Ущерб, который мы понесли, безусловно, велик, и сейчас мы видим, что он затронул жителей Курской области», – отметил Медведев на совещании по вопросам гуманитарной миссии «Единой России» в регионе.

    Медведев предложил создать информационную базу, которая будет учитывать людей, потерявших имущество и находящихся в пунктах временного размещения. «Мы еще окончательно решим, каким образом будет осуществляться взыскание, но мы обязательно это сделаем», – добавил он.

    Ранее Медведев пообещал последствия киевскому режиму за нападение на Курскую область.


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    13 августа 2024, 21:48 • Новости дня
    Немецкий эксперт: Киев лишается ценных резервов в ходе атаки на Курскую область

    Tекст: Кристина Цыцура

    Украина рискует истратить важные ресурсы в результате нападения на приграничные районы Курской области, которые могут понадобиться на других участках фронта, заявил военный эксперт Маркус Райснер в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung.

    «Если украинская армия сможет удержать этот район, у нее появится козырь для ведения переговоров. Однако в худшем случае будут израсходованы ценные резервы», – отметил Райснер, отвечая на вопрос о возможных действиях Киева, передает ТАСС.

    Ранее в Бразилии назвали атаку ВСУ на Курскую область фатальной ошибкой Киева. За эти действия Украине придется отвечать, заявил советник руководства Партии трудящихся Бразилии Марселу Зеру.

    Коментарии (10)
    14 августа 2024, 16:02 • Новости дня
    Уничтожение группы украинских штурмовиков в Курской области сняли на видео
    Уничтожение группы украинских штурмовиков в Курской области сняли на видео
    @ Andriy Andriyenko/SOPA Images/Reuters

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российская артиллерия под Коренево в Курской области уничтожила группу штурмовиков 80-й отдельной ударно-штурмовой бригады ВСУ, сообщил источник в силовых структурах.

    Артиллерия уничтожила группу штурмовиков-десантников 225-го отдельного штурмового батальона 80-й отдельной ударно-штурмовой бригады ВСУ, сказал собеседник РИА «Новости».

    Отмечается, что в группе штурмовиков было шесть человек, их засекли российские разведчики.

    До этого в регионе в плен попали несколько штурмовых групп из 80-й отдельной ударно-штурмовой бригады ВСУ.

    Напомним, украинская армия в последние сутки потеряла до 270 человек в Курской области.

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    14 августа 2024, 12:34 • Новости дня
    ВСУ начали использовать британских дронов-собак в Донбассе

    Bild: ВСУ начали использовать британских дронов-собак в Донбассе

    ВСУ начали использовать британских дронов-собак в Донбассе
    @ t.me/rusengineer

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинские военные в ходе боевых действий в Донбассе применяют собак-роботов BAD.2, созданных в Великобритании, сообщили источники газеты Bild.

    Речь идет о малогабаритных наземных дронах с камерами, ими управляет оператор, устройства могут разгоняться до 15 км/ч, проходить через окопы, леса и другие труднодоступные места, передает ТАСС со ссылкой на Bild.

    Модель разработала британская компания Brit Alliance, ее используют для разведки. У нее также есть противотепловой камуфляж немецкого производства.

    Сейчас в распоряжении ВСУ есть порядка 30 собак-роботов, цена одного устройства колеблется от 4 до 8 тыс. евро в зависимости от модификаций.

    Коментарии (3)
    14 августа 2024, 11:12 • Новости дня
    Алаудинов заявил о планах ВСУ захватить Курскую АЭС

    Командир спецназа «Ахмат» Алаудинов заявил о планах ВСУ захватить Курскую АЭС

    Алаудинов заявил о планах ВСУ захватить Курскую АЭС
    @ Илья Питалев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Украинские боевики планировали к 11 августа захватить АЭС в Курчатове, задача ими не выполнена, заявил командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов.

    По его словам, российская разведка получила «очень интересные материалы», которые свидетельствуют о том, что 11-го числа ВСУ должны были захватить Курскую АЭС, передает ТАСС.

    Алаудинов добавил, что большая часть техники уже уничтожена, блицкриг Зеленского с заходом в Курчатов и выходом на передовую с ультиматумом о выводе российских войск с территории Украины провалился.

    Ранее Алаудинов заявил о завершении блокирования ВСУ в Курской области.

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