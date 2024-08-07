Взрывной рост сможет обеспечить так называемый общий искусственный интеллект, который и является «святым граалем» всех технологических решений, связанных с ИИ. Однако предсказать, как быстро будет пройден путь от нынешней стадии развития искусственного интеллекта к искомому – невозможно.11 комментариев
Установки «VK видео» выросли до 250 тыс. в сутки на фоне проблем с YouTube
Российские пользователи активно переходят на отечественные видеосервисы: на фоне сбоев в работе YouTube количество установок приложения «VK Видео» за первую неделю августа увеличилось в 4,5 раза по сравнению со средним показателем за предыдущий месяц, достигнув более 250 тыс. в сутки, сообщили в VK.
По данным представителей VK, кроме увеличения числа установок, значительно выросло и время, проводимое пользователями на платформе. Так, суточное время просмотра видеороликов всеми пользователями в первую неделю августа увеличилось на 25%, превысив 10,5 млн часов, передает ТАСС.
Также наблюдается рост поисковой активности пользователей. Количество поисковых запросов в «VK Видео» увеличилось на 86%. Чаще всего пользователи ищут популярные развлекательные шоу, блогерский контент, образовательные материалы и детские программы. В топе запросов также оказались новости с Олимпиады-2024.
Напомним, YouTube перестал показывать видео в высоком качестве на большинстве десктопных браузеров в России.