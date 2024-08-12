  • Новость часаБалицкий заявил, что опасности для Энергодара из-за пожара на ЗАЭС нет
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    Западные СМИ: ВСУ придется покинуть Курскую область
    Военкор рассказал про «тероборону здорового человека» в Курской области
    Опубликованы новые кадры уничтожения десанта ВСУ на Кинбурнской косе
    Охлобыстин назвал ошибку покинувших Россию артистов
    Захарова обвинила Киев в «ядерном терроре»
    Смирнов: В Курскую область прибывают дополнительные силы
    Кадыров показал доказательства причастности НАТО к атаке на Курскую область
    В США указали на отчаянное положение Зеленского
    В Германии предположили срок начала войны с Россией
    Мнения
    Алексей Наумов Алексей Наумов Эмоциональные качели против русской холодности

    Россия выбрала для себя тактику тоннелепроходческого комплекса: медленно, спокойно и безэмоционально идти к поставленной цели. В то же время Украина сделала выбор в пользу эмоций.

    11 комментариев
    Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева Как война проходит через сердце

    Вера Павловна делала куколок-мотанок. Маленькие куклы, которые мотаются из ткани и нитей, не шьются. Продавала их на ярмарках и деньги от продаж передавала на помощь людям в Донбассе. А еще сделала несколько десятков кукол специально для наших бабушек. Чтобы они знали, что они не одни.

    3 комментария
    Сергей Худиев Сергей Худиев Прогрессивная повестка несовместима с олимпийским движением

    Спортсмен, который имеет необходимые природные данные и развивает их упорными, дисциплинированными тренировками, не вписывается и не может вписаться в повесточку. Поэтому либо олимпийские игры зачахнут, либо прогрессивная повестка сойдет на нет – а долго сосуществовать они не смогут.

    27 комментариев
    12 августа 2024, 02:55 • Новости дня

    Минобороны объяснило новый формат форума «Армия»

    Минобороны назвало СВО тематической доминантой форума «Армия» в 2024 году

    Tекст: Антон Антонов

    Формат форума «Армия» в 2024 году не сокращали, но оптимизировали и обновили, его тематической доминантой станет специальная военная операция на Украине, сообщил начальник Главного управления инновационного развития Минобороны России генерал-лейтенант Александр Осадчук.

    Форум открывается в конгрессно-выставочном центре «Патриот», он будет проходить с 12 по 14 августа, общая площадь выставочных экспозиций составит более 340 тыс. кв. м, передает РИА «Новости».

    Осадчук подтвердил, что продолжительность форума уменьшена, но изменения затронут не только сроки работы форума, но и «количество мероприятий, их форму, а главное – содержание», передает ТАСС.

    Форум будет проведен как сугубо деловое мероприятие. Целевой аудиторией будут специалисты ведомства, руководители и генконструкторы предприятий оборонной промышленности, иностранные военные делегации. Приглашены делегации 110 государств. В рамках форума пройдет около 100 научно-деловых мероприятий.

    Будут впервые широко представлены образцы продукции «народного ОПК», созданные в интересах СВО. В дальнейшем экспозиция станет постоянной, будет проводиться апробация и демонстрация разработок в действии.

    На уличной экспозиции будут представлены 15 единиц вооружения и военной техники, в том числе ОТРК «Искандер», РСЗО «Торнадо-С», береговой ракетный комплекс «Бастион», ЗРК «Гибка-С» и танк Т-90М.

    13 августа состоится церемония заключения Министерством обороны госконтрактов с предприятиями ОПК.

    В свою очередь, Рособоронэкспорт (входит в Ростех) сообщил, что впервые представит новейший комплекс «Ланцет-Э» с двумя различными носителями управляемых боеприпасов. Барражирующий боеприпас «Ланцет», ранее не поставлявшийся за рубеж, начал предлагаться на экспорт. Рособоронэкспорт также представит боеприпасы «Краснополь-М2» и «Китолов-2М» и новейшие средства борьбы с дронами.

    Напомним, сообщалось, что Министерство обороны приняло решение о смене формата главной армейской выставки, исключив культурно-художественную и развлекательную программы.

