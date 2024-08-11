  • Новость часаВС России перехватили украинские мобильные группы у трех курских сел
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    Западные СМИ: Зеленскому придется покинуть Курскую область
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    Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева Как война проходит через сердце

    Вера Павловна делала куколок-мотанок. Маленькие куклы, которые мотаются из ткани и нитей, не шьются. Продавала их на ярмарках и деньги от продаж передавала на помощь людям в Донбассе. А еще сделала несколько десятков кукол специально для наших бабушек. Чтобы они знали, что они не одни.

    0 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Прогрессивная повестка несовместима с олимпийским движением

    Спортсмен, который имеет необходимые природные данные и развивает их упорными, дисциплинированными тренировками, не вписывается и не может вписаться в повесточку. Поэтому либо олимпийские игры зачахнут, либо прогрессивная повестка сойдет на нет – а долго сосуществовать они не смогут.

    20 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Обменянные иноагенты стали врагами для своих

    С момента прибытия под сень евросоюзовских струй мега-светлоликих обменянных преступников стало понятно, что два медведя в одной берлоге не уживутся. Несовпадение политического времени у тех, кто сидел перед «ютубчиком», и тех, кто сидел в камере, оказалось слишком очевидным.

    18 комментариев
    11 августа 2024, 15:01 • Новости дня

    Мэр Курска Куцак: При ночной атаке ВСУ на город повреждены два детсада и семь домов

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В ходе ночной атаки со стороны украинских боевиков на Курск повреждения получили семь домов и два детских сада, сообщил глава города Игорь Куцак.

    Повреждены семь домов, после атаки обследовано около 100 квартир, повреждены два ближайших детсада, отделение банка и почта, повреждено предприятие торговли, указал Куцак, передает ТАСС.

    Ранее замглавы департамента информационной политики МЧС России Артем Шаров сообщал, что из приграничных районов Курской области эвакуировались за последние сутки более 8 тыс. человек.

    10 августа 2024, 16:34 • Новости дня
    В США заявили об уничтожении тысяч боевиков ВСУ в Курской области

    Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: Нападение на Курскую область приведет к истощению украинской армии

    В США заявили об уничтожении тысяч боевиков ВСУ в Курской области
    @ Andriy Andriyenko/SOPA Images/Reuters

    Tекст: Вера Басилая

    Атака ВСУ на Курскую область приведет украинскую армию к истощению, не повлияв на ход конфликта, украинские военные уничтожаются сотнями, а может, и тысячами, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.

    Джонсон считает, что результат наступления в Курской области не имеет никакого значения, потому что Украина уже проиграла, ВСУ перестали сражаться, передает РИА «Новости».

    По словам эксперта, из-за этого наступления ВСУ терпят значительные необратимые потери, уничтожаются сотнями, а может, и тысячами, в то время как в резерве у Украины нет полумиллиона обученных солдат или пары эскадрилий самолетов F-16, чтобы бросить их в бой.

    Ранее журналист Кристоф Ваннер заявил, что ВСУ напали на Курскую область с целью отвлечь внимание от Донбасса, где ситуация для украинских войск складывается тяжелейшим образом.

    Минобороны назвало потери ВСУ при попытке прорыва вглубь российской территории. В целом за время боевых действий на Курском направлении противник потерял до 1120 военнослужащих и 140 единиц бронетехники.

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    10 августа 2024, 20:58 • Новости дня
    На Украине начались самые серьезные отключения света с начала СВО

    Time: Украина переживает самые серьезные отключения света с начала СВО

    На Украине начались самые серьезные отключения света с начала СВО
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    В настоящее время Украина переживает самые серьезные веерные отключения электроэнергии с тех пор, как началась спецоперация в феврале 2022 года, сообщил журнал Time.

    Издание пишет, что без электричества украинцы не могут полноценно работать, пользоваться банковскими услугами, телефонами и интернетом, а также получать медицинскую помощь, передает РИА «Новости» со ссылкой на Time.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как Украина приблизилась к энергетической катастрофе.

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    9 августа 2024, 16:35 • Видео
    Почему Трамп начал проигрывать

    Рейтинг вице-президента США Камалы Харрис продолжает расти и по ряду опросов уже опережает рейтинг Дональда Трампа. Его шансы на возвращение в Белый дом тают, Трамп нервничает – и это провоцирует его на новые ошибки. Почему он начал проигрывать?

