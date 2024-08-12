  • Новость часаВС России нарастили темпы наступления на Донецком направлении
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Киев лишает Запорожскую АЭС последнего охлаждения
    Путин потребовал выбить ВСУ с территории Курской области
    Минобороны сообщило о наращивании группировки в Курской области
    ВСУ расстреливали убегающих из Белогорского монастыря мирных граждан
    Путин пообещал достойный ответ на действия ВСУ в приграничье России
    Путин назвал поддержку людей в Курской области главной задачей в регионе
    Путин: Число желающих служить в армии выросло после атаки ВСУ на Курскую область
    Российские военные взяли в плен штурмовую группу ВСУ в Курской области
    Смирнов: Под контролем противнкика находятся 28 населенных пунктов Курской области
    Мнения
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Победа требует долгой воли

    События в Курской области показывают, что впереди нас ждет немало тяжелых испытаний. Формат войны на истощение подразумевает, что борются не только армии, ВПК и финансовые резервы. Подвергаются испытанию человеческое терпение и упорство – более того, возможно, это самый важный ресурс.

    0 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв США на Ближнем Востоке повторяют ошибки СССР

    Не стоит ностальгировать о позициях, которые на Ближнем Востоке занимал СССР – они не принесли стране пользы в решении главных задач внутреннего развития. Сегодня США фактически копируют советские ошибки в регионе.

    2 комментария
    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Курская область расколола радикалов и умеренных на Западе

    Наблюдается раскол между двумя базовыми «украинскими нарративами» Запада. «Умеренные», оценивающие ситуацию в логике старой холодной войны, и «радикалы», требующие победить Россию здесь и сейчас, разошлись в оценках нападения на Курскую область.

    5 комментариев
    12 августа 2024, 20:16 • Новости дня

    Добровольцы студенческого корпуса оказали помощь жителям Курской области

    Tекст: Дарья Григоренко

    Добровольцы Всероссийского студенческого корпуса спасателей (ВСКС) из Москвы, Алтайского края, ЛНР и ДНР, Ростовской и Курской областей совместно с волонтерами «Народного фронта», благотворительным фондом «Банк еды «Русь» и другими общественными организациями продолжают оказывать гуманитарную помощь пострадавшим от обстрелов жителям Курской области.

    Добровольцы ВСКС совместно с представителями других общественных организаций круглосуточно работают в гуманитарном штабе. Они сортируют и доставляют гуманитарные грузы, помогают в эвакуации и оказывают психологическую поддержку пострадавшим. За время работы было отсортировано более 200 тонн гуманитарной помощи и сформировано почти 8 тыс. наборов первой необходимости, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

    «Как только случилась беда, мы одним днем собрались и приехали в Курскую область. Раздумий не было, ведь здесь нужна помощь. Люди всегда выходят встречать нас на улицу и искренне благодарят, со слезами рассказывают о том, что им пришлось пережить. Для некоторых большое удивление то, что мы из Луганска и Донецка сюда приехали. Мы ликвидировали последствия обстрелов у себя дома. И, безусловно, помимо технической профессиональной помощи – разбора завалов, устранения опасных конструкций, людям очень важна моральная поддержка», – отметил доброволец луганского РО ВСКС Данил Миленин.

    «Мне 24 года, я из Ейска, но здесь я учился, в этом году закончил университет. Обычно летом я уезжаю домой, но сейчас, естественно,  я остаюсь в Курске, чтобы помочь людям. Близкие дома, конечно, волнуются, но понимают и поддерживают меня. Уже пять дней работаем в штабе почти круглосуточно, устаем, понятное дело, но я очень рад, что могу реально быть полезным. Разгрузка, погрузка, сортировка товаров первой необходимости – это все наша работа. Спасибо ребятам из других регионов, которые приехали нас поддержать, в такие моменты как никогда понимаешь, что ты часть большой дружной команды, что мы вместе», – поделился доброволец курского отделения ВСКС Илья Мальцев.