    11 августа 2024, 12:58 • Новости дня
    Появилось новое видео с убитыми боевиками ВСУ на Кинбурнской косе
    Появилось новое видео с убитыми боевиками ВСУ на Кинбурнской косе
    @ кадр из видео

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Источник, знакомый с ситуацией, предоставил новое видео последствий сорванной попытки высадки ВСУ на Кинбурнскую косу, совершенную 9 августа.

    На видео РИА «Новости» видны тела военнослужащих ВСУ, лежащие на берегу, остатки снаряжения и лодка, на которой они пытались высадиться.

    «Вот... на берегу лежат», – сказал один из бойцов ВС России.

    Ранее Минобороны показало видео уничтожения диверсантов ВСУ у Кинбурской косы.

    Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как украинский десант гибнет на Кинбурнской косе.

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    11 августа 2024, 03:23 • Новости дня
    Опубликованы видео с места падения обломков украинской ракеты на дом в Курске
    Опубликованы видео с места падения обломков украинской ракеты на дом в Курске
    @ кадр из видео Kotsnews/Telegram

    Tекст: Антон Антонов

    В интернете опубликованы видеозаписи с места падения обломков украинской ракеты на многоэтажный дом в Курске.

    Одну из видеозаписей опубликовал РЕН ТВ. Указывается, что пожар, который начался после падения обломков, «распространился частично на здание, частично – на прилегающую территорию». Огнем поврежден «как минимум один легковой автомобиль». Также канал отмечает «серьезные повреждения фасада дома и балконов».

    Кроме того, видеозапись опубликовал в Telegram военкор «Комсомольской правды» Александр Коц.

    Напомним, в результате падения обломков сбитой украинской ракеты на многоэтажный дом в Курске произошел пожар, он уже ликвидирован. Пострадали 13 человек, несущие конструкции здания не повреждены.

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    9 августа 2024, 16:35 • Видео
    Почему Трамп начал проигрывать

    Рейтинг вице-президента США Камалы Харрис продолжает расти и по ряду опросов уже опережает рейтинг Дональда Трампа. Его шансы на возвращение в Белый дом тают, Трамп нервничает – и это провоцирует его на новые ошибки. Почему он начал проигрывать?

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    11 августа 2024, 07:45 • Новости дня
    Смирнов обратился к жителям после падения обломков украинской ракеты в Курске

    Глава Курской области Смирнов подтвердил, что в результате падения обломков украинской ракеты никто не погиб

    Смирнов обратился к жителям после падения обломков украинской ракеты в Курске
    @ Официальный телеграм-канал врио губернатора Курской области

    Tекст: Антон Антонов

    В результате атаки вооруженных сил Украины есть пострадавшие, но никто не погиб, сообщил врио губернатора Курской области Алексей Смирнов.

    Смирнов заявил в Telegram, что ВСУ совершили «очередную вероломную атаку по мирному населению». «К счастью, погибших нет», – подтвердил он. Смирнов отметил, что пострадавшие получают медицинскую помощь.

    Также он рассказал, что проводится «работа совместно с силовыми структурами». «Держу ситуацию на контроле», – заявил врио губернатора Курской области.

    Мэр Курска Игорь Куцак сообщил, что жильцы поврежденного дома будут эвакуированы в пункт временного размещения в загородном лагере, передает РИА «Новости».

    Напомним, обломки сбитой украинской ракеты упали на многоэтажный дом в Курске, несущие конструкции целы. Произошел пожар, он ликвидирован. Пострадали 13 человек.

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    11 августа 2024, 22:31 • Новости дня
    После украинского обстрела начался пожар в районе охладительных систем ЗАЭС

    В результате украинского обстрела Энергодара произошло возгорание в районе охладительных систем ЗАЭС

    После украинского обстрела начался пожар в районе охладительных систем ЗАЭС
    @ кадр из видео

    Tекст: Антон Антонов

    Вооруженные силы Украины обстреляли Энергодар, на объекте охладительных систем Запорожской АЭС произошло возгорание, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. На ЗАЭС уточнили, что пожар начался «в районе расположения градирен». Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что российская сторона якобы «устроила пожар».

