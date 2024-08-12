Сбор сил теробороны начался на границе Польши и Белоруссии

Эксперт объяснил опасность удара ВСУ по градирне Запорожской АЭС

Эксперт Анпилогов указал на важную роль градирни ЗАЭС после разрушения Каховской ГЭС

Tекст: Евгений Поздняков,

Татьяна Алабугина

«Градирня – это большая башня, в которой происходит охлаждение воды. Изначально оборудование имело отношение исключительно к соседней с ЗАЭС тепловой станции и остужало котельную воду. Однако со временем градирню пришлось включить в контур Запорожской АЭС», – рассказывает Алексей Анпилогов, президент Фонда поддержки научных исследований и развития гражданских инициатив «Основание», эксперт в сфере атомной энергетики.

Эксперт напоминает: в штатном режиме вода для охлаждения реакторов ЗАЭС бралась из Каховского водохранилища. «Водоем был соединен с небольшим прудом станции, откуда осуществлялся теплообмен с Запорожской АЭС», – описывает спикер.

«Потребность в градирнях возникла после разрушения Каховской ГЭС. Дело в том, что уровень воды в Днепре на этом участке резко понизился на несколько метров. И использование привычного узла, который перепускал воду из пруда в водохранилище и назад, стало невозможным – выпустить воду можно, а вот набрать новую уже не получится», – детализирует аналитик.

В результате станция перешла на замкнутый цикл охлаждения, добавляет он. «Из пруда горячая вода подавалась на градирни, охлаждалась и отправлялась на ЗАЭС. То есть сама по себе градирня играет важнейшую роль в сохранении теплового баланса станции», – продолжает Анпилогов.

По словам собеседника, теперь процесс охлаждения реакторов будет происходить в более напряженном режиме. «Вместе с тем в данном случае противнику нельзя отказать хотя и в извращенной, но логике. Киев знает, что Россия будет защищать любой атомный объект. И усиливая давление на станцию, Украина, судя по всему, надеется, что мы перебросим туда часть сил, оголив тем самым другие участки фронта. Той же логики они придерживаются и в районе Курской области», – рассуждает эксперт.

«Также можно допустить, что по мнению оппонентов, коль они не могут пользоваться ЗАЭС, то их задача – сделать все, чтобы и Россия не могла ею воспользоваться в своих интересах», – говорит аналитик. Сами удары он назвал акцией устрашения. «Но русских сложно напугать», – заключил Анпилогов.

Ранее стало известно, что обстановка на Запорожской АЭС и прилегающих территориях стабильна и не представляет угрозы для населения, несмотря на ночной пожар. По словам директора по коммуникациям станции Евгении Яшиной, все шесть энергоблоков продолжают находиться в холодном состоянии, что исключает возможность возникновения аварийной ситуации. Также она добавила, что угрозы повторного возгорания нет.

Также Яшина сообщала, что градирня ЗАЭС серьезно повреждена после атак украинских беспилотников. По ее словам, объект выгорел изнутри, точные сроки восстановления определят после проведения тщательной оценки.

В России действия ВСУ подверглись жесткой критике. «Террористы в Киеве под руководством коллективного Запада уничтожили свою страну, угробили народ Украины, подорвали мировую энергетическую и продовольственную безопасность, теперь они принялись за ядерный террор континента», – возмутилась официальный представитель МИД Мария Захарова.

Напомним, после атаки украинского беспилотника произошел пожар в районе охладительных систем ЗАЭС. Яшина отметила, что инфраструктура электростанции «впервые получила серьезные повреждения в результате удара ВСУ», передает ТАСС.

По предварительной информации, украинский БПЛА «был запущен из города Никополя Днепропетровской области, расположенного на правом берегу Днепра и находящегося под контролем» ВСУ, сообщил глава комиссии по вопросам суверенитета Общественной палаты России Владимир Рогов. При этом оператор дрона «прекрасно видел, куда бьет».