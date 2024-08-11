Спортсмен, который имеет необходимые природные данные и развивает их упорными, дисциплинированными тренировками, не вписывается и не может вписаться в повесточку. Поэтому либо олимпийские игры зачахнут, либо прогрессивная повестка сойдет на нет – а долго сосуществовать они не смогут.20 комментариев
Смирнов: В Беловском и Обоянском районах Курской области нет боестолкновений
В Курской области рассказали о заходе украинских диверсантов
Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил о проникновении украинской диверсионно-разведывательной группы на территорию Беловского района, однако подчеркнул, что ситуация уже стабилизирована и активных боевых действий в районе не ведется.
Смирнов в своем Telegram-канале уточнил, что российские военные успешно отразили попытку проникновения украинской ДРГ и в настоящее время ситуация находится под контролем. Глава региона призвал жителей сохранять спокойствие и не поддаваться панике, однако предоставил возможность добровольной эвакуации для тех, кто желает покинуть район.
«Наши защитники успешно стабилизировали ситуацию. Пограничники и военные надежно охраняют границу, наши войска делают все необходимое для защиты мирного населения», – заявил Смирнов. Он также отметил, что в Беловском и Обоянском районах отсутствуют какие-либо боевые столкновения.
Врио губернатора подчеркнул, что все необходимые меры для обеспечения безопасности граждан принимаются, и призвал жителей обращаться за дополнительной информацией в местные администрации или по телефону экстренных служб.
Ранее глава Беловского района Курской области Николай Волобуев сообщил о напряженной обстановке в районе и предложил жителям, желающим покинуть свои дома, воспользоваться организованной эвакуацией.