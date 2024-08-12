  • Новость часаЭксперт объяснил опасность удара ВСУ по градирне Запорожской АЭС
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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв США на Ближнем Востоке повторяют ошибки СССР

    Не стоит ностальгировать о позициях, которые на Ближнем Востоке занимал СССР – они не принесли стране пользы в решении главных задач внутреннего развития. Сегодня США фактически копируют советские ошибки в регионе.

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    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Курская область расколола радикалов и умеренных на Западе

    Наблюдается раскол между двумя базовыми «украинскими нарративами» Запада. «Умеренные», оценивающие ситуацию в логике старой холодной войны, и «радикалы», требующие победить Россию здесь и сейчас, разошлись в оценках нападения на Курскую область.

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    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов Почему среди народов-колонизаторов нет русских

    Мы не жили за счет других народов, не использовали их в качестве природного ресурса. Где бы ни появлялся русский человек: на Кавказе, в Сибири, в Средней Азии или в таких далеких уголках, как Форт-Росс, Гавайские острова и берег Маклая в Новой Гвинее, – он никого не обращал в скот, никого не лишал человеческого достоинства.

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    12 августа 2024, 13:11 • Новости дня

    Министры обороны России и Белоруссии обсудили военно-политическую обстановку

    Главы минобороны России и Белоруссии Белоусов и Хренин встретились после «Армии-2024»

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Министры обороны России и Белоруссии Андрей Белоусов и Виктор Хренин в ходе встречи поговорили о текущей военно-политической обстановке, сообщило белорусское военное ведомство.

    Министры встретились сразу после церемонии открытия форума «Армия-2024», главы ведомств поговорили о военно-политической обстановке, которая наблюдается сейчас, указало белорусское министерство в своем Telegram-канале.

    Напомним, Хренин в понедельник принял участие в международном военно-техническом форуме «Армия-2024» в подмосковной Кубинке.

    10 августа 2024, 13:20 • Новости дня
    «Калашников» представил новый ручной пулемет РПЛ-20
    «Калашников» представил новый ручной пулемет РПЛ-20
    @ Антон Новодережкин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Концерн «Калашников» презентовал новый ручной пулемет РПЛ-20 калибра 5,45 мм, предназначенный для вооружения российских войск.

    Кроме того, в ходе мероприятия в демоцентре концерна был представлен подствольный гранатометный комплекс ГП-46 для пулемета РПЛ-20, передает ТАСС.

    Главный конструктор концерна Сергей Уржумцев отметил, что первая партия пулеметов РПЛ-20 готова для передачи в войска.

    По его словам, российские бойцы испытали автомат в зоне СВО, отметили высокую кучность, интенсивность огня. Кроме того, пулемет имеет в штатной комплектации прибор малошумной стрельбы.

    Он добавил, что сейчас рассматривается возможность модификации пулемета РПЛ-20 под калибры НАТО. На данный момент он выпускается с длинным стволом и коротким.

    Ранее глава концерна «Калашников» Алан Лушников рассказал о применении нейросетей в БПЛА-камикадзе.

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    10 августа 2024, 20:43 • Новости дня
    Лукашенко призвал белорусов привыкать к мысли о другом президенте

    Лукашенко заявил, что белорусам надо привыкать к мысли о другом президенте

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что «завтра» не бросит белорусов, но они должны привыкать к мысли, что он «не вечный», и однажды президентом республики будет другой человек.

    Лукашенко, отвечая на прозвучавшую просьбу баллотироваться на следующий президентской срок на выборах в 2025 году, отметил, что он «не вечный».

    «Я уже публично начинаю говорить всем вам: вы должны привыкать к тому… что президент будет другой. Нет, я не говорю, что завтра я вас брошу, послезавтра и прочее. Но всякое в жизни бывает», – цитирует РИА «Новости» Лукашенко.

    По его словам, он должен оставить преемнику мирную спокойную страну, чтобы его «вспоминали и благодарили, что хуже не стало».

    Кроме того, Лукашенко заявил о неспокойной ситуации на границе с Украиной, заверив, что намерен лично на месте разбираться с «этими проблемами».

    «Моя главная задача – не допустить конфликта в стране. Чтобы эта зараза не перенеслась на нас. Нам надо уберечь Беларусь от войны и спокойно разобраться со своими проблемами», – подчеркнул белорусский президент.

