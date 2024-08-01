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    Мы – живые свидетели того, как не слишком глубокая, но захватившая Запад философия постгуманизма, одерживает победу за победой, торжествует и пытается навязать нам всем картину мира, поселить нас в будущем, в котором мы не хотим жить.

    4 комментария
    Сергей Миркин Сергей Миркин Ради отношений с Польшей Зеленский предаст бандеровцев

    Могут ли украинские власти объявить боевиков УПА, которые сейчас для них герои – преступниками? Могут. Зеленский русскоязычный еврей из Днепропетровской области, что бы он ни говорил, боевики УПА не могут быть для него героями.

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    Глеб Простаков Глеб Простаков Украина стала инструментом борьбы внутри Европы

    Удар «Дружбой» по Венгрии и Словакии знаменует начало открытой верхнеуровневой борьбы внутри ЕС. Фактически – это скрытые санкции против двух членов Евросоюза с использованием прокси в лице Украины.

    4 комментария
    1 августа 2024, 10:54 • Новости дня

    Путин поручил повысить качество преподавания математики и химии в школах

    Путин поручил через нацпроект улучшить преподавание математики и химии

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент Владимир Путин поручил включить в национальный проект «Молодежь и дети» мероприятия по повышению качества преподавания математики, физики, химии и биологии. Соответствующий перечень поручений сформирован по итогам заседания Совета по науке и образованию и встречи с получателями мегагрантов и ведущими учеными.

    Как говорится в документе, правительству необходимо обеспечить включение в национальный проект «Молодежь и дети» мероприятий, направленных на повышение качества преподавания математики, физики, химии и биологии в общеобразовательных и профессиональных образовательных организациях», передает РИА «Новости».

    Соответствующий доклад должен быть представлен до 1 сентября 2024 года, ответственный – премьер-министр Михаил Мишустин.

    Кроме того, Путин поручил сформировать в национальных проектах отдельные федеральные проекты по разработке важнейших наукоемких технологий.

    Как говорится в тексте поручений, правительству России: предусмотреть в рамках национальных проектов по обеспечению технологического лидерства формирование отдельных федеральных проектов по разработке важнейших наукоемких технологий и по опережающей подготовке и переподготовке квалифицированных кадров по соответствующим направлениям, а также включение в эти национальные проекты целевых показателей, характеризующих выпуск конкретной продукции или оказание услуг с применением важнейших наукоемких технологий.

    Доклад – до 1 сентября 2024 года.

    31 июля 2024, 10:35 • Новости дня
    Путин увеличил единовременную выплату участникам спецоперации в два раза

    Заключающие с августа контракт бойцы СВО указом Путина получат по 400 тыс. рублей

    Путин увеличил единовременную выплату участникам спецоперации в два раза
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент Владимир Путин установил единовременную выплату в 400 тыс. рублей для заключающих с августа и до конца 2024 года контракт с вооруженными силами бойцов спецоперации на Украине.

    Указ опубликован на портале правовой информации.

    Как говорится в документе, выплата устанавливается для россиян и иностранцев, заключивших контракт с ВС России с 1 августа по 31 декабря текущего года «сроком на один год и более для выполнения задач специальной военной операции на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской области, Херсонской области и Украины», передает ТАСС.

    При этом руководству российских регионов рекомендовано установить и собственную выплату за счет местного бюджета – тоже в размере 400 тыс. рублей. Как отмечается в президентском указе, новая федеральная выплата не будет суммироваться с установленной в ноябре 2022 года. Военнослужащим ВС России и Росгвардии, заключившим контракт с осени 2022 года, единовременно выплачивается по 195 тыс. рублей.

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    30 июля 2024, 14:12 • Новости дня
    Чемезов рассказал Путину о применении беспилотников Ростеха в зоне СВО
    Чемезов рассказал Путину о применении беспилотников Ростеха в зоне СВО
    @ Станислав Красильников/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В зоне спецоперации успешно применяют беспилотные летательные аппараты «Суперкам», доложил руководитель Ростеха Сергей Чемезов президенту Владимиру Путину.

    БПЛА «Суперкам» – это новая версия дрона, существует как разведывательный тип беспилотника, так и тип камикадзе, сказал глава госкорпорации президенту, передает ТАСС.

    Он добавил, что производство аппаратов удалось наладить за пять месяцев, цех занимает свыше 30 тыс. квадратных метров. «И они сегодня очень хорошо используются в зоне СВО», – подчеркнул Чемезов.

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщал, что глава Ростеха выступит у Путина с ежегодным докладом.

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    29 июля 2024, 12:23 • Новости дня
    Путин поздравил Мадуро с переизбранием президентом Венесуэлы
    Путин поздравил Мадуро с переизбранием президентом Венесуэлы
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин поздравил лидера Венесуэлы Николаса Мадуро с переизбранием на высший пост в Боливарианской республике, сообщила пресс-служба Кремля.