    12 августа 2024, 06:44 • Новости дня
    Алаудинов заявил, что появилась возможность ускорить уничтожение ВСУ

    Алаудинов заявил о возможности уничтожать рекордное число боевиков и техники ВСУ из-за вторжения в Курскую область

    Алаудинов заявил, что появилась возможность ускорить уничтожение ВСУ
    @ Сергей Гунеев/РИА Новости

    Tекст: Антон Антонов

    Вооруженные силы Украины вторжением в Курскую область ускорили свое полное уничтожение, поскольку прежде не удавалось уничтожать украинские силы в таких количествах, заявил замначальника главного военно-политического управления ВС России, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов.

    Алаудинов в Telegram указал, что за сутки у Мартыновки и Суджанского направления «Ахмат» и вторая бригада спецназа и ССО Минобороны уничтожили танк, семь БТР и БМП, 13 боевых бронированных машин, грузовик, микроавтобус, девять пикапов, гаубицу Д-30. «И на закуску: станция РЭР «Пластун» и огромное количество фашистов», – добавил он.

    Алаудинов заявил, что «охота была удачной», и выразил надежду, что «просроченный и его банда осознали провал блицкрига». «И это только у нас. Представьте, сколько фашистов сожгли по всему Курскому участку», – отметил он.

    По его словам, «такого количества уничтоженного противника в день у нас не было ни разу за все СВО», поскольку солдаты ВСУ «не в норах сидят», откуда их нужно «по отдельности выковыривать». «Этим действом вы сами решили вопрос ускорения вашего полного уничтожения», – заявил он.

    Напомним, Алаудинов считает, что бои в Курской области являются «решающей битвой», после которой Украина падет.

    Коментарии (2)
    12 августа 2024, 15:14 • Новости дня
    Путин потребовал выбить ВСУ с территории Курской области
    Путин потребовал выбить ВСУ с территории Курской области
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент Владимир Путин на совещании с Совбезом России и правительством заявил, что главной задачей Минобороны является решение актуальных задач в Курской области.

    Минобороны должно выбить ВСУ с территории региона, заявил глава государства, передает РИА «Новости».

    «Федеральная служба безопасности совместно с Росгвардией должны обеспечить режим контртеррористической ситуации, эффективную борьбу с диверсионно-разведывательными группами противника. Перед Росгвардией стоят и свои боевые задачи. Гражданские ведомства обязаны обеспечить снабжение силовых структур всем необходимым», – подчеркнул глава государства.

    Руководители регионов должны сосредоточиться на поддержке людей, которые нуждаются в помощи и защите, подчеркнул президент.

    Оперативное совещание проводится с членами СБ России, правительства, представителями администрации президента, руководителями силовых ведомств, также там присутствуют главы Белгородской, Брянской и Курской областей, сообщается в Telegram-канале Кремля.

    Ранее Минобороны сообщало, что ВСУ на Курском направлении в последние сутки потеряли до 260 человек.

    Коментарии (56)
    9 августа 2024, 16:35 • Видео
    Почему Трамп начал проигрывать

    Рейтинг вице-президента США Камалы Харрис продолжает расти и по ряду опросов уже опережает рейтинг Дональда Трампа. Его шансы на возвращение в Белый дом тают, Трамп нервничает – и это провоцирует его на новые ошибки. Почему он начал проигрывать?

    Коментарии (0)
    12 августа 2024, 15:50 • Новости дня
    Путин пообещал достойный ответ на действия ВСУ в приграничье России
    Путин пообещал достойный ответ на действия ВСУ в приграничье России
    @ Виталий Аньков/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Противник получит достойный ответ за действия в российском приграничье, все цели специальной военной операции будут достигнуты, заявил президент России Владимир Путин на совещании с Совбезом России.

    «Противник, безусловно, получит достойный ответ, а все цели, стоящие перед нами, вне всяких сомнений, будут достигнуты», – цитирует ТАСС Путина.

    Путин попросил доложить глав Брянской, Белгородской и Курской областей о ситуации в регионах.

    Ранее Путин назвал главной задачей – выбить ВСУ из Курской области.

    Коментарии (38)
    12 августа 2024, 13:55 • Новости дня
    Взятый в плен боевик заявил о планах ВСУ дойти до Курска и Белгорода

    Взятый в плен в Курской области боевик ВСУ рассказал о приказе убивать мирных жителей

    Взятый в плен боевик заявил о планах ВСУ дойти до Курска и Белгорода
    @ Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Задержанный пограничниками в Курской области украинский военный рассказал о плане ВСУ дойти до Курска и Белгорода и приказе расстреливать мирных жителей в случае сопротивления, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

    Пограничники в Курской области задержали военнослужащего 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ, который рассказал, что им был дан приказ расстреливать на месте мирных жителей, если они оказывали им сопротивление, передает ТАСС.

