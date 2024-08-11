Спортсмен, который имеет необходимые природные данные и развивает их упорными, дисциплинированными тренировками, не вписывается и не может вписаться в повесточку. Поэтому либо олимпийские игры зачахнут, либо прогрессивная повестка сойдет на нет – а долго сосуществовать они не смогут.20 комментариев
Глава Беловского района Курской области заявил о напряженной ситуации
Глава Беловского района Курской области Николай Волобуев сообщил о напряженной обстановке в районе и предложил жителям, желающим покинуть свои дома, воспользоваться организованной эвакуацией.
Он в своем Telegram-канале опубликовал видеообращение с центральной площади районного центра. Судя по кадрам, обстановка там спокойная. По словам Волобуева, ночью в районе распространялись многочисленные слухи, вызвавшие панику среди населения. Он призвал не поддаваться панике, и отметил, что в настоящее время в регионе ситуация стабильная, но очень напряженная.
Глава Беловской райадминистрации подчеркнул, что жители, желающие покинуть район, могут обратиться в администрацию, к главам сельсоветов или позвонить по номеру 112. Для эвакуации будут предоставлены автобусы. Он также призвал жителей сохранять спокойствие и следить за официальной информацией.
Ранее сообщалось, что в слободе Белая (Беловский район Курской области) сохраняется спокойная ситуация, боевых действий нет, заявления о присутствии вооруженных сил Украины в населенном пункте являются фейком.