    Поздравление Путина опубликовано в Telegram-канале Кремля. В нем российский лидер отметил, что российско-венесуэльские отношения носят характер стратегического партнерства.

    «Уверен, что ваша деятельность во главе государства будет и впредь способствовать их поступательному развитию по всем направлениям. Это в полной мере отвечает интересам наших дружественных народов, идет в русле построения более справедливого и демократического миропорядка», – говорится в поздравлении.

    Путин подтвердил готовность к продолжению конструктивной совместной работы по актуальным вопросам двусторонней и международной повестки дня.

    Он также заключил, что Мадуро всегда желанный гость на российской земле.

    Напомним, президент Венесуэлы Николас Мадуро по итогам обработки 80% протоколов набирает 51,2% голосов и побеждает на президентских выборах.

    При этом оппозиция Венесуэлы отказалась признавать победу Мадуро на выборах. А в США усомнились, что итоги выборов в Венесуэле «отражают волю народа». Аргентина также не признает победу Николаса Мадуро на выборах президента Венесуэлы, так как считает, что действующее правительство якобы проиграло выборы, заявил президент страны Хавьер Милей. Перу и Коста-Рика тоже отказались признавать результаты выборов в Венесуэле.

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    31 июля 2024, 14:44 • Новости дня
    Субианто назвал Россию хорошим другом Индонезии

    Избранный президент Индонезии Субианто назвал Россию хорошим другом страны

    Субианто назвал Россию хорошим другом Индонезии
    @ Григорий Сысоев/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Россия является хорошим другом для Индонезии, заявил на встрече с российским президентом Владимиром Путиным министр обороны, избранный президент страны Прабово Субианто.

    Субианто заверил, что намерен развивать отношения с Москвой после своего вступления в должность осенью этого года, передает РИА «Новости».

    «Я приехал сюда, чтобы подчеркнуть: я намерен и хотел бы развивать наши отношения», – подчеркнул Субианто.

    Также Субианто заверил, что поддерживает открытие генконсульства России на Бали, отметив, что приветствует возможность открытия прямых рейсов, осуществляемых «Аэрофлотом» и другими авиакомпаниями.

    Ранее Путин заявил, что торгово-экономические связи России и Индонезии успешно развиваются.

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    29 июля 2024, 18:10 • Новости дня
    Путин одобрил договор об общем энергорынке России и Белоруссии

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин распорядился подписать договор о создании объединенного энергетического рынка РФ и Белоруссии, документ опубликован на портале правовой информации.

    Как говорится в распоряжении, Путин предписал принять предложение российского правительства о подписании договора о формировании общего энергорынка России и Белоруссии и считать целесообразным осуществить подписание документа на высшем уровне, передает ТАСС.

    Ранее Путин обвинил западные элиты во внесении хаоса в мировой энергорынок.

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    29 июля 2024, 13:27 • Новости дня
    Кремль назвал темы переговоров Путина и Лукашенко

    Песков: Путин обсудил с Лукашенко торгово-экономическое сотрудничество и безопасность

    Кремль назвал темы переговоров Путина и Лукашенко
    @ Александр Казаков/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко обсудили на переговорах все вопросы двусторонних отношений, включая торгово-экономическое сотрудничество и вопросы безопасности, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    По его словам, обсуждались вопросы, связанные с двусторонними отношениями, в частности, торгово-экономическое сотрудничество и вопросы безопасности, передает ТАСС.

    «Весь спектр двусторонних отношений был проговорен двумя президентами», – сказал Песков.

    Ранее президенты России Владимир Путин и Белоруссии Александр Лукашенко договорились к заседанию Высшего госсовета Союзного государства, которое состоится осенью, закрыть все проблемные вопросы и по линии совбезов, и по темам правительства.

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    29 июля 2024, 18:14 • Новости дня
    Эксперт назвал беспрецедентными масштабы жилищного строительства в ДНР

    Малькевич: В Донбассе идет самая масштабная стройка нашего времени

    Эксперт назвал беспрецедентными масштабы жилищного строительства в ДНР
    @ Дмитрий Ягодкин/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Россия, несмотря на боевые действия, ведет сейчас масштабное жилищное строительство в ДНР и воссоздает практически с нуля инфраструктуру региона. При этом республика уже значительно повысила уровень отчислений в федеральный бюджет, сказал газете ВЗГЛЯД член Общественной палаты Александр Малькевич. В понедельник Владимир Путин провел рабочую встречу с главой Донецкой народной республики Денисом Пушилиным.