    По его словам, при заходах в населенные пункты Курской области ВСУ забирали всё, что могли унести, занимались грабежом и мародерством. Он также рассказал, что в планах ВСУ было дойти до Курска и Белгорода, а захват приграничных регионов хотели использовать якобы для мирного договора с Россией. Пленный рассказал, что командирами отделений руководил человек с позывным Стриж, который до них доводил всю информацию. «Он сказал, что эта операция последняя надежда Украины», — сказал пленный.

    Он также рассказал, что его бросили во время боя сослуживцы, он пытался вернуться на территорию Украины, но был задержан.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как к нападению на Курскую область в ЦИПСО создали серию новых фальшивок.

    Коментарии (18)
    12 августа 2024, 16:24 • Новости дня
    Смирнов: В Курской области под контролем противника находятся 28 населенных пунктов
    Смирнов: В Курской области под контролем противника находятся 28 населенных пунктов
    @ REUTERS/Viacheslav Ratynskyi

    Tекст: Дарья Григоренко

    Судьба около двух тысяч мирных жителей, проживающих в 28 населенных пунктах Курской области, контролируемых боевиками ВСУ, остается неизвестной, заявил врио губернатора региона Алексей Смирнов президенту России Владимиру Путину.

    «28 населенных пунктов находится как раз в этой зоне (подконтрольной ВСУ), это порядка 2 тысяч человек, о судьбе которых мы не знаем», – сказал врио губернатора, передает ТАСС.

    Смирнов в начале своего доклада главе государства назвал ситуацию в области сложной и сообщил, что ВСУ прошли вглубь региона на 12 км.

    «Алексей Борисович, это военными ведомствами доложено, какая там ширина и глубина. Вы доложите нам про социально-экономическую ситуацию и о помощи людям», – отметил Путин.

    Доклад Смирнова стал последним в открытой части совещания, после чего оно продолжилось за закрытыми дверями. До этого с докладами выступили руководители Белгородской и Брянской областей, а также первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.

    Ранее врио губернатора Алексей Смирнов заявил, что региональным оперштабом принято решение вывозить жителей Беловского района Курской области.

    Коментарии (19)
    12 августа 2024, 18:48 • Новости дня
    Российские военные взяли в плен штурмовую группу ВСУ в Курской области

    Tекст: Дарья Григоренко

    В Курской области российские силы взяли в плен штурмовую группу ВСУ численностью пять человек, состоящую из военнослужащих 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады, сообщили в силовых структурах РФ.

    Как указали в силовых структурах, украинские десантники были пленены в районе населенного пункта Мартыновка. Видео с пленными подтверждает эту информацию. По словам представителя силового ведомства, группа действовала в составе диверсионно-разведывательного отряда, и основная ее часть была ликвидирована в ходе боестолкновения, передает РИА «Новости».

    Ранее СК России возбудил уголовное дело в отношении командиров военных частей ВСУ, совершивших нападение на Курскую область.

    Коментарии (4)
    12 августа 2024, 05:58 • Новости дня
    В Киеве сообщили об ожидании масштабного ответа России на вторжение

    Times сообщила о подготовке Украины к масштабному ответу России на вторжение ВСУ в Курскую область

    В Киеве сообщили об ожидании масштабного ответа России на вторжение
    @ Илья Питалев/РИА Новости

    Tекст: Антон Антонов

    Россия готовит агрессивный ответ на вторжение вооруженных сил Украины в Курскую область, сообщил Times высокопоставленный источник в украинском минобороны.

    Как пишет Times, «официальные лица теперь готовятся к агрессивному ответу со стороны России». Ожидаются удары «по важным объектам в столице, включая парламент и другие правительственные здания». По мнению источника, ракет «могут быть сотни, с использованием сложного вооружения». «И это может стать большой проблемой для нашей ПВО», – приводит его слова RT.