    Балицкий подчеркнул в Telegram, что «все шесть энергоблоков станции находятся в холодном останове, угрозы парового взрыва и иных последствий нет». Кроме того, он указал, что радиационный фон в норме. МЧС ликвидирует очаги возгорания. Балицкий призвал сохранять спокойствие, отметив, что «никакой угрозы нет».

    На Запорожской АЭС уточнили, что пожар произошел «в результате обстрела ВСУ на берегу в районе расположения градирен» станции. «На работе станции возгорание никак не сказалось», – приводит ТАСС текст сообщения.

    Градирня – специальное устройство для охлаждения большого количества воды посредством направленного потока воздуха. Градирни большой производительности используются для охлаждения теплообменных аппаратов, в частности, на ТЭС и АЭС.

    Директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина сообщила, что никто не пострадал. Указывается, что «охладительные системы ЗАЭС, по которым ударили ВСУ, находятся в отдалении от энергоблоков, на берегу Днепра».

    «Градирня нужна для охлаждения. В данный момент блоки остановлены, и градирня не задействована в охлаждении. Достаточно работы брызгальных бассейнов», – заявила Яшина.

    Зеленский в соцсетях заявил, что российская сторона якобы «устроила пожар на территории» ЗАЭС. Он утверждает, что лишь «украинский контроль» над ЭАЭС «может гарантировать возврат к нормальности и полной безопасности».

    Напомним, 9 августа в Энергодаре отключилось электричество из-за обстрелов ВСУ. Глава комиссии по вопросам суверенитета Общественной палаты России Владимир Рогов заявлял, что ВСУ после атаки в Курской области могут предпринять активные действия в районе ЗАЭС.

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    11 августа 2024, 11:40 • Новости дня
    Женский батальон ударных БПЛА «Птахи Мадяра» перебросили под Купянск

    Ганчев: Киев перебросил под Купянск женский батальон ударных БПЛА «Птахи Мадяра»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Женский батальон ударных беспилотников ВСУ «Птахи Мадяра» перебросили под Купянск Харьковской области, сообщил глава военно-гражданской администрации области Виталий Ганчев.

    По его словам, на Купянском направлении зафиксированы военнослужащие женского украинского батальона ударных дронов «Птахи Мадяра», передает ТАСС.

    Ганчев рассказал также, что украинский БПЛА уничтожил трактор жителя села Першотравневое. Он уточнил, что после того как водитель выбежал из трактора, беспилотник сначала летал за ним и через некоторое время уничтожил сельхозтехнику.

    Он добавил, что ударами по мирным жителям области ВСУ показывают, что «киевскому режиму нет дела до населения, проживающего на этой территории».

    Ранее сообщалось, что ВС России нанесли удар по командному пункту ВСУ в Малиновке Харьковской области, а находившиеся там генералы ВСУ командовали атакой на Курскую область.

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    11 августа 2024, 23:54 • Новости дня
    МАГАТЭ опубликовало заявление в связи с атакой Украины на Запорожскую АЭС

    Tекст: Антон Антонов

    Эксперты МАГАТЭ проинформированы о «предположительной атаке дрона» на Запорожскую АЭС, сообщило агентство.

    В опубликованном заявлении МАГАТЭ говорится, что его специалисты «увидели густой темный дым, исходящий из северной части ЗАЭС». Этому предшествовало несколько взрывов. «ЗАЭС сообщила команде о предположительной атаке дрона на одну из градирен на объекте. О последствиях для ядерной безопасности не сообщалось», – приводит ТАСС текст заявления МАГАТЭ.

    Директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина сообщила, что «экспертов МАГАТЭ ознакомят с последствиями удара ВСУ по системам охлаждения станции позднее, когда это будет безопасно».

    Напомним, в результате атаки украинского беспилотника произошел пожар в районе охладительных систем ЗАЭС, возгорание локализовано.

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    11 августа 2024, 03:56 • Новости дня
    Опровергнут фейк о присутствии ВСУ в слободе Белая в Курской области
    Опровергнут фейк о присутствии ВСУ в слободе Белая в Курской области
    @ кадр из видео РИА «Новости»

    Tекст: Антон Антонов

    В слободе Белая (Беловский район Курской области) сохраняется спокойная ситуация, боевых действий нет, заявления о присутствии вооруженных сил Украины в населенном пункте являются фейком, сообщают информационные агентства.

