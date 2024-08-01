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    Не затем мы осваивали самую большую в мире страну, чтобы потом всем собраться в столице. Поручение президента о переезде головных структур госкорпораций из Москвы «на места» вызывает как надежды, так и вопросы. Первые ответы мы получим уже осенью.

    3 комментария
    Борис Акимов Борис Акимов Новый страшноватый мир

    Мы – живые свидетели того, как не слишком глубокая, но захватившая Запад философия постгуманизма, одерживает победу за победой, торжествует и пытается навязать нам всем картину мира, поселить нас в будущем, в котором мы не хотим жить.

    4 комментария
    Сергей Миркин Сергей Миркин Ради отношений с Польшей Зеленский предаст бандеровцев

    Могут ли украинские власти объявить боевиков УПА, которые сейчас для них герои – преступниками? Могут. Зеленский русскоязычный еврей из Днепропетровской области, что бы он ни говорил, боевики УПА не могут быть для него героями.

    17 комментариев
    1 августа 2024, 12:29 • Новости дня

    Армия Израиля заявила о ликвидации лидера боевого крыла ХАМАС

    Армия Израиля заявила о ликвидации лидера боевого крыла ХАМАС

    Tекст: Вера Басилая

    Истребители ЦАХАЛ нанесли удары в районе Хан-Юниса, ликвидирован лидер боевого крыла ХАМАС Мухаммед Дейф, сообщила Армия Израиля.

    В израильской разведке подтвердили, что Мухаммед Дейф был ликвидирован при ударе, передает РИА «Новости».

    Министр обороны Израиля Йоав Галант счел ликвидацию Дейфа «важной вехой» в уничтожении военного и руководящего потенциала ХАМАС, передает ТАСС.

    По его словам, успех операции по ликвидации главы военного крыла организации «указывает на распад ХАМАС».

    Ранее в Тегеране убили руководителя политбюро ХАМАС Исмаила Ханию. СМИ заявляли, что Иран после этого якобы запланировал нанести прямой удар по Израилю.

    1 августа 2024, 01:12 • Новости дня
    Медведев: Только война на Ближнем Востоке приведет к миру
    Медведев: Только война на Ближнем Востоке приведет к миру
    @ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Единственным путем к шаткому миру на Ближнем Востоке остается полномасштабный конфликт, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

    «Узел на Ближнем Востоке затягивается. <…> Всем понятно, что полномасштабная война – единственный путь к шаткому миру в этом регионе», – написал Медведев в своем англоязычном Telegram-канале.

    Он отметил, что все невинные жизни в этой части света являются «заложниками отвратительного государства – США».

    В среду в Тегеране убили руководителя политбюро ХАМАС Исмаила Ханию. В Иране после этого состоялось экстренное заседание высшего совета национальной безопасности. СМИ сообщили, что Тегеран якобы планирует нанести прямой удар по Израилю.

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    31 июля 2024, 06:40 • Новости дня
    Глава политбюро ХАМАС Хания убит в Тегеране
    Глава политбюро ХАМАС Хания убит в Тегеране
    @ Iranian Foreign Ministry/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В Тегеране убиты глава политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания и один из его телохранителей, сообщило Tasnim.

    Как сообщило Tasnim со ссылкой на отдел по связям с общественностью Корпуса стражей исламской революции Ирана, произошла «атака на резиденцию» Хании в Тегеране. Идет расследование, передает РИА «Новости».

    ХАМАС выразило соболезнования «сыновьям великого палестинского народа». Палестинское движение заявило, что Хания стал жертвой «вероломного налета сионистов на его резиденцию».

    Напомним, Хания принимал участие в церемонии инаугурации нового президента Ирана Масуда Пезешкиана. Пезешкиан в ходе встречи с Ханией в Тегеране выразил надежду на «уничтожение сионистского режима».


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    31 июля 2024, 22:29 • Новости дня
    NYT: Хаменеи приказал иранским военным нанести удар по Израилю
    NYT: Хаменеи приказал иранским военным нанести удар по Израилю
    @ Iranian Army Office/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Иранский духовный лидер аятолла Али Хаменеи якобы отдал приказ иранским военным о прямой атаке по израильской территории в ответ на убийство в Тегеране лидера ХАМАС Исмаила Хании, пишет New York Times со ссылкой на источники.

