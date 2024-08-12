Не стоит ностальгировать о позициях, которые на Ближнем Востоке занимал СССР – они не принесли стране пользы в решении главных задач внутреннего развития. Сегодня США фактически копируют советские ошибки в регионе.0 комментариев
Министры обороны России и Белоруссии обсудили военно-политическую обстановку
Главы минобороны России и Белоруссии Белоусов и Хренин встретились после «Армии-2024»
Министры обороны России и Белоруссии Андрей Белоусов и Виктор Хренин в ходе встречи поговорили о текущей военно-политической обстановке, сообщило белорусское военное ведомство.
Министры встретились сразу после церемонии открытия форума «Армия-2024», главы ведомств поговорили о военно-политической обстановке, которая наблюдается сейчас, указало белорусское министерство в своем Telegram-канале.
Напомним, Хренин в понедельник принял участие в международном военно-техническом форуме «Армия-2024» в подмосковной Кубинке.