    Ранее Лукашенко заявил, что белорусская ПВО в пятницу уничтожила несколько целей над территорией республики, предположительно, это были ударные беспилотники, прилетевшие с Украины.

    МИД Белоруссии заявили, что инцидент с пролетом над территорией страны украинских беспилотников является попыткой расширить конфликт в регионе.

    Коментарии (6)
    9 августа 2024, 16:35 • Видео
    Почему Трамп начал проигрывать

    Рейтинг вице-президента США Камалы Харрис продолжает расти и по ряду опросов уже опережает рейтинг Дональда Трампа. Его шансы на возвращение в Белый дом тают, Трамп нервничает – и это провоцирует его на новые ошибки. Почему он начал проигрывать?

    Коментарии (0)
    10 августа 2024, 12:17 • Новости дня
    Лукашенко заявил об уничтожении украинских воздушных целей над Белоруссией
    Лукашенко заявил об уничтожении украинских воздушных целей над Белоруссией
    @ Николай Петров/БелТА/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Белорусская ПВО в пятницу уничтожила несколько целей над территорией республики, предположительно, это были ударные беспилотники, прилетевшие с Украины, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

    «На высоте полтора километра и дальности 6,5 километра силами противовоздушной обороны было уничтожено несколько целей над территорией Беларуси. <…> Мы подозреваем, что это ударные беспилотники. Нарушив воздушное пространство Беларуси, летели из Украины», – приводит слова белорусского лидера агентство БелТА. Другую часть сбила российская ПВО, добавил он.

    По словам Лукашенко, изначально объекты летели в сторону Смоленска, но потом изменили траекторию и направились в район Ярославля, где и были уничтожены.

    В связи с этим силы ВВС и войск ПВО Белоруссии переводились в повышенную боевую готовность, сообщил президент Белоруссии.

    Ранее Минобороны сообщило, что силы ПВО России за ночь сбили 32 беспилотника над Курской и Ярославской областями.

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    10 августа 2024, 19:45 • Новости дня
    Белоруссия предупредила Украину о праве на ответ для защиты территории

    МИД: Белоруссия потребовала от Украины принять меры после вторжения украинских беспилотников

    Tекст: Вера Басилая

    МИД Белоруссии в связи с залетом с украинской территории беспилотников вызвал временную поверенную в делах Украины Ольгу Тимуш и потребовал от Киева предпринять меры для исключения подобных инцидентов, а также заявил о праве ответа для защиты территории, сообщили в белорусском дипведомстве.

    В сообщении указывается, что украинскому дипломату был заявлен решительный протест и передана нота в связи с нарушением границы Белоруссии группой украинских беспилотников, передает ТАСС.

    Особо было указано, что в случае, если посольство Украины не сможет повлиять на предотвращение подобных провокаций, встанет вопрос о целесообразности его дальнейшего присутствия в Минске.

    Также Тимуш предупредили, что Белоруссия оставляет за собой право предпринять ответные шаги для защиты своей территории.

    Ранее в МИД Белоруссии заявили, что инцидент с пролетом над территорией страны беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) с Украины является попыткой расширить конфликт в регионе.

    Белорусский военный эксперт Александр Алесин сказал газете ВЗГЛЯД, что вторжение украинских беспилотников в воздушное пространство Белоруссии может быть поводом для объявления войны.

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    10 августа 2024, 16:43 • Новости дня
    Белоруссия обвинила Украину в попытке втянуть Минск в конфликт

    МИД Белоруссии: Инцидент с пролетом украинского дрона является попыткой расширить конфликт

    Белоруссия обвинила Украину в попытке втянуть Минск в конфликт
    @ Виктор Толочко/Sputnik/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Инцидент с пролетом над территорией Белоруссии беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) с Украины является попыткой расширить конфликт в регионе, Киев провоцирует Минск при подстрекательстве внешних игроков, сообщили в белорусском МИДе.

    В белорусском дипведомстве подчеркнули, что преступные действия Украины «радикально эскалируют ситуацию» и являются попыткой вовлечь Белоруссию в конфликт, в то время как Минск выступает за скорейшее мирное урегулирование, передает ТАСС.

    Также в МИД Белоруссии указали, что Киев совершает провокации в отношении Минска при попустительстве или даже подстрекательстве известных внешних игроков и призвали стороны одуматься и остановиться.

