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Группировка «Север» нанесла поражение четырем бригадам ВСУ под Харьковом и в Сумской области
Подразделения группировки «Север» нанесли поражение живой силе и технике 42-й механизированной, 92-й штурмовой бригад ВСУ, 112-й и 127-й бригад теробороны около населенного пункта Порозок в Сумской области, а также возле Липцов, Старицы и Волчанска Харьковской области, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Отражены две контратаки штурмовых групп 57-й мотопехотной бригады ВСУ и 36-й бригады морской пехоты. Потери ВСУ составили до 280 военнослужащих, американская 155-мм гаубица М777 и 122-мм гаубица Д-30, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
Подразделения группировки «Запад» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение формированиям 14-й, 63-й, 115-й, 116-й механизированных, 3-й штурмовой бригад ВСУ, 107-й бригады теробороны и националистам 12-й бригады «Азов» (признан террористической организацией и запрещен в РФ) под Купянском, Синьковкой Харьковской области, Надией, Макеевкой Луганской народной республики (ЛНР), Красным Лиманом Донецкой народной республики (ДНР) и у Серебрянского лесничества.
За последние сутки отражены две контратаки штурмовых групп 117-й бригады теробороны.
Противник потерял до 535 военнослужащих, танк, американскую бронемашину HMMWV.
В ходе контрбатарейной борьбы поражены боевая машина РСЗО «Град», американская 155-мм гаубица М198, 152-мм гаубица «Мста-Б», 122-мм гаубица Д-30 и британское 105-мм орудие L-119. Уничтожены станции радиоэлектронной борьбы «Хортица-М», «Буковель-AD» и два полевых склада боеприпасов, перечислили в Минобороны.