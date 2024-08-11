Смирнов: В Беловском и Обоянском районах Курской области нет боестолкновений

В Курской области рассказали о заходе украинских диверсантов

Tекст: Дарья Григоренко

Смирнов в своем Telegram-канале уточнил, что российские военные успешно отразили попытку проникновения украинской ДРГ и в настоящее время ситуация находится под контролем. Глава региона призвал жителей сохранять спокойствие и не поддаваться панике, однако предоставил возможность добровольной эвакуации для тех, кто желает покинуть район.

«Наши защитники успешно стабилизировали ситуацию. Пограничники и военные надежно охраняют границу, наши войска делают все необходимое для защиты мирного населения», – заявил Смирнов. Он также отметил, что в Беловском и Обоянском районах отсутствуют какие-либо боевые столкновения.

Врио губернатора подчеркнул, что все необходимые меры для обеспечения безопасности граждан принимаются, и призвал жителей обращаться за дополнительной информацией в местные администрации или по телефону экстренных служб.

Ранее глава Беловского района Курской области Николай Волобуев сообщил о напряженной обстановке в районе и предложил жителям, желающим покинуть свои дома, воспользоваться организованной эвакуацией.