    По мнению источника, российская сторона может предпринять «что-то грандиозное», чтобы показать, что действия Киева «не останутся безнаказанными». Другой украинский чиновник в разговоре с Agence France-Presse сообщил, что страна готовится к ответному России в виде масштабной ракетной атаки, в том числе по «центрам принятия решений» на Украине, передает РБК.

    Напомним, даже спустя неделю после начала атаки ВСУ на Курскую область, на Западе продолжаются споры о том, какие цели преследует Киев, почему было выбрано это направление и кто помогал Украине готовить операцию.

    Коментарии (0)
    12 августа 2024, 09:14 • Новости дня
    МИД Китая призвал не допустить эскалации на фоне ситуации в Курской области

    МИД Китая на фоне ситуации в Курской области призвал не прибегать к эскалации

    МИД Китая призвал не допустить эскалации на фоне ситуации в Курской области
    @ Илья Питалев/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    МИД Китая, комментируя ситуацию в Курской области, призвал не прибегать к эскалации и не осуществлять провокаций.

    Как говорится в сообщении МИД, Китай обратил внимание на ситуацию и призывает все стороны не прибегать к эскалации, не расширять границы поля боевых действий и не осуществлять провокаций, передает РИА «Новости».

    Там добавили, что Китай продолжит играть конструктивную роль для содействия политическому урегулированию кризиса и поддерживать контакты с международным сообществом.

    Ранее МИД Китая не подтвердил ответный визит главы ведомства Ван И на Украину.

    Коментарии (0)
    12 августа 2024, 17:02 • Новости дня
    СК: ВСУ расстреливали убегающих из Белогорского монастыря мирных граждан
    СК: ВСУ расстреливали убегающих из Белогорского монастыря мирных граждан
    @ Антон Вергун/РИА Новости

    Tекст: Кристина Цыцура

    Следственный комитет фиксирует случаи целенаправленного нападения ВСУ на мирных жителей в Курской области, об этом сообщила пресс-служба ведомства.

    Например, украинские военнослужащие открыли огонь по группе мирных граждан, эвакуировавшихся из Горнальского Свято-Николаевского Белогорского мужского монастыря. В результате этой атаки погиб один человек, говорится в Telegram-канале СК.

    Кроме того, в городе Суджа украинский оператор FPV-дрона нацелил устройство на машину скорой помощи. В результате взрыва погибли фельдшер и водитель, а врач с ранениями был госпитализирован. Также под обстрел попал журналист Евгений Поддубный.

    «В ходе осмотров установлено, что украинская сторона активно использует стрелковое оружие, тяжелую технику, ракетные системы залпового огня и другое вооружение, поставленное странами НАТО», – сообщили в ведомстве.

    Ранее врио главы Курской области заявил, что в регионе 180 тыс. человек подлежат эвакуации.


    Коментарии (13)
    12 августа 2024, 16:54 • Новости дня
    Смирнов: В Курской области 180 тыс. человек подлежат эвакуации
    Смирнов: В Курской области 180 тыс. человек подлежат эвакуации
    @ Илья Питалев/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Около 180 тыс. человек подлежат эвакуации из Курской области, уже выехали и эвакуированы примерно 121 тыс. жителей региона, доложил врио губернатора Алексей Смирнов президенту РФ Владимиру Путину по видеоконференцсвязи на совещании по ситуации на российской границе.

    По его словам, в регионе 8 августа приступили к эвакуации шести приграничных районов и двух районов, граничащих с атомной станцией. Смирнов добавил, что эвакуировать было необходимо 180 тыс. человек, уже выехали 121 тыс., по остальным работа продолжается, передает ТАСС.

    Ранее в понедельник оперштаб принял решение об эвакуации жителей Беловского района Курской области.

    Коментарии (12)
    12 августа 2024, 15:27 • Новости дня
    Путин назвал цель акции ВСУ в Курской области

    Путин: Акция в Курской области преследует цель остановить наступление России

    Tекст: Вера Басилая

    Акция в Курской области преследует военную цель остановить наступление войск России по линии боевого соприкосновения, заявил президент России Владимир Путин на оперативном совещании в режиме ВКС.

    «Подобные акции, безусловно, преследуют главную военную цель, а именно: остановить наступление наших войск по полному освобождению территории Луганской, Донецкой народных республик, территории Новороссии», – цитирует РИА «Новости» Путина.

