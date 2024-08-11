В МЧС раскрыли траекторию поразившего дом в Курске снаряда

Tекст: Алексей Дегтярев

Сводный отряд ведомственных пиротехников обследовал территории, чтобы выявить остатки взрывоопасных объектов, поражающий элемент и остатки взрывоопасных предметов извлечены, сообщили в ведомстве, передает РИА «Новости».

Там добавили, что установлена траектория падения поражающих элементов: те повалили два дерева, после чего попали в жилой многоквартирный дом.

Детонация, предположительно, произошла в воздухе, в жилое здание элементы дошли на излете. Из-за того, что взрыв произошел близко к дому, там выбило окна вместе с рамами.

Глава города Игорь Куцак сообщал, что в ходе атаки украинских боевиков повреждения получили семь домов и два детских сада. Напомним, обломки сбитой украинской ракеты упали на многоэтажный дом, несущие конструкции выдержали. Возникший пожар ликвидировали.