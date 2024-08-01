Песков рассказал, что Путина удивило покушение на Трампа

Эксперт: Ростех справился с задачей резкого увеличения выпуска военной продукции

Политолог Минченко: Ростех успешно проводит конверсию военных технологий в гражданский сектор

Tекст: Олег Исайченко

«За последние два года ОПК России удалось принципиально ускориться в развитии, так как весной 2022 года у нас проявились и возникли определенные дефициты, которые ранее были неочевидны», – пояснил Евгений Минченко, президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг». В итоге сложилась ситуация, при которой у российского ОПК были очевидные успехи – например, в области гиперзвукового оружия. А с другой стороны, возникли проблемы в области оснащения войск беспилотниками и артиллерийскими боеприпасами.

«Насколько я понимаю, эти проблемы были решены за последний год, в том числе благодаря усилиям Ростеха. Также была проведена перезагрузка и налажен выпуск менее дорогих изделий, но более соответствующих требованиям фронта. В частности, речь идет о бронемашине «Ахмат», созданной по заказу Рамзана Кадырова», – отметил он.

«В итоге Ростех, который объединяет в себе большую часть оборонно-промышленного комплекса России, справился с задачей резкого увеличения выпуска прежней продукции и создания новой. То же самое касается и наращивания ремонтных мощностей», – подчеркнул он.

В целом же, по словам Минченко, российский ОПК стал одним из главных двигателей экономического роста, который способствует росту ВВП страны и создает рабочие места. «Также сейчас важно думать о том, как те технологии, которые внедряются в военной сфере, будут использоваться в мирное время. Это называется конверсией. И Ростех по этому направлению тоже выполняет огромную работу», – подчеркнул он.

«В совокупности все это, а также развитие собственных технологий, и ведет нашу страну к тому, что называется технологическим суверенитетом», – резюмировал Минченко.

Во вторник глава Ростеха Сергей Чемезов на встрече с президентом Владимиром Путиным сообщил, что по особо востребованным в зоне СВО образцам вооружений исполнение стопроцентное «Мы не сорвали ни одного контракта. Основному заказчику – Минобороны – в 2023 году мы поставили новые серийные самолеты Су-34, Су-57, Су-35, Ил-76, Як-130, вертолеты Ми-28, Ка-52, танки Т-90М «Прорыв», – сказал он. «В 2023 году Ростех отгрузил в войска первую партию 152-миллиметровых самоходных артиллерийских орудий «Мальва», – сказал Чемезов, добавив, что компания начала производство новых БПЛА «Куб» и «Суперкам».

Говоря о гражданской технике, глава Ростеха объявил об импортозамещении десятков тысяч компонентов и изделий. «Что касается двигателестроения, мы уже начали серийно выпускать большую турбину ГТД-110 для тепловых электростанций. Первые у нас работали в опытном режиме на Ивановской станции, они уже практически три года там проработали. Традиционно всегда те турбины, которые закупались у американской General Electric и немецкого Siemens, это где-то 120–130 МВт. Поэтому мы такую сделали – 110, которая может заменить иностранные», – резюмировал Чемезов.