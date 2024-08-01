Не затем мы осваивали самую большую в мире страну, чтобы потом всем собраться в столице. Поручение президента о переезде головных структур госкорпораций из Москвы «на места» вызывает как надежды, так и вопросы. Первые ответы мы получим уже осенью.3 комментария
Армия Израиля заявила о ликвидации лидера боевого крыла ХАМАС
Армия Израиля заявила о ликвидации лидера боевого крыла ХАМАС
Истребители ЦАХАЛ нанесли удары в районе Хан-Юниса, ликвидирован лидер боевого крыла ХАМАС Мухаммед Дейф, сообщила Армия Израиля.
В израильской разведке подтвердили, что Мухаммед Дейф был ликвидирован при ударе, передает РИА «Новости».
Министр обороны Израиля Йоав Галант счел ликвидацию Дейфа «важной вехой» в уничтожении военного и руководящего потенциала ХАМАС, передает ТАСС.
По его словам, успех операции по ликвидации главы военного крыла организации «указывает на распад ХАМАС».
Ранее в Тегеране убили руководителя политбюро ХАМАС Исмаила Ханию. СМИ заявляли, что Иран после этого якобы запланировал нанести прямой удар по Израилю.