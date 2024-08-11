Вера Павловна делала куколок-мотанок. Маленькие куклы, которые мотаются из ткани и нитей, не шьются. Продавала их на ярмарках и деньги от продаж передавала на помощь людям в Донбассе. А еще сделала несколько десятков кукол специально для наших бабушек. Чтобы они знали, что они не одни.0 комментариев
Мэр Курска Куцак: При ночной атаке ВСУ на город повреждены два детсада и семь домов
В ходе ночной атаки со стороны украинских боевиков на Курск повреждения получили семь домов и два детских сада, сообщил глава города Игорь Куцак.
Повреждены семь домов, после атаки обследовано около 100 квартир, повреждены два ближайших детсада, отделение банка и почта, повреждено предприятие торговли, указал Куцак, передает ТАСС.
Ранее замглавы департамента информационной политики МЧС России Артем Шаров сообщал, что из приграничных районов Курской области эвакуировались за последние сутки более 8 тыс. человек.