Вера Павловна делала куколок-мотанок. Маленькие куклы, которые мотаются из ткани и нитей, не шьются. Продавала их на ярмарках и деньги от продаж передавала на помощь людям в Донбассе. А еще сделала несколько десятков кукол специально для наших бабушек. Чтобы они знали, что они не одни.0 комментариев
Более 2,5 тыс. полицейских направили охранять церемонию закрытия Олимпиады
Более 20 тыс. полицейских и жандармов будут обеспечивать безопасность в Париже в последний день ОИ, при этом более 2,5 тыс. стражей порядка будет дежурить непосредственно на стадионе «Стад де Франс», где состоится церемония закрытия, заявил в эфире телеканала BFMTV глава МВД Жеральд Дарманен.
По его словам, на стадионе «Стад де Франс» во время церемонии закрытия Игр будут находиться более 2,5 тыс. сотрудников, они также будут обеспечивать безопасность на транспорте после завершении церемонии, передает ТАСС.
Дарманен сообщил также, что более 20 тыс. полицейских будут охранять улицы Парижа для охраны порядка в последний вечер Олимпиады.
Ранее организаторы церемонии открытия Олимпиады пожаловались на угрозы убийством.
Напомним, президент Турции Тайип Эрдоган назвал ЛГБТ-пропаганду (движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России) причиной, по которой он отказался присутствовать на церемонии открытия Олимпийских игр в Париже.