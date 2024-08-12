Приложение VK Видео установили 20 миллионов раз

Tекст: Дарья Григоренко

В сообщении на сайте компании говорится, что наибольшее количество установок пришлось на устройства на базе Android – более 11 млн. Приложение также стало популярным среди владельцев смарт-телевизоров на платформе Android TV, где его установили около 6 млн пользователей. Пользователи iOS скачали VK Видео около 3 млн раз.

За первую неделю августа интерес к приложению еще больше вырос. Количество ежедневных пользователей увеличилось в 2,2 раза по сравнению со среднемесячными показателями июля и достигло 2,5 млн. Пользователи стали проводить в приложении значительно больше времени, суммарное время просмотра за сутки превысило 5 млн часов. Причем наибольшая глубина просмотра наблюдается на Smart TV – в среднем пользователи проводят там около 200 минут в день.

Напомним, на фоне сбоев в работе YouTube количество установок приложения «VK Видео» за первую неделю августа увеличилось в 4,5 раза по сравнению со средним показателем за предыдущий месяц, достигнув более 250 тыс. в сутки.