С момента прибытия под сень евросоюзовских струй мега-светлоликих обменянных преступников стало понятно, что два медведя в одной берлоге не уживутся. Несовпадение политического времени у тех, кто сидел перед «ютубчиком», и тех, кто сидел в камере, оказалось слишком очевидным.15 комментариев
Алаудинов: Российские бойцы делают все для уничтожения ВСУ
Военнослужащие ВС России прилагают все усилия для того, чтобы уничтожить Вооруженные силы Украины (ВСУ) и освободить российские территории, заявил командир спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления Минобороны генерал-майор Апты Алаудинов.
В приграничных с Украиной регионах России сложилась сложная обстановка, заявил Алаудинов, передает ТАСС. В результате нападений ВСУ гибнут мирные люди, указал он.
«Бойцы всех ведомств, особенно Министерства обороны Российской Федерации, делают все для того, чтобы уничтожить противника и освободить наши территории», – сказал генерал.
Ранее силы ПВО России за ночь сбили 32 беспилотника над Курской и Ярославской областями.