    Коментарии (0)
    10 августа 2024, 20:19 • Новости дня
    В Госдуме назвали способ предотвратить новые атаки на территорию России

    Депутат Чепа: России следует создать буферную зону для безопасности территории

    В Госдуме назвали способ предотвратить новые атаки на территорию России
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Россия должна работать над упреждающими ударами, чтобы не допустить атак на свою территорию, создать буферную зону, перекрыть снабжение ВСУ по Днепру, заявил депутат Госдумы Алексей Чепа.

    Чепа считает, что ВСУ надо лишить возможности перевозить грузы по переходам через Днепр, чтобы лишить их снабжения. Он также предположил, что у украинских войск рядом с российской границей есть подготовленные базы, откуда запускают беспилотники по территории России. По словам депутата, их надо уничтожить, а также работать над упреждающим ударом и созданием буферной зоны для обеспечения безопасности России, передает РИА «Новости».

    Газета ВЗГЛЯД писала, как ВС России вытесняет ВСУ из Курской области.

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    10 августа 2024, 18:15 • Новости дня
    ВСУ перебросили под Кременную женское подразделение

    ВСУ перебросили под Кременную женское подразделение, они держат оборону

    ВСУ перебросили под Кременную женское подразделение
    @ Ercin Erturk/Reuters

    Tекст: Вера Басилая

    Вооруженные силы Украины (ВСУ) заменили под Кременной одно из штурмовых соединений из числа мобилизованных женским подразделением, сообщили в силовых структурах.

    Источник ТАСС сообщил, что женское подразделение было обнаружено средствами объективного контроля, они находятся на первой линии и удерживают оборону. По его словам, эффективность «женских войск» очень низкая.

    Ранее российские военные заметили под Харьковом в рядах ВСУ следящих за небом женщин.

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    10 августа 2024, 18:39 • Новости дня
    Алаудинов назвал решающей битвой СВО столкновение в Курской области
    Алаудинов назвал решающей битвой СВО столкновение в Курской области
    @ Эрик Романенко/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Бои в Курской области являются «решающей битвой», после которой Украина падет, заявил замначальника главного военно-политического управления ВС России, командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов.

    По его словам, нет даже причин для мыслей, что российские военные могут проиграть, это и есть та последняя битва, после которой Украина падет, то же самое касается НАТО, Европы и США – союзников Киева, следует из сообщения в Telegram-канале Алаудинова.

    Ранее Алаудинов заявил, что в боевых действиях на Курском направлении на стороне Украины действует большое количество наемников.

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    10 августа 2024, 19:45 • Новости дня
    Белоруссия предупредила Украину о праве на ответ для защиты территории

    МИД: Белоруссия потребовала от Украины принять меры после вторжения украинских беспилотников

    Tекст: Вера Басилая

    МИД Белоруссии в связи с залетом с украинской территории беспилотников вызвал временную поверенную в делах Украины Ольгу Тимуш и потребовал от Киева предпринять меры для исключения подобных инцидентов, а также заявил о праве ответа для защиты территории, сообщили в белорусском дипведомстве.

    В сообщении указывается, что украинскому дипломату был заявлен решительный протест и передана нота в связи с нарушением границы Белоруссии группой украинских беспилотников, передает ТАСС.

    Особо было указано, что в случае, если посольство Украины не сможет повлиять на предотвращение подобных провокаций, встанет вопрос о целесообразности его дальнейшего присутствия в Минске.

    Также Тимуш предупредили, что Белоруссия оставляет за собой право предпринять ответные шаги для защиты своей территории.

    Ранее в МИД Белоруссии заявили, что инцидент с пролетом над территорией страны беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) с Украины является попыткой расширить конфликт в регионе.

    Белорусский военный эксперт Александр Алесин сказал газете ВЗГЛЯД, что вторжение украинских беспилотников в воздушное пространство Белоруссии может быть поводом для объявления войны.

