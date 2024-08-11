Спортсмен, который имеет необходимые природные данные и развивает их упорными, дисциплинированными тренировками, не вписывается и не может вписаться в повесточку. Поэтому либо олимпийские игры зачахнут, либо прогрессивная повестка сойдет на нет – а долго сосуществовать они не смогут.20 комментариев
МО: Средства ПВО уничтожили три дрона над Белгородской областью и два воздушных шара над Курской
Российские средства ПВО уничтожили три беспилотника над Белгородской областью и два малоразмерных воздушных шара над Курской, сообщили в Минобороны России.
Как сообщили в Минобороны, около 10.30 мск средствами ПВО уничтожены два малоразмерных воздушных шара над территорией Курской области и три беспилотника над территорией Белгородской области, передает ТАСС.
Ранее в воскресенье в Минобороны сообщали, что ПВО сбила 35 украинских дронов и четыре ракеты «Точка-У» над российскими областями.