    Ранее взятый в плен боевик заявил о планах ВСУ дойти до Курска и Белгорода.

    В Минобороны России сообщили, что ВСУ в Курской области за сутки потеряли до 260 военных и три танка.

    Коментарии (21)
    12 августа 2024, 17:36 • Новости дня
    Минобороны сообщило о наращивании группировки в Курской области

    Минобороны: В Курскую область прибывает большое количество личного состава и техники

    Минобороны сообщило о наращивании группировки в Курской области
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В Курскую область направляются большое количество личного состава, техники и боеприпасов, сообщило российское министерство обороны.

    Эти силы прибывают в регион для боевой работы и всестороннего обеспечения войск, указали в ведомстве, передает РИА «Новости».

    Также организована доставка дополнительных сил и средств для наращивания группировки войск и создания резервов. Кроме того, организовано всестороннее тыловое обеспечение подразделений, отражающих попытки ВСУ проникнуть вглубь России.

    Напомним, президент Владимир Путин потребовал от Минобороны выбить ВСУ с территории Курской области.

    Коментарии (0)
    12 августа 2024, 02:29 • Новости дня
    Раненный в Курской области военкор Поддубный рассказал о самочувствии
    Раненный в Курской области военкор Поддубный рассказал о самочувствии
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Военный корреспондент Евгений Поддубный, пострадавший в результате украинской атаки, сообщил, что находится в реанимации.

    Поддубный в интервью Евгению Попову на канале «Россия 1» сообщил, что чувствует себя «все еще не очень хорошо», передает РИА «Новости».

    Напомним, в среду Поддубный был ранен в Курской области и госпитализирован. Позднее его доставили в НИИ имени Склифосовского в Москве. В воскресенье было опубликовано его первое после ранения интервью, в котором Поддубный рассказал об обстоятельствах ранения.

    Коментарии (0)
    12 августа 2024, 14:21 • Новости дня
    Взятый в плен боевик ВСУ рассказал об участии наемников в атаке на Курскую область

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В числе нападавших на Курскую область были носители английского, польского и французского языков, заявил пленный украинский военный, видео с его признанием опубликовало ФСБ.

    При пересечении российской границы в рации звучала речь на английском, польском, «может быть, даже французском», сказал военнопленный, назвавшийся Русланом Полторацким, передает РИА «Новости».

    Он добавил, что после занятия позиций руководство украинских военнослужащих выходило на связь, и были слышны голоса, разговаривающие на английском языке.

    Ранее военнопленный рассказал, что ВСУ намеревались дойти до Курска и Белгорода, им приказали расстреливать мирных жителей в случае сопротивления.

    Коментарии (0)
    12 августа 2024, 17:52 • Новости дня
    СК возбудил дело в отношении двух командиров ВСУ за атаку на Курскую область

    СК возбудил дело в отношении командиров ВСУ Пипко и Ишкулова после атаки на Курскую область

    СК возбудил дело в отношении двух командиров ВСУ за атаку на Курскую область
    @ Elena Mayorova/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении командиров военных частей ВСУ, совершивших нападение на Курскую область.

    Сообщается, что в атаке участвовали 22-я отдельная механизированная бригада и 80-я отдельная десантно-штурмовая бригада ВСУ. Уголовные дела возбуждены в отношении командиров этих частей – Владимира Пипко и Эмиля Ишкулова, передает пресс-служба ведомства в Telegram-канале.

    Они подозреваются в совершении террористического акта, убийстве и покушении на убийство мирных жителей. Также устанавливаются другие лица из числа ВСУ, причастные к атаке на приграничные районы Курской области.

    Ранее сообщалось, что при атаке на Курскую область погибли 12 человек.

