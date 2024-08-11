Россия выбрала для себя тактику тоннелепроходческого комплекса: медленно, спокойно и безэмоционально идти к поставленной цели. В то же время Украина сделала выбор в пользу возмущения спокойствия и выталкивание из зоны комфорта. Рейд ВСУ в Курскую область – попытка перевернуть шахматную доску и вновь обеспечить себе праздничный победный настрой. Но Москва сохраняет «русскую холодность».0 комментариев
Коц рассказал про «тероборону здорового человека» в Курской области
Группа граждан из Курской области несколько лет назад по своей инициативе начала заниматься подготовкой к боевым действиям, они учились стрелять на полигонах, изучали полевую медицину и с самого начала вторжения в регион отправились оборонять свою землю, рассказал военкор Александр Коц.
Коц в своем Telegram-канале пояснил, что с группой молодых людей познакомился под Суджей, она самоорганизовалась, нашла инструкторов, проводила регулярные занятия по стрельбе, тактике, медицине и беспилотникам.
Местные жители получили разрешения на оружие, покупали гражданское огнестрельное оружие, построили свой полигон, посещали другие полигоны учиться военному делу.
«Не по отмашке, не по разнарядке, а по собственной инициативе», – подчеркнул он.
С начала вторжения в регион группа заняла оборону на Суджанском кругу, когда пошел поток раненых, они развернули медпункт. Там оказывается первая помощь, на своих машинах жители отвозят пострадавших в больницы.
Коц пояснил, что именно эта группа оказывала помощь получившему ранение военкору Евгению Поддубному.
«Тероборона здорового человека, не потешная, а вот такая, реальная, должна быть в каждом приграничном регионе России. И не только в украинском приграничье», – заключил Коц.