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    10 августа 2024, 16:43 • Новости дня
    Белоруссия обвинила Украину в попытке втянуть Минск в конфликт

    МИД Белоруссии: Инцидент с пролетом украинского дрона является попыткой расширить конфликт

    Белоруссия обвинила Украину в попытке втянуть Минск в конфликт
    @ Виктор Толочко/Sputnik/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Инцидент с пролетом над территорией Белоруссии беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) с Украины является попыткой расширить конфликт в регионе, Киев провоцирует Минск при подстрекательстве внешних игроков, сообщили в белорусском МИДе.

    В белорусском дипведомстве подчеркнули, что преступные действия Украины «радикально эскалируют ситуацию» и являются попыткой вовлечь Белоруссию в конфликт, в то время как Минск выступает за скорейшее мирное урегулирование, передает ТАСС.

    Также в МИД Белоруссии указали, что Киев совершает провокации в отношении Минска при попустительстве или даже подстрекательстве известных внешних игроков и призвали стороны одуматься и остановиться.

    В ведомстве отметили, что Белоруссия будет отвечать должным образом на любые враждебные действия и провокации, используя право на самооборону.

    Ранее министр обороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что  подразделения спецназа и ракетных войск Белоруссии направлены в район украинской границы.

    До этого президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил об уничтожении украинских воздушных целей над Белоруссией.

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    11 августа 2024, 12:19 • Новости дня
    В Британии рассказали о самом рискованном решении Зеленского
    В Британии рассказали о самом рискованном решении Зеленского
    @ Efrem Lukatsky/AP/TASS

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент Украины Владимир Зеленский, начав атаку на Курскую область, принял самое рискованное решение с начала военных действий на Украине, пишет газета The Times.

    Как пишет The Times, Зеленский давно давил на военных, чтобы те начали летнее наступление, что связано с «отчаянной попыткой» украинского лидера изменить мнение о том, что Киев проигрывает, пишет РБК.

    Газета сравнивает «рискованную стратегию контрудара» Украины с высадкой американского морского десанта в корейском порту Инчхон в сентябре 1950 года, которая изменила ход войны. Издание предупреждает, что в отличие от этой операции, контратака Киева достигнет лишь «ограниченной цели» и не способна переломить ход военных действий. При этом Киев рассчитывает, что атака отвлечет российские войска от других участков фронта, где ВСУ испытывают трудности из-за наступления России.

    Газета отмечает, что атака ВСУ на Курскую область застала врасплох как Москву, так и западных союзников Киева и, если бы украинские власти заранее запросили разрешение Запада, они бы его не получили.

    Ранее бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue Works заявил, что атака ВСУ на Курскую область приведет украинскую армию к истощению, не повлияв на ход конфликта, украинские военные уничтожаются сотнями, а может, и тысячами.

    Коментарии (16)
    11 августа 2024, 03:23 • Новости дня
    Опубликованы видео с места падения обломков украинской ракеты на дом в Курске
    Опубликованы видео с места падения обломков украинской ракеты на дом в Курске
    @ кадр из видео Kotsnews/Telegram

    Tекст: Антон Антонов

    В интернете опубликованы видеозаписи с места падения обломков украинской ракеты на многоэтажный дом в Курске.

    Одну из видеозаписей опубликовал РЕН ТВ. Указывается, что пожар, который начался после падения обломков, «распространился частично на здание, частично – на прилегающую территорию». Огнем поврежден «как минимум один легковой автомобиль». Также канал отмечает «серьезные повреждения фасада дома и балконов».

    Кроме того, видеозапись опубликовал в Telegram военкор «Комсомольской правды» Александр Коц.

    Напомним, в результате падения обломков сбитой украинской ракеты на многоэтажный дом в Курске произошел пожар, он уже ликвидирован. Пострадали 13 человек, несущие конструкции здания не повреждены.

    Коментарии (11)
    11 августа 2024, 14:23 • Новости дня
    ВС России перехватили украинские мобильные группы у трех курских сел
    ВС России перехватили украинские мобильные группы у трех курских сел
    @ ABACA/Reuters

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские военные в последние сутки пресекли попытки прорыва украинских боевиков у Толпино, Журавлей и Общего Колодезя в Курской области, сообщило Минобороны России.

    Группировка «Север» и подошедшие резервы, армейская авиация, артиллерия и дроны не дали группам боевиков на бронетехнике пройти вглубь российской территории, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Уничтожены четыре БТРа, включая три американских Stryker, семь боевых бронированных машин и два автомобиля.

