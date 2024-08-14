Некоторые люди видят нравственные границы и останавливаются. Они понимают, что им туда не нужно. «Я не буду радоваться смерти и горю сограждан» – одна из таких границ. Многие противники действующей власти и СВО на ней остановились. Некоторые, судя по многочисленным публикациям в сетях, нет.0 комментариев
Германия отменила решение о почтении некоторых офицеров вермахта
Бундесвер решил отменить дополнение списка «почитаемых» военных бывшими членами СС после общественной критики, сообщили в немецком военном ведомстве.
Из дополнения также исчезнут бывшие члены вермахта и НСДАП, передает ТАСС со ссылкой на Минобороны ФРГ.
Ранее это ведомство включило в список, посвященный воинской традиции страны, офицеров вермахта, некоторые из них состояли в СС и НСДАП.
Политолог Александр Рар, комментируя это событие газете ВЗГЛЯД, отметил, что нынешнее поколение немцев еще готово каяться за Холокост, в то время как память о Второй мировой войне в целом смывается.