    Как сообщил корреспондент РИА «Новости», объехавший слободу по окружной дороге, стрельба не слышна, противника не видно, боев нет. Местные жители подтвердили эту информацию.

    Напомним, ВСУ вторглись на территорию Курской области в начале недели. События развивались в основном в Суджанском и Кореневском районах. Российские войска не допустили прорыва ВСУ вглубь территории страны.

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    11 августа 2024, 11:21 • Новости дня
    Стало известно об ударе ВС России по вертодрому в Сумской области

    Подполье: Два удара нанесены по вертодрому в Сумской области

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Два удара нанесены по вертодрому в городе Конотоп Сумской области, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

    По его словам. в ночь на 11 августа в Конотопе в стороне военного вертолетного аэродрома, где базируются вертолеты Ми-22 и Ми-24, используемые в основном для заброски диверсионных групп и эвакуации военных, слышали и видели два прилета, передает РИА «Новости».

    Лебедев добавил, что рядом с вертодромом находится больница для иностранных наемников и офицеров ВСУ. После атаки в ту сторону поехали кареты скорой помощи, но их не пустили, поскольку из вывозили «особых пациентов».

    Ранее Лебедев сообщал о поражении личного состава ВСУ в Полтаве.

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    11 августа 2024, 09:59 • Новости дня
    Стало известно об интересе Росгвардии к пулеметам РПЛ-20

    «Калашников»: Росгвардия заинтересована в принятии на вооружение РПЛ-20

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Росгвардия наблюдает за всеми новинками концерна «Калашников» и заинтересована в принятии на вооружение нового ручного пулемета РПЛ-20, сообщил главный конструктор концерна Сергей Уржумцев.

    По его словам, в Росгвардии наблюдают за всеми новинками концерна и заинтересованы в принятии на вооружение РПЛ-20, передает ТАСС.

    Ранее Уржумцев сообщил, что новый легкий пулемет «Калашникова» РПЛ-20 испытан в зоне спецоперации российскими войсками и получил положительные отзывы.

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    11 августа 2024, 08:45 • Новости дня
    МО: ПВО сбила 35 украинских дронов и четыре ракеты «Точка-У» над российскими областями

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    ПВО ВС России за ночь сбили 35 украинских БПЛА и четыре ракеты «Точка-У» над российскими областями, сообщило Минобороны России.

    Как сообщили в Минобороны, за ночь 14 украинских беспилотников и четыре ракеты «Точка-У» уничтожены над территорией Курской области, 16 беспилотников были сбиты над территорией Воронежской области, три БПЛА уничтожили над Белгородской областью и по одному – над территориями Орловской и Брянской областей, передает РИА «Новости».

    Ранее глава региона Александр Богомаз сообщил, что средства ПВО сбили беспилотник самолетного типа над Брянской областью.

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    11 августа 2024, 05:28 • Новости дня
    Обезврежено более десяти беспилотников в Воронежской области

    Tекст: Антон Антонов

    Силы ПВО и средства радиоэлектронной борьбы ликвидировали более десяти беспилотников самолетного типа, сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев.

    Никто не пострадал, осколками БПЛА повреждены административное здание и коммунальный объект, сообщил Гусев в Telegram.

    Напомним, Гусев сообщал, что силы ПВО обнаружили и сбили несколько беспилотников.

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    11 августа 2024, 13:46 • Новости дня
    Группировка «Центр» уничтожила за сутки до 425 военных ВСУ

    Tекст: Дарья Григоренко

    Российские военные за минувшие сутки ликвидировали в зоне ответственности Центральной группировки войск до 425 украинских бойцов, сообщили в Минобороны РФ.

    Как указало ведомство в Telegram-канале, в результате активных наступательных действий российские войска заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Донецкой и Луганской Народных Республик, а также Харьковской и Запорожской областей.

    В сообщении говорится, что потери противника оказались весьма значительными. Так, только в зоне ответственности Центральной группировки войск было уничтожено до 425 украинских военнослужащих, а также значительное количество бронетехники, артиллерийских систем и боеприпасов. Аналогичные успехи были достигнуты подразделениями группировок войск «Север», «Запад», «Юг», «Восток» и «Днепр».