    Украинская армия в районах Старой Сорочницы, Коренево, Суджи и Борков потеряла до 35 человек, поражены скопления живой силы и техники подразделений 22-й, 41-й, 115-й механизированных, 80-й и 82-й десантно-штурмовых бригад ВСУ. Также она потеряла пять танков, четыре боевые бронированные машины.

    Пресечена попытка прорыва ВСУ в Беловский район Курской области. У Озерков и Ивановского авиация уничтожила два танка, боевую бронированную машину, орудие полевой артиллерии и два автомобиля с боеприпасами.

    Комплекс «Искандер-М» своим ударом уничтожил самоходную огневую установку ЗРК «Бук-М1» в районе Любимовки.

    У Лебедина (Сумская область) поражены три пусковые установки и уничтожена радиолокационная станция AN/МPQ-65 ЗРК Patriot. Авиация и ракетные войска поразили резервы ВСУ в этом регионе.

    Средства ПРО над Курской областью сбили четыре тактические ракеты «Точка-У» и 14 украинских дронов.

    За сутки украинская сторона потеряла до 230 человек, 38 единиц бронетехники, включая семь танков, три БТР Stryker, БМП, 28 боевых бронированных машин, четыре орудия полевой артиллерии, ЗРК «Бук-М1», три установки и радиолокационную станцию AN/МPQ-65 ЗРК Patriot.

    Всего за время боевых действий ВСУ на Курском направлении потеряли до 1350 человек, 29 танков, 23 БТРа, девять БМП, 116 боевых бронированных машин, три ЗРК Бук М1, три пусковые установки и радиолокационную станцию AN/МPQ-65 ЗРК Patriot, РСЗО «Град» и 10 орудий полевой артиллерии.

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    10 августа 2024, 19:16 • Новости дня
    ВСУ оставили позиции у поселка Гродовка в ДНР

    ВСУ оставили позиции у поселка Гродовка в ДНР на Покровском направлении

    Tекст: Вера Басилая

    Вооруженные силы Украины (ВСУ) отступили с позиций на окраине поселка Гродовка в Донецкой народной республике на Покровском направлении, сообщили в силовых структурах.

    Источник ТАСС сообщил, что ВСУ пытаются удержать оборону на этом участке фронта ударами FPV-дронов.

    Ранее сообщалось, что ВС России существенно приблизились к трассе Донецк – Красноармейск (украинское название – Покровск), которая является главной артерией снабжения крупных хабов ВСУ на Покровском направлении.

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    10 августа 2024, 23:21 • Новости дня
    Украинский военный сдался в плен члену ДНД в деревне в Курской области

    Tекст: Антон Антонов

    Член добровольной народной дружины Юрий Ведрашко рассказал, что в деревне Журавли Кореневского района, где он живет, к нему подошел и сдался в плен украинский военный.

    «Сегодня на лавочке сижу я в деревне Журавли, пришел незнакомый мужчина, попросил водички попить, я налил ему воды», – приводит слова Ведрашко ТАСС.

    Мужчина рассказал Ведрашко, что является украинским военным. Бронетранспортер, в котором он находился, попал под огонь российских войск и съехал в канаву. Военный спрятался в кустах, а утром вышел в деревню. Он заявил, что не желает воевать с русскими. Мужчина пожаловался, что на Украине у него отобрали документы, вручили военный билет и вынудили участвовать в боях.

    Ведрашко довез украинца до Льгова – «до поста, где военные стоят». «Подошел к ребятам, поздоровался, у меня документ проверили. Я сказал, что поймал диверсанта, который хочет сдаться», – рассказал Ведрашко.

    Временно исполняющий обязанности губернатора региона Алексей Смирнов, комментируя этот случай, заявил в Telegram, что «и на противостоящей нам стороне есть люди, которые не хотят воевать против русской армии и добровольно покидают поле боя».

