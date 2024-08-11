Более 2,5 тыс. полицейских направили охранять церемонию закрытия Олимпиады

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, на стадионе «Стад де Франс» во время церемонии закрытия Игр будут находиться более 2,5 тыс. сотрудников, они также будут обеспечивать безопасность на транспорте после завершении церемонии, передает ТАСС.

Дарманен сообщил также, что более 20 тыс. полицейских будут охранять улицы Парижа для охраны порядка в последний вечер Олимпиады.

Ранее организаторы церемонии открытия Олимпиады пожаловались на угрозы убийством.

Напомним, президент Турции Тайип Эрдоган назвал ЛГБТ-пропаганду (движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России) причиной, по которой он отказался присутствовать на церемонии открытия Олимпийских игр в Париже.