    Отмечается, что подразделения группировки войск «Центр» заняли более выгодные рубежи, нанесли поражение формированиям 31-й, 32-й, 100-й, 117-й механизированных бригад ВСУ и 14-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Воздвиженка, Торецк, Гродовка и Миролюбовка ДНР.

    В Минобороны уточнили, что ВС РФ отразили три контратаки штурмовых групп 142-й пехотной бригады ВСУ и штурмовой бригады «Лють» национальной полиции Украины. Потери противника составили до 425 военнослужащих, две боевые машины пехоты, в том числе одна «Bradley», боевая бронированная машина «Козак», четыре автомобиля, 155 мм гаубица М777, 155 мм самоходная артиллерийская установка «Paladin», 152 мм гаубица «Мста-Б», 152 мм орудие Д-20, 122 мм гаубица Д-30 и 100 мм пушка «Рапира».

    В пресс-службе подчеркнули, что подразделения группировки войск «Север» на Волчанском и Липцовском направлениях ликвидировали до 190 военнослужащих ВСУ, два танка, боевую машину пехоты, бронетранспортер, семь боевых бронированных машин, два автомобиля, 122 мм реактивную систему залпового огня RAK-SA-12, три 122 мм гаубицы Д-30, указали в ведомстве.

    Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированиям 66-й механизированной, 77-й аэромобильной бригад ВСУ и 117-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Макеевка, Стельмаховка ЛНР и Торское ДНР. За сутки отражены две контратаки штурмовых групп 1-й бригады нацгвардии. Противник потерял более 520 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины «Козак» и пять автомобилей.

    В ведомстве заявили, что подразделения «Южной» группировки войск улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 150-й механизированной, 10-й горно-штурмовой бригад и 114-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Розовка, Переездное и Кирово ДНР. ВСУ потеряли до 385 военнослужащих, боевую машину пехоты и три автомобиля.

    Как указали в Минобороны, подразделения группировки войск «Восток» улучшили положение по переднему краю, ликвидировали до 110 военнослужащих ВСУ, пять автомобилей, 152 мм орудие Д-20 и станцию радиоэлектронной борьбы.

    В сообщении говорится, что подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение формированиям 41-й пехотной и 44-й аэромобильной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Орехов и Новоданиловка Запорожской области. Потери ВСУ составили более 70 военнослужащих, четырнадцать автомобилей, 155 мм гаубица М777, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50, станция радиоэлектронной борьбы «Анклав».

    В ведомстве пояснили, что оперативно-тактической авиацией, беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ поражены три пусковые установки и уничтожена радиолокационная станция AN/МPQ-65 зенитного ракетного комплекса «Patriot». Кроме того, нанесено поражение складу боеприпасов оперативно-тактической группы «Донецк», скоплениям живой силы и военной техники противника в 156-ти районах.

    «Средствами противовоздушной обороны сбиты: четыре тактические ракеты «Точка-У», управляемая авиационная бомба «Hammer» производства Франции, 15 реактивных снарядов HIMARS производства США и «Vampire» чешского производства, а также 71 беспилотный летательный аппарат, из них 30 вне зоны специальной военной операции», – говорится в сообщении.

    Ранее в Минобороны заявили, что оперативно-тактической авиацией, беспилотниками, ракетными войсками группировок войск ВС России поражен цех производства БПЛА, скопления живой силы и военной техники противника в 152 районах.

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    11 августа 2024, 15:55 • Новости дня
    Охлобыстин поддержал идею продолжать выплаты за сбитую иностранную военную технику

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российский актер и режиссер Иван Охлобыстин заявил, что российских бойцов нужно продолжать поощрять за уничтожение иностранной военной техники, как это было сделано с танками Abrams.

    Отвечая на вопрос о возможном продолжении выплат, Охлобыстин заявил, что если бы были деньги, он бы все вложил в поощрение сбившим F-16, потому что приятно понимать, что ты участвуешь в этом, передает РИА «Новости». По его словам, Abrams после выплат за уничтожение на фронт не гоняют, потому что охота началась.

