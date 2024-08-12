Добровольцы студенческого корпуса оказали помощь жителям Курской области

Tекст: Дарья Григоренко

Добровольцы ВСКС совместно с представителями других общественных организаций круглосуточно работают в гуманитарном штабе. Они сортируют и доставляют гуманитарные грузы, помогают в эвакуации и оказывают психологическую поддержку пострадавшим. За время работы было отсортировано более 200 тонн гуманитарной помощи и сформировано почти 8 тыс. наборов первой необходимости, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

«Как только случилась беда, мы одним днем собрались и приехали в Курскую область. Раздумий не было, ведь здесь нужна помощь. Люди всегда выходят встречать нас на улицу и искренне благодарят, со слезами рассказывают о том, что им пришлось пережить. Для некоторых большое удивление то, что мы из Луганска и Донецка сюда приехали. Мы ликвидировали последствия обстрелов у себя дома. И, безусловно, помимо технической профессиональной помощи – разбора завалов, устранения опасных конструкций, людям очень важна моральная поддержка», – отметил доброволец луганского РО ВСКС Данил Миленин.



«Мне 24 года, я из Ейска, но здесь я учился, в этом году закончил университет. Обычно летом я уезжаю домой, но сейчас, естественно, я остаюсь в Курске, чтобы помочь людям. Близкие дома, конечно, волнуются, но понимают и поддерживают меня. Уже пять дней работаем в штабе почти круглосуточно, устаем, понятное дело, но я очень рад, что могу реально быть полезным. Разгрузка, погрузка, сортировка товаров первой необходимости – это все наша работа. Спасибо ребятам из других регионов, которые приехали нас поддержать, в такие моменты как никогда понимаешь, что ты часть большой дружной команды, что мы вместе», – поделился доброволец курского отделения ВСКС Илья Мальцев.