    В ведомстве отметили, что Белоруссия будет отвечать должным образом на любые враждебные действия и провокации, используя право на самооборону.

    Ранее министр обороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что  подразделения спецназа и ракетных войск Белоруссии направлены в район украинской границы.

    До этого президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил об уничтожении украинских воздушных целей над Белоруссией.

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    9 августа 2024, 14:22 • Новости дня
    Рогозин указал на проблему защиты боевых вертолетов от дронов-камикадзе в небе

    Сенатор Рогозин указал на проблему защиты боевых вертолетов от дронов-камикадзе в небе

    Рогозин указал на проблему защиты боевых вертолетов от дронов-камикадзе в небе
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Проблема атак FPV-дронов на вертолеты стала суровой реальностью, бортовой комплекс обороны должен постоянно совершенствоваться, на борьбу с беспилотниками он не рассчитан, заявил сенатор от Запорожской области Дмитрий Рогозин.

    «По части исходящих от комплексов ПВО бортовой комплекс обороны современного вертолета способен оказывать активное сопротивление атаке противника, и предупредить экипаж об опасности, однако на борьбу с атакующими боевую машину дронами, в том числе FPV, этот комплекс не рассчитан», – написал Рогозин в своем Telegram-канале.

    Рогозин предложил для решения проблемы включать в бортовой комплекс обороны вертолета анализатор частот БПЛА, идентифицирующий приближение дрона-камикадзе, и комплекс радиоэлектронного подавления.

    Он призвал поставить перед «Вертолетами России» и «Корпорацией радиоэлектронных технологий» задачу обеспечения безопасности вертолетов от БПЛА, привлечь к разработке частные инженерные коллективы с выдающимися компетенциями в области РЭБ.

    «Надеюсь, военный заказчик уже оперативно формулирует перед военной промышленностью эту задачу», – заметил он.

    Сенатор напомнил, что во время войны в Афганистане под эгидой Военно-промышленной комиссии при Совмине СССР на постоянной основе действовала рабочая группа в составе представителей Минобороны и ключевых ведомств советской оборонки, куда стекалась вся оперативная информация с поля боя и немедленно принимались решения по купированию угроз.

    Так, в связи с обстрелами кабин боевых вертолетов Ми-24 и Ми-8 был оперативно изменен порядок укладки пластин на бронежилетах пилотов и сделан «броневоротник», который спасал летчиков от рикошета пуль при обстрелах вертолета с земли.

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    11 августа 2024, 10:59 • Новости дня
    Белоруссия показала переброску танков к границе с Украиной
    Белоруссия показала переброску танков к границе с Украиной
    @ кадр из видео

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Подразделения одного из механизированных соединений вооруженных сил Белоруссии приведены в готовность к выполнению задач по предназначению, сообщает Минобороны республики.

    Как говорится в сообщении, подразделения одного из механизированных соединений приведены в готовность к выполнению задач по предназначению, военнослужащие грузят военную технику на железнодорожные составы и направляются в назначенные районы, передает РИА «Новости».

    Ранее министр обороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что подразделения спецназа и ракетных войск Белоруссии направлены в район украинской границы.

    Напомним, президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил об уничтожении украинских воздушных целей над Белоруссией. Белоруссия предупредила Украину о праве на ответ для защиты территории.

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    10 августа 2024, 14:30 • Новости дня
    Белоруссия направила спецназ на границу с Украиной

    Хренин: Белоруссия направила спецназ на границу с Украиной

    Белоруссия направила спецназ на границу с Украиной
    @ Виктор Толочко/Sputnik/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Подразделения спецназа и ракетных войск Белоруссии направлены в район украинской границы, сообщил глава белорусского министерства обороны Виктор Хренин.

    Как сообщил министр, президент Белоруссии Александр Лукашенко распорядился усилить группировки войск на Гомельском и Мозырском тактических направлениях, передает БелТА.

    В связи с этим перед воинскими частями сил специальных операций, сухопутных войск, ракетных войск, а также реактивным системам «Полонез» и комплексам «Искандер» поставлена задача на совершение маршей в эти районы, заявил Хренин.

    Ранее Лукашенко заявил об уничтожении украинских воздушных целей над Белоруссией.

