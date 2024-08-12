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Глава Минобороны Белоруссии принял участие в форуме «Армия-2024»
Глава Минобороны Белоруссии принял участие в форуме «Армия-2024» в Кубинке
Глава Минобороны Белоруссии Виктор Хренин принимает участие в Международном военно-техническом форуме «Армия-2024», который проходит в подмосковной Кубинке, сообщает белорусское военное ведомство.
Как говорится в сообщении, министр обороны Белоруссии генерал-лейтенант Виктор Хренин принял участие в 10-м международном военно-техническом форуме «Армия-2024», передает РИА «Новости».
Там добавили, что первая встреча Хренина на полях форума прошла с директором ФСВТС Дмитрием Шугаевым.
«Стороны обсудили перспективы военно-технического сотрудничества и уточнили сроки поставок продукции военного назначения», – сообщает Минобороны.
Напомним, участие в форуме «Армия-2024» приняли делегации 83 государств.