    Такой приказ якобы был отдан на срочном заседании совбеза Ирана, заявили три иранских собеседника New York Times.

    В среду в иранской столице убили главу политбюро ХАМАС Исмаила Ханию и его телохранителя. После этого в Иране прошло экстренное заседание высшего совета национальной безопасности.

    Коментарии (19)
    1 августа 2024, 08:29 • Новости дня
    В Израиле объяснили выбор места убийства Хании

    JP: Израиль специально убил Ханию в Иране, хотя мог сделать это в Катаре

    В Израиле объяснили выбор места убийства Хании
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Вера Басилая

    Израильские спецслужбы могли убить главу политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Ханию в Катаре, однако специально решили совершить покушение в Иране, который нес ответственность за его безопасность, сообщили источники в израильских спецслужбах The Jerusalem Post.

    Источники газеты сообщили, что Тегеран для ликвидации Хании был выбран в том числе для того, чтобы избавиться от руководителя ХАМАС, и чтобы «поместить Иран в центр дилеммы о будущем, той степени, на которую он хочет поднять пламя над Ближним Востоком», передает ТАСС.

    Ранее журналист Элайджа Манье предположил, что разведка Израиля смогла установить местоположение руководителя политбюро ХАМАС Исмаила Хании с помощью мессенджера WhatsApp.

    В Тегеране убили руководителя политбюро ХАМАС Исмаила Ханию. СМИ заявляли, что Иран после этого якобы запланировал нанести прямой удар по Израилю.

    По данным СМИ, ракету по Хании запустили с территории иностранного государства.

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    29 июля 2024, 23:27 • Новости дня
    Израиль призвал «изгнать» Турцию из НАТО

    Глава МИД Израиля Кац призвал страны НАТО исключить Турцию из альянса

    Израиль призвал «изгнать» Турцию из НАТО
    @ Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В ответ на угрозу президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в адрес Израиля глава МИД еврейского государства Исраэль Кац призвал страны НАТО исключить Турцию из альянса.

    Кац призвал «немедленно изгнать Турцию». «Турции нет места в НАТО», – приводит его слова РИА «Новости».

    Он поручил дипломатам начать работать с членами НАТО, добиваясь от государств альянса осуждения Турции и ее исключения. По словам министра, Турция примкнула к «иранской оси зла» вместе с палестинским движением ХАМАС, ливанской «Хезболлой» и хуситами в Йемене. Кац призвал Запад осудить Эрдогана и остановить «его разрушительную деятельность».

    Напомним, Эрдоган не исключил возможности ввода войск на территорию еврейского государства. В ответ Кац сравнил Эрдогана с Саддамом Хусейном. «Просто напомним ему, что случилось там и как все закончилось», – сказал дипломат. В свою очередь, МИД Турции заявил: «Те, кто пытаются уничтожить палестинцев, ответят за свои деяния так же, как и устроившие геноцид нацисты».

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    31 июля 2024, 19:15 • Новости дня
    Посол Ирана заявил о гибели 12 родственников Хании

    Посол Ирана заявил об уничтожении 12 родственников Хании Израилем

    Посол Ирана заявил о гибели 12 родственников Хании
    @ Iranian Foreign Ministry/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Израиль в ходе недавней атаки целенаправленно уничтожил в секторе Газа 12 членов семьи погибшего главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании, заявил посол Ирана в России Казем Джалали.

    По словам Джалали, среди убитых родственников Хании есть его дети и маленькие внуки, передает ТАСС.

    «Мы уверены в том, что террористические действия не повлияют на решимость палестинского народа к освобождению своих оккупированных земель», – подчеркнул он.

    Ранее Иран призвал к «карательным мерам» против Израиля после убийства Хании.

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    31 июля 2024, 21:56 • Новости дня
    Авиакомпании США и Британии приостановили рейсы в Израиль
    Авиакомпании США и Британии приостановили рейсы в Израиль
    @ Lex Rayton/imageBROKER.com/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Американские авиаперевозчики United Airlines и Delta Airlines, а также британская авиакомпания British Airways приняли решение с завтрашнего дня приостановить все полеты в Израиль.

