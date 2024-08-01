Мы – живые свидетели того, как не слишком глубокая, но захватившая Запад философия постгуманизма, одерживает победу за победой, торжествует и пытается навязать нам всем картину мира, поселить нас в будущем, в котором мы не хотим жить.4 комментария
Путин поручил повысить качество преподавания математики и химии в школах
Путин поручил через нацпроект улучшить преподавание математики и химии
Президент Владимир Путин поручил включить в национальный проект «Молодежь и дети» мероприятия по повышению качества преподавания математики, физики, химии и биологии. Соответствующий перечень поручений сформирован по итогам заседания Совета по науке и образованию и встречи с получателями мегагрантов и ведущими учеными.
Как говорится в документе, правительству необходимо обеспечить включение в национальный проект «Молодежь и дети» мероприятий, направленных на повышение качества преподавания математики, физики, химии и биологии в общеобразовательных и профессиональных образовательных организациях», передает РИА «Новости».
Соответствующий доклад должен быть представлен до 1 сентября 2024 года, ответственный – премьер-министр Михаил Мишустин.
Кроме того, Путин поручил сформировать в национальных проектах отдельные федеральные проекты по разработке важнейших наукоемких технологий.
Как говорится в тексте поручений, правительству России: предусмотреть в рамках национальных проектов по обеспечению технологического лидерства формирование отдельных федеральных проектов по разработке важнейших наукоемких технологий и по опережающей подготовке и переподготовке квалифицированных кадров по соответствующим направлениям, а также включение в эти национальные проекты целевых показателей, характеризующих выпуск конкретной продукции или оказание услуг с применением важнейших наукоемких технологий.
Доклад – до 1 сентября 2024 года.