Спортсмен, который имеет необходимые природные данные и развивает их упорными, дисциплинированными тренировками, не вписывается и не может вписаться в повесточку. Поэтому либо олимпийские игры зачахнут, либо прогрессивная повестка сойдет на нет – а долго сосуществовать они не смогут.6 комментариев
Силы России зачистили Мартыновку в Курской области от ВСУ
Алаудинов: Силы России зачистили Мартыновку в Курской области от ВСУ
Военнослужащие ВС России вернули контроль над селом Мартыновка, находящимся рядом с Суджей, сообщил командир спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления Минобороны генерал-майор Апты Алаудинов.
Российские подразделения при поддержке спецназа «Ахмат» зачистили Мартыновку от ВСУ сегодня утром и взяли ее под полный контроль, сообщил Алаудинов в своем Telegram-канале, передает Ura.Ru.
Ранее Алаудинов заявил, что военнослужащие ВС России прилагают все усилия для того, чтобы уничтожить Вооруженные силы Украины (ВСУ) и освободить российские территории.