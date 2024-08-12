Мы не жили за счет других народов, не использовали их в качестве природного ресурса. Где бы ни появлялся русский человек: на Кавказе, в Сибири, в Средней Азии или в таких далеких уголках, как Форт-Росс, Гавайские острова и берег Маклая в Новой Гвинее, – он никого не обращал в скот, никого не лишал человеческого достоинства.0 комментариев
Гладков: Население Краснояружского района перемещают в более безопасные места
В связи с обострением ситуации на границе и активными действиями ВСУ жители Краснояружского района Белгородской области массово покидают свои дома, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
В своем Telegram-канале он указал, что местные жители вынуждены покидать свои дома и искать убежище в более безопасных районах.
Гладков отметил, что лично выехал в Краснояружский район и стал свидетелем массового оттока населения.
«Люди задают вопросы о том, куда они могут направиться. Я хочу заверить всех, что мы сделали все необходимое для обеспечения безопасности эвакуированных», – заявил в видеосообщении губернатор.
Ранее стало известно, что ВСУ активизировались в Краснояружском районе Белгородской области.