    «У нас люди азартные и помимо общепринятых исполнений долга, есть еще и личные намерения. Людям азартно все это дело, интересно. Это нужно поощрять, это хорошо», – сказал Охлобыстин.

    Ранее Охлобыстин, назначивший награду в 10 млн рублей за подбитый Abrams, поздравил российских военных, уничтоживших американский танк у Авдеевки.

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    11 августа 2024, 13:29 • Новости дня
    Электроснабжение Энергодара восстановили после ударов ВСУ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Специалисты восстановили подачу электричества в Энергодаре, нарушенное в пятницу в результате ударов со стороны ВСУ, сообщил глава Энергодара Эдуард Сеновоз.

    По его словам, энергоснабжение Энергодара восстановили полностью, передает ТАСС. Сеновоз поблагодарил специалистов ЗАЭС и коммунальных предприятий за самоотверженный труд и за то, что под угрозой для жизни в короткие сроки они восстановили энергоснабжение в городе.

    Напомним, 9 августа в Энергодаре отключилось электричество из-за обстрелов ВСУ.

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    11 августа 2024, 22:58 • Новости дня
    Захарова обвинила Киев в «ядерном терроре»

    Захарова заявила о «ядерном терроре» со стороны Киева в связи с украинской атакой на ЗАЭС

    Захарова обвинила Киев в «ядерном терроре»
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Украинские власти «принялись за ядерный террор континента», заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя пожар в районе охладительных систем ЗАЭС после обстрела со стороны ВСУ.

    «Где Рафаэль Гросси и все МАГАТЭ? Где хоть какая-то имитация работы этой ооновской структуры на данном критическом направлении?» – заявила она в Telegram.

    Захарова подчеркнула, что прежде «террористы в Киеве под руководством коллективного Запада» разрушили собственную страну, «угробили» ее население, нанесли ущерб «мировой энергетической и продовольственной безопасности», а сейчас «принялись за ядерный террор континента».

    Напомним, губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что вооруженные силы Украины обстреляли Энергодар, на объекте охладительных систем Запорожской АЭС произошло возгорание. На ЗАЭС уточнили, что пожар начался «в районе расположения градирен».

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    • Почему Трамп начал проигрывать

      Рейтинг вице-президента США Камалы Харрис продолжает расти и по ряду опросов уже опережает рейтинг Дональда Трампа. Его шансы на возвращение в Белый дом тают, Трамп нервничает – и это провоцирует его на новые ошибки. Почему он начал проигрывать?

    • Как ополовинили арсенал для Украины

      Так называемая чешская инициатива, в рамках которой спонсоры Украины планировали передать в ВСУ миллион артиллерийских снарядов, сильно умерила свои амбиции. Начали чехи бодро, втянув в эту авантюру даже те страны, где симпатизируют России. А потом что-то пошло не так. Что именно?

    • Атака ВСУ в Курской области. В чем план?

      Как заявил глава Генштаба РФ Валерий Герасимов на совещании с президентом Владимиром Путиным, продвижение украинских войск вглубь территории России на Курском направлении остановлено». Сам по себе этот прорыв ВСУ через границу РФ остается беспрецедентным про объему затраченных сил и средств. В чем план Киева?

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    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

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    • На политическом трупе Байдена возник новый соперник Трампа

      Стоило президенту США Джозефу Байдену отказаться от продолжения своей избирательной кампании, как его место заняла ближайшая напарница. Вице-президент Камала Харрис официально объявила о намерении бороться за пост главы Белого дома, и первые опросы даже показывают, что она успешно конкурирует с Трампом.

    • Байден достиг финиша избирательной гонки досрочно

      Через три с лишним недели после провальных дебатов с Дональдом Трампом, в разгар избирательной кампании действующий глава Белого дома Джо Байден снял свою кандидатуру с выборов президента США. Теперь противники Байдена требуют от него даже большего: и вовсе подать в отставку.

    • Судьба дальнейшей карьеры Байдена зависит от его жены

      Если верить утечкам в американских СМИ, единственный человек, который может убедить Джо Байдена снять свою кандидатуру с выборов президента США, – его жена Джилл. Таким образом, от ее влияния на мужа зависит судьба всей идущей в стране предвыборной кампании – и личная судьба Байдена.

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