    Коментарии (6)
    Главное
    В Белоруссии объяснили налет украинских дронов
    Против двух командиров ВСУ возбуждено дело за атаку на Курскую область
    СК обвинил экс-главу минспорта Дагестана Магомедова в терроризме
    Ми-28 и Ка-52 ночью нанесли ракетные удары по ВСУ в приграничье Курской области
    Минобороны показало кадры поражения танка ВСУ «Ланцетом»
    Приложение VK Видео установили 20 миллионов раз
    Названы сроки начала работы «Царь-лазера» в России

    Чем обернется удар по газовой инфраструктуре в Курской области

    Атака Украины на Курскую область, где находится точка входа российского газа в транзитную украинскую трубу, может привести к полному прекращению поставок. Какие европейские страны пострадают в этом случае? Почему этой ситуацией обеспокоена Молдавия? И с какими последствиями столкнется сама Украина? Подробности

    Перейти в раздел

    Западные СМИ: ВСУ придется покинуть Курскую область

    Даже спустя неделю после начала атаки ВСУ на Курскую область Запад теряется в догадках – какие цели преследует Киев, почему было выбрано это направление и кто помогал Украине готовить операцию. Однако западные аналитики сошлись в одном: Зеленскому рано или поздно придется вывести войска из региона либо по военным причинам, либо по политическим. Подробности

    Перейти в раздел

    К нападению на Курскую область в ЦИПСО создали серию новых фальшивок

    Нападение украинских войск на Курскую область произошло не только в реальном мире боевых действий, но и в мире информационном. На российское информационное пространство обрушились многочисленные фальшивки, созданные украинскими спецслужбами. Какие из них наиболее показательны, по каким лекалам они создаются и как их можно распознать? Подробности

    Перейти в раздел

    Гомосексуализм стал символом шведской армии

    Шведские вооруженные силы гордятся тем, что в них окончательно побеждены «гендерные стереотипы». Даже в лозунг шведской армии внесены теперь соответствующие поправки. В шведской армии десятилетиями насаждали толерантность к секс-меньшинствам. Как это происходило и к чему привело в итоге? Подробности

    Перейти в раздел

    Напавшие на Дагестан террористы били по единству России

    В воскресенье в Республике Дагестан произошла серия терактов. Целями боевиков стали православные храмы, синагога и пункт ДПС. Эксперты считают, что след организаторов преступления может вести в западные страны, а главной задачей кураторов злоумышленников стало расшатывание межнациональной и религиозной стабильности России. Что необходимо предпринять перед лицом организуемой извне террористической угрозы? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Почему Трамп начал проигрывать

      Рейтинг вице-президента США Камалы Харрис продолжает расти и по ряду опросов уже опережает рейтинг Дональда Трампа. Его шансы на возвращение в Белый дом тают, Трамп нервничает – и это провоцирует его на новые ошибки. Почему он начал проигрывать?

    • Как ополовинили арсенал для Украины

      Так называемая чешская инициатива, в рамках которой спонсоры Украины планировали передать в ВСУ миллион артиллерийских снарядов, сильно умерила свои амбиции. Начали чехи бодро, втянув в эту авантюру даже те страны, где симпатизируют России. А потом что-то пошло не так. Что именно?

    • Атака ВСУ в Курской области. В чем план?

      Как заявил глава Генштаба РФ Валерий Герасимов на совещании с президентом Владимиром Путиным, продвижение украинских войск вглубь территории России на Курском направлении остановлено». Сам по себе этот прорыв ВСУ через границу РФ остается беспрецедентным про объему затраченных сил и средств. В чем план Киева?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

    Перейти в раздел

    • На политическом трупе Байдена возник новый соперник Трампа

      Стоило президенту США Джозефу Байдену отказаться от продолжения своей избирательной кампании, как его место заняла ближайшая напарница. Вице-президент Камала Харрис официально объявила о намерении бороться за пост главы Белого дома, и первые опросы даже показывают, что она успешно конкурирует с Трампом.

    • Байден достиг финиша избирательной гонки досрочно

      Через три с лишним недели после провальных дебатов с Дональдом Трампом, в разгар избирательной кампании действующий глава Белого дома Джо Байден снял свою кандидатуру с выборов президента США. Теперь противники Байдена требуют от него даже большего: и вовсе подать в отставку.

    • Судьба дальнейшей карьеры Байдена зависит от его жены

      Если верить утечкам в американских СМИ, единственный человек, который может убедить Джо Байдена снять свою кандидатуру с выборов президента США, – его жена Джилл. Таким образом, от ее влияния на мужа зависит судьба всей идущей в стране предвыборной кампании – и личная судьба Байдена.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............