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    10 августа 2024, 16:54 • Новости дня
    Названы сроки принятия на вооружение винтовки Чукавина

    Лушников: Принятие на вооружение винтовки Чукавина ожидается уже скоро

    Tекст: Вера Басилая

    Принятие на вооружение снайперской винтовки Чукавина (СВЧ), которая уже поставляется в войска, ожидается скоро, это строго регламентируемая процедура, заявил президент концерна «Калашников» Алан Лушников.

    По его словам, принятие на вооружение оружия жестко регламентируется заказчиком, ожидается, что снайперскую винтовку Чукавина, которая уже выпускается серийно, скоро примут на вооружение, оружие уже находится в войсках, передает ТАСС.

    Ранее сообщалось, что снайперская винтовка Чукавина получила новый оптический прицел, который улучшит точность стрельбы.

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    10 августа 2024, 16:18 • Новости дня
    В Киеве сочли отвлекающим маневром переброску белорусских сил к границе с Украиной

    СНБО: Белоруссия перебрасывает силы к границе с Украиной, чтобы помочь России

    Tекст: Вера Басилая

    Стягивание белорусских сил к границе с Украиной может быть попыткой отвлечь украинские войска на это направление, заявил глава Центра противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Андрей Коваленко.

    Коваленко отметил, что президент Белоруссии Александр Лукашенко может таким образом предусматривает любые провокации,  и помочь России, отвлекая ВСУ на этом направлении, пишет РБК.

    Ранее министр обороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что  подразделения спецназа и ракетных войск Белоруссии направлены в район украинской границы.

    До этого президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил об уничтожении украинских воздушных целей над Белоруссией.

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    10 августа 2024, 15:28 • Новости дня
    ВС России испытали новый пулемет РПЛ-20 в зоне СВО

    «Калашников»: Новый пулемет РПЛ-20 испытан в зоне спецоперации

    Tекст: Вера Басилая

    Новый легкий пулемет «Калашникова» РПЛ-20 испытан в зоне спецоперации российскими войсками и получил положительные отзывы, сообщил главный конструктор концерна Сергей Уржумцев.

    Конструктор отметил, что российские бойцы испытали автомат в зоне СВО, отметили высокую кучность, интенсивность огня. Кроме того, пулемет имеет в штатной комплектации прибор малошумной стрельбы, передает ТАСС.

    По словам Уржумцева, сейчас рассматривается возможность модификации пулемета РПЛ-20 под калибры НАТО. На данный момент он выпускается с длинным стволом и коротким.

    Ранее сообщалось, что концерн «Калашников» презентовал новый ручной пулемет РПЛ-20 калибра 5,45 мм, предназначенный для вооружения российских войск.

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    11 августа 2024, 02:43 • Новости дня
    В сбитых в Белоруссии украинских БПЛА нашли компоненты из стран НАТО

    Tекст: Антон Антонов

    В ходе исследования обломков сбитых в Белоруссии украинских дронов обнаружены электрический двигатель и электронные компоненты из стран НАТО, сообщил канал «Беларусь 1».

    Как сообщает «Беларусь 1», обнаружены «активная многочастотная антенна» производства США и бельгийская навигационная система. БПЛА, предположительно, «собирали совместно с инженерами» НАТО, сказано в сообщении.

    «Беларусь 1» со ссылкой на экспертов указывает, что беспилотник самолетного типа сделан из стеклопластика. «Вполне возможно, что он является самоделкой», – приводит ТАСС текст сообщения.

    Напомним, президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил об уничтожении украинских воздушных целей над Белоруссией. Белоруссия предупредила Украину о праве на ответ для защиты территории.

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    10 августа 2024, 14:25 • Новости дня
    В России начались испытания нового колесного шасси для ПВО

    Tекст: Вера Басилая

    Мытищинский машиностроительный завод (ММЗ, входит в концерн «Калашников») начал испытания специального колесного шасси для транспортировки аппаратуры ЗРК войсковой ПВО, имеющего корпусную конструкцию.

    По словам главного конструктора проекта ММЗ Федора Головашкина, в России таких серийных образцов сейчас нет.

    «Есть Брянский автомобильный завод, который делает похожие машины, тоже пытаются сделать такую же, как и нашу», – цитирует ТАСС конструктора.

    Преимуществом нового колесного шасси для ЗРК является высокая проходимость и защита корпуса.

    Головашкин отметил, что шасси востребовано как в российской армии, так и большой потенциал на экспорт. Преимуществом нового колесного шасси для ЗРК является высокая проходимость и защита корпуса.

