Эксперты дали рекомендации пользователям в связи с отключением Google Adsense в России

«Сначала Google отключил показ рекламы и монетизацию просмотров на YouTube, затем начал активно удалять российских авторов, в том числе и меня, которые создавали полезный контент. Для пользователей он вообще не представлял никакой опасности. Но модерация YouTube на это не обратила никакого внимания. Собственно, как не обращает внимания на распространение фейков и иного противоправного контента на YouTube. А лжи и деструктива на этой площадке много», – сказал Гогуа .

По его мнению, у российских блогеров есть возможность перейти на отечественные онлайн-платформы, в том числе на аналоги YouTube. «Это «VK Видео», RUTUBE, «Платформа», NUUM. Наши площадки точно не станут создавать трудности для блогеров. Поэтому авторы контента смогут без опаски за монетизацию эффективно вести на них свою деятельность», – считает эксперт.



Заместитель председателя комиссии Общественной палаты России по развитию информационного общества Александр Малькевич также считает, что решение Google стало очередным сигналом для российских блогеров, что уже пора активнее переходить на отечественные аналоги.



«И в этом деле авторам контента не стоит недооценивать наши онлайн-платформы. Например, россияне уже установили приложение «VK видео» на свои мобильные устройства и смарт-телевизоры Android TV 20 млн раз с момента его официального запуска в сентябре 2023 года. Активно развиваются и другие отечественные аналоги YouTube – RUTUBE, NUUM,«Платформа», – говорит Малькевич.

По его словам, для блогеров наши площадки – это прекрасная возможность создавать и монетизировать интересный и полезный контент, привлекать новых подписчиков. «Главное – блогер не столкнется на отечественных платформах с предвзятой модерацией, то есть риском быть заблокированным только потому, что он – русский. А у YouTube как раз предвзятый подход к нашим блогерам, артистам, СМИ и госучреждениям», – подчеркнул он.

Этим летом российские пользователи столкнулись с проблемами работы YouTube, напомнил председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн. Он отметил, что причина проблем работы YouTube в России связана с тем, что Google из-за санкций с началом СВО перестал обслуживать сервера в РФ. На них хранится основной объем видеоконтента, который смотрят российские пользователи. Однако, полагает депутат, Google ничто не мешает договориться с властями США о снятии антироссийских санкций на поставку в РФ своего оборудования, открыть представительство в России и построить собственные серверные центры на территории нашей страны.

«И наконец – главное: научиться соблюдать наши законы и прекратить свою антироссийскую политику, что в условиях СВО является принципиальным. Уж, как минимум, Google должен сейчас выполнить требования Роскомнадзора и разблокировать (заметьте: не заблокировать, а именно разблокировать!) каналы российских СМИ, блогеров, журналистов, артистов и общественных деятелей», – написал Хинштейн в соцсетях.

На фоне проблем работы YouTube в России в интернете активизировались мошенники. Они предлагают воспользоваться услугами специальных приложений или VPN-сервисов, которые якобы помогут устранить проблемы в работе видеохостинга.

По словам куратора платформы Народного фронта «Мошеловка» Аллы Храпуновой, в своих легендах злоумышленники рассказывают о специальных приложениях/программах или VPN-сервисах, которые помогают устранить проблемы в работе видеохостинга и вернуть прежнее качество работы YouTube. В обоих случаях предлагаемые для установки и скачивания сервисы являются вредоносными и нацелены лишь на компрометацию персональных данных жертвы, получение дистанционного доступа к установленным на гаджете приложениям, личным кабинетам и аккаунтам, в том числе в мессенджерах и соцсетях.



Напомним, ранее сервис контекстной рекламы Google AdSense решил полностью прекратить деятельность в России и деактивировать все учетные записи российских пользователей. Это означает, что российские пользователи лишатся доступа к Google AdSense и предоставляемым услугам рекламы. В частности, это затронет блогеров, публикующих видео на площадке YouTube, — они не будут получать оплату за просмотры из-за рубежа

В марте 2022 года Google отключил показ рекламы российским пользователям, а позже монетизацию просмотров на YouTube для российской аудитории. Однако тогда мера не затронула аудитории из других стран. В связи с этим видеоблогеры говорили, что потери «некритичны», просто монетизации будет «в два раза меньше»





