Наблюдается раскол между двумя базовыми «украинскими нарративами» Запада. «Умеренные», оценивающие ситуацию в логике старой холодной войны, и «радикалы», требующие победить Россию здесь и сейчас, разошлись в оценках нападения на Курскую область.0 комментариев
Стало известно о танковой атаке ВСУ на погранпереход «Колотиловка» в Белгородской области
Военкор Коц рассказал о танковой атаке ВСУ на погранпереход «Колотиловка» в Белгородской области
В ходе атаки на погранпереход «Колотиловка» в Красняружском районе в Белгородской области на погранпереход выехали несколько танков и пара БТР украинских военных, танк стрелял в течение пяти-шести минут, получил «ответку» и откатился назад, рассказал военкор Александр Коц.
В своем Telegram-канале он отметил, что не было замечено никаких танковых колонн.
«Выехали на погранпереход танк и пара БТР, танк начал разбирать МАПП, стрелял в течение пяти-шести минут. Потом полетела ответка. Хохлу влупили, и он откатился», – написал Коц.
По словам военкора, похожая попытка прорваться в Безыменно Грайворонского района, где противнику сожгли БТР, после чего он отошел.
«Щупают границу, ищут, где тонко, чтобы порвать. Подразделения прикрытия госграницы встречают с «хлебом-солью», – указал он.
Ранее Коц рассказал про «тероборону здорового человека» в Курской области.