    Напомним, ВСУ предприняли масштабную атаку на Курскую область. Объектом атаки стали Судженский и Кореневский районы. На территории Курской, Белгородской и Брянской областей введен режим контртеррористической операции

    Коментарии (9)
    11 августа 2024, 00:24 • Новости дня
    Украинская ракета повредила жилой дом в Курске
    Украинская ракета повредила жилой дом в Курске
    @ Мэр Курска Игорь Куцак/Telegram

    Tекст: Антон Антонов

    После объявления в Курской области ракетной опасности временно исполняющий обязанности губернатора региона Алексей Смирнов сообщил о работе ПВО в Курске.

    Смирнов сообщил в Telegram, что «сбитая украинская ракета упала на жилой дом», начался пожар.

    Мэр Курска Игорь Куцак сообщил, что также повреждено несколько машин. «Жителям пострадавшего дома и автовладельцам будет оказана помощь», – сообщил он в Telegram.

    Напомним, ВСУ предприняли масштабную атаку на Курскую область. На территории Курской, Белгородской и Брянской областях с пятницы введен режим контртеррористической операции.

    Коментарии (3)
    11 августа 2024, 07:45 • Новости дня
    Смирнов обратился к жителям после падения обломков украинской ракеты в Курске

    Глава Курской области Смирнов подтвердил, что в результате падения обломков украинской ракеты никто не погиб

    Смирнов обратился к жителям после падения обломков украинской ракеты в Курске
    @ Официальный телеграм-канал врио губернатора Курской области

    Tекст: Антон Антонов

    В результате атаки вооруженных сил Украины есть пострадавшие, но никто не погиб, сообщил врио губернатора Курской области Алексей Смирнов.

    Смирнов заявил в Telegram, что ВСУ совершили «очередную вероломную атаку по мирному населению». «К счастью, погибших нет», – подтвердил он. Смирнов отметил, что пострадавшие получают медицинскую помощь.

    Также он рассказал, что проводится «работа совместно с силовыми структурами». «Держу ситуацию на контроле», – заявил врио губернатора Курской области.

    Мэр Курска Игорь Куцак сообщил, что жильцы поврежденного дома будут эвакуированы в пункт временного размещения в загородном лагере, передает РИА «Новости».

    Напомним, обломки сбитой украинской ракеты упали на многоэтажный дом в Курске, несущие конструкции целы. Произошел пожар, он ликвидирован. Пострадали 13 человек.

    Коментарии (3)
    10 августа 2024, 17:32 • Новости дня
    В Ирландии предрекли разгром ВСУ после атаки на Курскую область

    Боуз: Атаки на Курскую область закончатся полным разгромом ВСУ

    Tекст: Вера Басилая

    Атаки ВСУ в Курской области закончатся сокрушительным разгромом украинской армии, она будет уничтожена, заявил ирландский журналист Чей Боуз.

    По его словам, атака на Курскую область, это последний рывок для Украины, после которой украинская армия будет уничтожена, передает РИА «Новости».

    Боуз обвинил власти Украины в том, что они массово приносят в жертву большое количество граждан для выполнения приказов из Лондона и Вашингтона, а Запад подводит своих людей к мировой войне.

    Ранее бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что атака ВСУ на Курскую область приведет украинскую армию к истощению, не повлияв на ход конфликта.

    Минобороны назвало потери ВСУ при попытке прорыва вглубь российской территории. В целом за время боевых действий на Курском направлении противник потерял до 1120 военнослужащих и 140 единиц бронетехники.

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      Стоило президенту США Джозефу Байдену отказаться от продолжения своей избирательной кампании, как его место заняла ближайшая напарница. Вице-президент Камала Харрис официально объявила о намерении бороться за пост главы Белого дома, и первые опросы даже показывают, что она успешно конкурирует с Трампом.

    • Байден достиг финиша избирательной гонки досрочно

      Через три с лишним недели после провальных дебатов с Дональдом Трампом, в разгар избирательной кампании действующий глава Белого дома Джо Байден снял свою кандидатуру с выборов президента США. Теперь противники Байдена требуют от него даже большего: и вовсе подать в отставку.

    • Судьба дальнейшей карьеры Байдена зависит от его жены

      Если верить утечкам в американских СМИ, единственный человек, который может убедить Джо Байдена снять свою кандидатуру с выборов президента США, – его жена Джилл. Таким образом, от ее влияния на мужа зависит судьба всей идущей в стране предвыборной кампании – и личная судьба Байдена.

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