    Причины такого решения пока не разглашаются, передает RT.

    Ранее министерство иностранных дел Дании рекомендовало жителям страны не посещать Израиль.

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    29 июля 2024, 18:27 • Новости дня
    Иран предупредил Израиль о последствиях возможного удара по Ливану

    Иран через Макрона предупредил Израиль о последствиях возможного удара по Ливану

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Израильскую сторону ожидают серьезные последствия в случае атаки на Ливан, заявил иранский президент Максуд Пезешкиан в беседе с французским коллегой Эммануэлем Макроном.

    Пезешкиан заявил, что Израиль может столкнуться с серьезными последствиями в случае нападения на Ливан, передает ТАСС со ссылкой на агентство ISNA. Также иранский лидер отметил, что Тегеран готов улучшать отношения с Парижем.

    Ранее израильский премьер Биньямин Нетаньяху заявил, что «Хезболлу», находящуюся на территории Ливана, ждет «сильный удар» за обстрел Голанских высот. В самой «Хезболле» отрицают свою причастность к этому обстрелу.

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    30 июля 2024, 21:28 • Новости дня
    При израильском ударе по Бейруту погибли два командира «Хезболлы»
    При израильском ударе по Бейруту погибли два командира «Хезболлы»
    @ Taher Abu Hamdan/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    В результате удара Израиля по ливанской столице погибли, по предварительным данным, два командира шиитского движения «Хезболла», сообщил источник в администрации района Харет Хорейк.

    По его словам, истребители ВВС Израиля выпустили четыре ракеты по южному пригороду Бейрута, где расположены офисы шиитской милиции «Хезболлы», передает ТАСС.

    Удар пришелся по территории рядом с госпиталем Бахман в 100 метрах от штаба «Хезболлы», сообщил собеседник агентства. В результате авиаудара разрушены несколько домов, припаркованные автомобили получили повреждения.

    Напомним, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) во вторник атаковала столицу Ливана Бейрут, целью удара, по утверждению армейской пресс-службы, был один из командиров шиитского движения «Хезболла».

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    30 июля 2024, 20:38 • Новости дня
    Израиль нанес удар по Бейруту

    Tекст: Валерия Городецкая

    Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) во вторник атаковала столицу Ливана Бейрут, целью удара, по утверждению армейской пресс-службы, был один из командиров шиитского движения «Хезболла».

    «Армия обороны Израиля нанесла целенаправленный удар в Бейруте по командиру, ответственному за убийство детей в Мадждаль-Шамсе и убийство еще множества израильских мирных граждан», – заявила пресс-служба ЦАХАЛ, передает ТАСС.

    Авиаудару подвергся район Харет Хрейк в пригороде на юге Бейрута, раздались три мощных взрыва, передает РИА «Новости». Несколько ракет сдетанировало неподалеку от больницы Бахман. По данным ливанского национального агентства, была атакована территория здания совета «Хезболлы».

    Ранее США предупредили Израиль о том, что нанесение ударов по объектам шиитского движения «Хезболла» в столице Ливана Бейруте могут привести к выходу ситуации из-под контроля.

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    29 июля 2024, 17:39 • Новости дня
    Нетаньяху назвал сроки ответного удара за обстрел Голан

    Нетаньяху пообещал «сильный удар» за обстрел Голан

    Нетаньяху назвал сроки ответного удара за обстрел Голан
    @ Ilia Yefimovich/DPA/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Израильская сторона ответит на обстрел Голанских высот в скором времени, заявил премьер-министр этой страны Биньямин Нетаньяху в понедельник.

    Израиль «не оставит это», его ответ «не заставит себя долго ждать», заявил Нетаньяху, передает РИА «Новости» со ссылкой на его пресс-службу.

    По словам премьера, это будет «сильный удар». Ответственность за удар по Голанам Израиль возлагает на «Хезболлу», но это ливанское движение отрицает свою причастность к обстрелам.

    Ранее издание Axios сообщало, что Вашингтон предупредил Тель-Авив о выходе ситуации из-под контроля в случае ударов по «Хезболле». После этого источник в Минобороны Израиля заявил, что страна планирует ударить по «Хезболле», но так, чтобы не спровоцировать масштабный конфликт.