    «Обеспечение безопасной и комфортной жизни в Донбассе – это приоритет России. Поэтому в регионе, несмотря на боевые действия, идет самая масштабная стройка нашего времени, вся инфраструктура создается почти с нуля», – рассказал Александр Малькевич, сопредседатель координационного совета Общественной палаты по интеграции новых субъектов РФ.

    По его словам, Донбасс для президента России – зона личной ответственности. «Путин всегда на связи с регионом, следя за восстановлением целых городов, строительством и ремонтом социальных учреждений, транспортной и жилищно-коммунальной инфраструктуры. Я только в этом году был в ДНР раз десять и лично вижу беспрецедентные темпы строительства», – сказал он.

    «Важнейшая задача на будущее – это устранение военных угроз, а также экономическая интеграция и развитие Донбасса. У региона огромные перспективы, серьезный потенциал в промышленности и сельском хозяйстве», – отметил собеседник. Он также добавил, что в этом году ожидается 30% рост отчислений региона в федеральный бюджет.

    «При этом Россия всегда помогала Донбассу начиная с 2014 года. Сегодня идет активная работа по интеграции ДНР в правовое, социальное и экономическое пространство страны. В целом же восстановление новых регионов – это яркий символ созидательного характера народа России», – подчеркнул Малькевич.

    В понедельник президент Владимир Путин провел в Кремле рабочую встречу с главой ДНР Денисом Пушилиным, обсудив социально-экономическое развитие региона, уровень жизни в котором нужно повысить до среднероссийских показателей к 2030 году.

    «Интеграционные процессы продолжаются, и есть уже определенные достижения. И характерно об этом могут говорить поступления в бюджет – как налоговые, так и неналоговые. Если за прошлый год 54 млрд поступило в бюджет – и это в два раза превысило наши планы на начало года, – сегодня можно говорить, что уже за первое полугодие в бюджет поступило практически 33 млрд», – сказал Пушилин. По его словам, это дает основание рассчитывать, что к концу года республика выйдет на более 70 млрд поступлений в бюджет, что на на 30% больше, чем в прошлом году.

    «Что касается строительства. Сейчас это, скажем так, локомотив в развитии нашей экономики – объективно, потому что стройка развернута очень серьезная. Мы все-таки делаем акцент на строительство коммерческого жилья и за внебюджетные средства. Соответственно, ваше решение по двухпроцентной льготной ипотеке приносит свои результаты», – сообщил он Путину. Глава региона рассказал, что если раньше инвесторы с опаской заходили в регион, то теперь среди них наблюдается конкуренция за новые площадки на территории Донецка, Макеевки, Енакиево. «Нам приходится выбирать, смотреть, сравнивать проекты», – пояснил Пушилин.

    В то же время Путин обратил внимание на аварийное жилье и водоснабжение в ДНР, так как почти треть жилья в ДНР является аварийным. Это связано не только с боевыми действиями, но и с тем, что жилой фонд находился десятилетиями без ремонта. «На эти темы вас прошу обратить внимание и обращаю всегда внимание правительства», – подчеркнул глава государства.

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    29 июля 2024, 18:35 • Новости дня
    Мединский вошел в состав комиссии по госнаградам

    Путин обновил состав комиссии по государственным наградам

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин обновил состав комиссии по государственным наградам, включив в него помощника главы государства Владимира Мединского.

    Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовых актов. В состав комиссии вошли Владимир Мединский, замминистра транспорта Константин Пашков, замминистра финансов Елена Яковлева, передает ТАСС.

    Отмечается, что своим указом глава государства исключил из состава комиссии замминистра финансов Павла Кадочникова, бывшего советника президента РФ, а ныне генерального директора Государственного музея Л. Н. Толстого Владимира Толстого, бывшего гендиректора Государственного академического Большого театра (ГАБТ) Владимира Урина и бывшего замминистра транспорта Игоря Чалика.

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    29 июля 2024, 12:05 • Новости дня
    Путин и Лукашенко договорились к осени закрыть все проблемные вопросы

    Путин и Лукашенко договорились к осени закрыть все проблемные вопросы по линии совбезов

    Tекст: Ольга Иванова

    Президенты России Владимир Путин и Белоруссии Александр Лукашенко договорились к заседанию Высшего госсовета Союзного государства, которое состоится осенью, закрыть все проблемные вопросы и по линии совбезов, и по темам правительства, заявил Лукашенко на совещании по международным вопросам.

    Он напомнил, что осенью, накануне 25-летия Договора о создании Союзного государства, в Минске состоятся союзный Совмин и Высший госсовет, передает агентство БЕЛТА.

    Также Лукашенко рассказал об итогах переговоров с Путиным, которые прошли на острове Валаам.

