Коц рассказал про «тероборону здорового человека» в Курской области

Tекст: Алексей Дегтярев

Коц в своем Telegram-канале пояснил, что с группой молодых людей познакомился под Суджей, она самоорганизовалась, нашла инструкторов, проводила регулярные занятия по стрельбе, тактике, медицине и беспилотникам.

Местные жители получили разрешения на оружие, покупали гражданское огнестрельное оружие, построили свой полигон, посещали другие полигоны учиться военному делу.

«Не по отмашке, не по разнарядке, а по собственной инициативе», – подчеркнул он.

С начала вторжения в регион группа заняла оборону на Суджанском кругу, когда пошел поток раненых, они развернули медпункт. Там оказывается первая помощь, на своих машинах жители отвозят пострадавших в больницы.

Коц пояснил, что именно эта группа оказывала помощь получившему ранение военкору Евгению Поддубному.

«Тероборона здорового человека, не потешная, а вот такая, реальная, должна быть в каждом приграничном регионе России. И не только в украинском приграничье», – заключил Коц.