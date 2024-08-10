Алаудинов: Силы России зачистили Мартыновку в Курской области от ВСУ

Tекст: Валерия Городецкая

Российские подразделения при поддержке спецназа «Ахмат» зачистили Мартыновку от ВСУ сегодня утром и взяли ее под полный контроль, сообщил Алаудинов в своем Telegram-канале, передает Ura.Ru.

Ранее Алаудинов заявил, что военнослужащие ВС России прилагают все усилия для того, чтобы уничтожить Вооруженные силы Украины (ВСУ) и освободить российские территории.