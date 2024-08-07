Установки «VK видео» выросли до 250 тыс. в сутки на фоне проблем с YouTube

Tекст: Дарья Григоренко

По данным представителей VK, кроме увеличения числа установок, значительно выросло и время, проводимое пользователями на платформе. Так, суточное время просмотра видеороликов всеми пользователями в первую неделю августа увеличилось на 25%, превысив 10,5 млн часов, передает ТАСС.

Также наблюдается рост поисковой активности пользователей. Количество поисковых запросов в «VK Видео» увеличилось на 86%. Чаще всего пользователи ищут популярные развлекательные шоу, блогерский контент, образовательные материалы и детские программы. В топе запросов также оказались новости с Олимпиады-2024.

Напомним, YouTube перестал показывать видео в высоком качестве на большинстве десктопных браузеров в России.