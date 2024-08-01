Армия Израиля заявила о ликвидации лидера боевого крыла ХАМАС

Медведев: Только война на Ближнем Востоке приведет к миру

Tекст: Алексей Дегтярев

«Узел на Ближнем Востоке затягивается. <…> Всем понятно, что полномасштабная война – единственный путь к шаткому миру в этом регионе», – написал Медведев в своем англоязычном Telegram-канале.

Он отметил, что все невинные жизни в этой части света являются «заложниками отвратительного государства – США».

В среду в Тегеране убили руководителя политбюро ХАМАС Исмаила Ханию. В Иране после этого состоялось экстренное заседание высшего совета национальной безопасности. СМИ сообщили, что Тегеран якобы планирует нанести прямой удар по Израилю.