Спортсмен, который имеет необходимые природные данные и развивает их упорными, дисциплинированными тренировками, не вписывается и не может вписаться в повесточку. Поэтому либо олимпийские игры зачахнут, либо прогрессивная повестка сойдет на нет – а долго сосуществовать они не смогут.12 комментариев
Посольство подтвердило визит президента Палестины Аббаса в Москву
Посольство: Президент Палестины прибудет в Москву 12 августа
Президент Палестины Махмуд Аббас не менял планы в связи с убийством главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании и обострением конфликта, он прибудет с визитом в Россию 12 августа, сообщили в посольстве Палестины в Москве.
В диппредставительстве сообщили, что программа визита Аббаса согласована, он прибудет в Москву вечером 12 августа. Ожидается, что президент Палестины встретится с президентом России Владимиром Путиным и пробудет в России два дня, передает ТАСС.
В конце июня СМИ сообщали, что президент Палестины планирует посетить Россию 18 августа.