    Напомним, после обстрела города Маджаль-Шамса на Голанских высотах погибли 12 детей.

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    31 июля 2024, 12:34 • Новости дня
    В Кремле осудили приведшую к гибели главы политбюро ХАМАС атаку Израиля

    Представитель Кремля Песков: Россия осуждает приведшую к гибели главы политбюро ХАМАС атаку Израиля

    В Кремле осудили приведшую к гибели главы политбюро ХАМАС атаку Израиля
    @ Михаил Метцель/POOL/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Россия осуждает приведшую к гибели главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании атаку Израиля, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    «Мы решительно осуждаем эту атаку, которая привела к гибели господина Хании», – передает ТАСС его слова.

    Представитель Кремля добавил, что атака Израиля направлена против попыток установления мира в регионе, это может спровоцировать дестабилизацию ситуации.

    Ранее МИД России решительно осудил убийство Исмаила Хании.

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    29 июля 2024, 19:59 • Новости дня
    Израиль с помощью беспилотников атаковал «Хезболлу» в Ливане
    Израиль с помощью беспилотников атаковал «Хезболлу» в Ливане
    @ STR/dpa/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Израильские дроны в понедельник вечером произвели атаку на два южных ливанских района, где находятся базы шиитской организации «Хезболла».

    Израильский беспилотник ударил по автомобилю в поселке Кунин в пограничном округе Бинт-Джбейль, передает ТАСС со ссылкой на новостной портал Elnashra.

    Машина принадлежала шиитским бойцам, один из них погиб, второй ранен.

    Другой удар пришелся на тыловую базу отрядов в городе Кфар-Руммана в округе Набатия. Очевидцы заявили, что после атаки в небе поднялся густой дым, на место прибыли пожарные и спасатели, кареты скорой помощи увозят раненых.

    Ранее премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что «Хезболлу» ждет «сильный удар» за обстрел Голанских высот. В самой «Хезболле» отрицают свою причастность к этому обстрелу.

    Axios писал, что Вашингтон пытался предупредить Тель-Авив о выходе ситуации из-под контроля в случае ударов по Ливану.

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    31 июля 2024, 15:48 • Новости дня
    Иран призвал к «карательным мерам» против Израиля после убийства Хании

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министерство иностранных дел Ирана призвало международное сообщество отреагировать на убийство главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании.

    Тегеран ожидает, что страны и международные организации «жестко и эффективно накажут израильский режим и примут необходимые политические, правовые и карательные меры» в отношении Израиля, заявил МИД Ирана, передает ТАСС. Там также подчеркнули право Ирана «соответствующим образом отреагировать на это нападение».

    Иранское дипведомство назвало убийство Хании терактом и грубым нарушением Устава ООН, несущим угрозу международному миру и региональной безопасности.

    Напомним, в среду в Тегеране были убиты глава политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания и один из его телохранителей. В Иране и Палестине объявили траур по Хании.

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    30 июля 2024, 13:25 • Новости дня
    Модель Белла Хадид извинилась за участие в скандальной рекламе Adidas
    Модель Белла Хадид извинилась за участие в скандальной рекламе Adidas
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Александра Юдина

    Американская модель палестинского происхождения Белла Хадид публично извинилась за участие в рекламной кампании спортивной обуви Adidas, которая вызвала широкий резонанс и обвинения в неуважении к жертвам теракта на Олимпийских играх 1972 года в Мюнхене.

    Модель заявила, что не знала об исторической связи данной модели кроссовок с трагическими событиями и никогда бы не согласилась на участие в такой кампании, передает РИА «Новости».

    «Ненависти здесь нет места, и я всегда буду защищать интересы не только моего народа, но и каждого человека», – отметила она в соцсети Instagram (запрещена в России, признана экстремистской).

    Напомним, скандал разгорелся после того, как стало известно, что дизайн спортивных кроссовок, рекламируемых моделью, отсылает к модели обуви, которую носили спортсмены на Олимпийских играх в Мюнхене 1972 года.

    Неправительственные организации и официальные лица Израиля выразили возмущение выбором Беллы Хадид в качестве лица рекламной кампании.

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