Несмотря на ритуальную частоту употреблений выражения «порядок, основанный на правилах» и почти религиозный восторг, с которым эту формулу произносят, смысл ее не очевиден. О каком порядке идет речь? Откуда берутся правила?12 комментариев
Минобороны сменило формат форума «Армия»
Министерство обороны приняло решение о смене формата главной армейской выставки – форума «Армия», основной темой мероприятия стала специальная военная операция (СВО) на Украине.
Форум «Армия» приобретет более деловой характер, организаторы отказались от проведения мероприятий в военных округах, на аэродроме Кубинка и полигоне Алабино, передает РБК со ссылкой на близкие к Минобороны источники. Исключены культурно-художественная и развлекательная программы.
По словам собеседника издания, основными целями форума станут «консолидация усилий разработчиков и производителей продукции для военной спецоперации, продвижение российского оружия на иностранные рынки, а также демонстрация новых решений, выработанных с учетом опыта проведения военной операции».
На экспозиции форума будут представлены вооружения, «эффективно зарекомендовавшие себя на спецоперации», включая ракетный комплекс «Искандер», систему залпового огня «Торнадо-С» и береговой ракетный комплекс «Бастион». Всего экспозиция насчитывает 15 единиц вооружений.
Кроме того, по данным издания, на форуме впервые широко представят образцы продукции «народного ОПК», разработанные для СВО.