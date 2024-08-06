Минобороны сменило формат форума «Армия»

Tекст: Валерия Городецкая

Форум «Армия» приобретет более деловой характер, организаторы отказались от проведения мероприятий в военных округах, на аэродроме Кубинка и полигоне Алабино, передает РБК со ссылкой на близкие к Минобороны источники. Исключены культурно-художественная и развлекательная программы.

По словам собеседника издания, основными целями форума станут «консолидация усилий разработчиков и производителей продукции для военной спецоперации, продвижение российского оружия на иностранные рынки, а также демонстрация новых решений, выработанных с учетом опыта проведения военной операции».

На экспозиции форума будут представлены вооружения, «эффективно зарекомендовавшие себя на спецоперации», включая ракетный комплекс «Искандер», систему залпового огня «Торнадо-С» и береговой ракетный комплекс «Бастион». Всего экспозиция насчитывает 15 единиц вооружений.

Кроме того, по данным издания, на форуме впервые широко представят образцы продукции «народного ОПК», разработанные для СВО.