Россия выбрала для себя тактику тоннелепроходческого комплекса: медленно, спокойно и безэмоционально идти к поставленной цели. В то же время Украина сделала выбор в пользу возмущения спокойствия и выталкивание из зоны комфорта. Рейд ВСУ в Курскую область – попытка перевернуть шахматную доску и вновь обеспечить себе праздничный победный настрой. Но Москва сохраняет «русскую холодность».0 комментариев
В МЧС раскрыли траекторию поразившего дом в Курске снаряда
Завершено обследование после ночного прилета в Курске, пиротехники извлекли поражающий элемент, рассчитана траектория летевшего снаряда, сообщили в МЧС России.
Сводный отряд ведомственных пиротехников обследовал территории, чтобы выявить остатки взрывоопасных объектов, поражающий элемент и остатки взрывоопасных предметов извлечены, сообщили в ведомстве, передает РИА «Новости».
Там добавили, что установлена траектория падения поражающих элементов: те повалили два дерева, после чего попали в жилой многоквартирный дом.
Детонация, предположительно, произошла в воздухе, в жилое здание элементы дошли на излете. Из-за того, что взрыв произошел близко к дому, там выбило окна вместе с рамами.
Глава города Игорь Куцак сообщал, что в ходе атаки украинских боевиков повреждения получили семь домов и два детских сада. Напомним, обломки сбитой украинской ракеты упали на многоэтажный дом, несущие конструкции выдержали. Возникший пожар ликвидировали.