    Ранее концерн «Калашников» презентовал новый ручной пулемет РПЛ-20 калибра 5,45 мм, предназначенный для вооружения российских войск.

    Коментарии (0)
    11 августа 2024, 09:59 • Новости дня
    Стало известно об интересе Росгвардии к пулеметам РПЛ-20

    «Калашников»: Росгвардия заинтересована в принятии на вооружение РПЛ-20

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Росгвардия наблюдает за всеми новинками концерна «Калашников» и заинтересована в принятии на вооружение нового ручного пулемета РПЛ-20, сообщил главный конструктор концерна Сергей Уржумцев.

    По его словам, в Росгвардии наблюдают за всеми новинками концерна и заинтересованы в принятии на вооружение РПЛ-20, передает ТАСС.

    Ранее Уржумцев сообщил, что новый легкий пулемет «Калашникова» РПЛ-20 испытан в зоне спецоперации российскими войсками и получил положительные отзывы.

    Коментарии (0)
    12 августа 2024, 02:55 • Новости дня
    Минобороны объяснило новый формат форума «Армия»

    Минобороны назвало СВО тематической доминантой форума «Армия» в 2024 году

    Tекст: Антон Антонов

    Формат форума «Армия» в 2024 году не сокращали, но оптимизировали и обновили, его тематической доминантой станет специальная военная операция на Украине, сообщил начальник Главного управления инновационного развития Минобороны России генерал-лейтенант Александр Осадчук.

    Форум открывается в конгрессно-выставочном центре «Патриот», он будет проходить с 12 по 14 августа, общая площадь выставочных экспозиций составит более 340 тыс. кв. м, передает РИА «Новости».

    Осадчук подтвердил, что продолжительность форума уменьшена, но изменения затронут не только сроки работы форума, но и «количество мероприятий, их форму, а главное – содержание», передает ТАСС.

    Форум будет проведен как сугубо деловое мероприятие. Целевой аудиторией будут специалисты ведомства, руководители и генконструкторы предприятий оборонной промышленности, иностранные военные делегации. Приглашены делегации 110 государств. В рамках форума пройдет около 100 научно-деловых мероприятий.

    Будут впервые широко представлены образцы продукции «народного ОПК», созданные в интересах СВО. В дальнейшем экспозиция станет постоянной, будет проводиться апробация и демонстрация разработок в действии.

    На уличной экспозиции будут представлены 15 единиц вооружения и военной техники, в том числе ОТРК «Искандер», РСЗО «Торнадо-С», береговой ракетный комплекс «Бастион», ЗРК «Гибка-С» и танк Т-90М.

    13 августа состоится церемония заключения Министерством обороны госконтрактов с предприятиями ОПК.

    В свою очередь, Рособоронэкспорт (входит в Ростех) сообщил, что впервые представит новейший комплекс «Ланцет-Э» с двумя различными носителями управляемых боеприпасов. Барражирующий боеприпас «Ланцет», ранее не поставлявшийся за рубеж, начал предлагаться на экспорт. Рособоронэкспорт также представит боеприпасы «Краснополь-М2» и «Китолов-2М» и новейшие средства борьбы с дронами.

    Напомним, сообщалось, что Министерство обороны приняло решение о смене формата главной армейской выставки, исключив культурно-художественную и развлекательную программы.

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    • На политическом трупе Байдена возник новый соперник Трампа

      Стоило президенту США Джозефу Байдену отказаться от продолжения своей избирательной кампании, как его место заняла ближайшая напарница. Вице-президент Камала Харрис официально объявила о намерении бороться за пост главы Белого дома, и первые опросы даже показывают, что она успешно конкурирует с Трампом.

    • Байден достиг финиша избирательной гонки досрочно

      Через три с лишним недели после провальных дебатов с Дональдом Трампом, в разгар избирательной кампании действующий глава Белого дома Джо Байден снял свою кандидатуру с выборов президента США. Теперь противники Байдена требуют от него даже большего: и вовсе подать в отставку.

    • Судьба дальнейшей карьеры Байдена зависит от его жены

      Если верить утечкам в американских СМИ, единственный человек, который может убедить Джо Байдена снять свою кандидатуру с выборов президента США, – его жена Джилл. Таким образом, от ее влияния на мужа зависит судьба всей идущей в стране предвыборной кампании – и личная судьба Байдена.

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