Наблюдается раскол между двумя базовыми «украинскими нарративами» Запада. «Умеренные», оценивающие ситуацию в логике старой холодной войны, и «радикалы», требующие победить Россию здесь и сейчас, разошлись в оценках нападения на Курскую область.0 комментариев
Армия Израиля приведена в полную боевую готовность на всех границах
Армия Израиля находится в полной боевой готовности на всех границах
Все подразделения Армии обороны Израиля находятся в состоянии полной боевой готовности и продолжают активные действия по борьбе с терроризмом на всех границах, заявила представитель пресс-службы Армии обороны Израиля Анна Уколова.
По ее словам, все подразделения находятся в состоянии полной боевой готовности, ЦАХАЛ продолжает активные действия в войне с терроризмом на всех границах, передает ТАСС.
Она отметила, что израильские военные «отслеживают обстановку на Ближнем Востоке с акцентом на действия Ирана и движения «Хезболла» и «готовы действовать в зависимости от оперативной ситуации».
Ранее глава Пентагона приказал отправить атомную подлодку США на Ближний Восток.