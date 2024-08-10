Алаудинов: Российские бойцы делают все для уничтожения ВСУ

Tекст: Валерия Городецкая

В приграничных с Украиной регионах России сложилась сложная обстановка, заявил Алаудинов, передает ТАСС. В результате нападений ВСУ гибнут мирные люди, указал он.

«Бойцы всех ведомств, особенно Министерства обороны Российской Федерации, делают все для того, чтобы уничтожить противника и освободить наши территории», – сказал генерал.

Ранее силы ПВО России за ночь сбили 32 беспилотника над Курской и Ярославской областями.