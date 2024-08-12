Не стоит ностальгировать о позициях, которые на Ближнем Востоке занимал СССР – они не принесли стране пользы в решении главных задач внутреннего развития. Сегодня США фактически копируют советские ошибки в регионе.0 комментариев
Врио губернатора: 12 человек погибли в Курской области при атаке ВСУ
Врио губернатора Смирнов: 12 человек погибли в Курской области при атаке ВСУ
В ходе атаки украинских военных на Курскую область погибли 12 человек, доложил врио главы региона Алексей Смирнов президенту Владимиру Путину на совещании по обстановке в регионе.
При нападении ВСУ погибло 12 гражданских лиц, ранен 121 человек, в том числе 10 детей, сказал врио главы области, передает ТАСС.
До этого на совещании президент потребовал от Минобороны выбить ВСУ с территории Курской области.