    «Вот суть этих переговоров. Я еще раз подчеркиваю: взаимопонимание найдено по всем вопросам, отторжения никакого нет», – сказал он.

    Напомним, 25 июля президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко встретились на Валааме, где посетили храм Смоленской иконы Божией Матери.

    Там же они провели переговоры в закрытом формате.

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    30 июля 2024, 19:33 • Новости дня
    Эксперт: Ростех справился с задачей резкого увеличения выпуска военной продукции

    Политолог Минченко: Ростех успешно проводит конверсию военных технологий в гражданский сектор

    Эксперт: Ростех справился с задачей резкого увеличения выпуска военной продукции
    @ Рамиль Ситдиков/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Ростех прогрессирует не только в выпуске военной техники, но и в развитии технологий для гражданского сектора. Это ведет к росту ВВП страны, созданию новых рабочих мест и достижению технологического суверенитета России. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог Евгений Минченко, комментируя встречу президента страны Владимира Путина с главой Ростеха Сергеем Чемезовым.

    «За последние два года ОПК России удалось принципиально ускориться в развитии, так как весной 2022 года у нас проявились и возникли определенные дефициты, которые ранее были неочевидны», – пояснил Евгений Минченко, президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг». В итоге сложилась ситуация, при которой у российского ОПК были очевидные успехи – например, в области гиперзвукового оружия. А с другой стороны, возникли проблемы в области оснащения войск беспилотниками и артиллерийскими боеприпасами.

    «Насколько я понимаю, эти проблемы были решены за последний год, в том числе благодаря усилиям Ростеха. Также была проведена перезагрузка и налажен выпуск менее дорогих изделий, но более соответствующих требованиям фронта. В частности, речь идет о бронемашине «Ахмат», созданной по заказу Рамзана Кадырова», – отметил он.

    «В итоге Ростех, который объединяет в себе большую часть оборонно-промышленного комплекса России, справился с задачей резкого увеличения выпуска прежней продукции и создания новой. То же самое касается и наращивания ремонтных мощностей», – подчеркнул он.

    В целом же, по словам Минченко, российский ОПК стал одним из главных двигателей экономического роста, который способствует росту ВВП страны и создает рабочие места. «Также сейчас важно думать о том, как те технологии, которые внедряются в военной сфере, будут использоваться в мирное время. Это называется конверсией. И Ростех по этому направлению тоже выполняет огромную работу», – подчеркнул он.

    «В совокупности все это, а также развитие собственных технологий, и ведет нашу страну к тому, что называется технологическим суверенитетом», – резюмировал Минченко.

    Во вторник глава Ростеха Сергей Чемезов на встрече с президентом Владимиром Путиным сообщил, что по особо востребованным в зоне СВО образцам вооружений исполнение стопроцентное «Мы не сорвали ни одного контракта. Основному заказчику – Минобороны – в 2023 году мы поставили новые серийные самолеты Су-34, Су-57, Су-35, Ил-76, Як-130, вертолеты Ми-28, Ка-52, танки Т-90М «Прорыв», – сказал он. «В 2023 году Ростех отгрузил в войска первую партию 152-миллиметровых самоходных артиллерийских орудий «Мальва», – сказал Чемезов, добавив, что компания начала производство новых БПЛА «Куб» и «Суперкам».

    Говоря о гражданской технике, глава Ростеха объявил об импортозамещении десятков тысяч компонентов и изделий. «Что касается двигателестроения, мы уже начали серийно выпускать большую турбину ГТД-110 для тепловых электростанций. Первые у нас работали в опытном режиме на Ивановской станции, они уже практически три года там проработали. Традиционно всегда те турбины, которые закупались у американской General Electric и немецкого Siemens, это где-то 120–130 МВт. Поэтому мы такую сделали – 110, которая может заменить иностранные», – резюмировал Чемезов.

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    30 июля 2024, 14:36 • Новости дня
    Чемезов: Бронированный грузовик «Нерусса» запустили в серийное производство

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Бронированный грузовик, предназначенный для транспортировки специальных и опасных грузов, разработали в Ростехе, он получил название «Нерусса», сообщил глава госкорпорации Сергей Чемезов в ходе доклада президенту Владимиру Путину.

    Машина «Нерусса» была представлена в 2023 году, это новая разработка, она представляет собой бронированный грузовик для перевозки специальных и опасных грузов, сказал Чемезов, передает ТАСС.

    Уже началось серийное производство этого броневика.

    Также глава госкорпорации отметил, что выпущено уже более 1 тыс. новых защищенных автомашин 3-СТС «Ахмат», они хорошо себя зарекомендовали. Их разработали на предприятии «Ремдизель» в 2023 году.

    Первые 10 машин подарили подразделениям чеченских бойцов.

    Чемезов в ходе доклада президенту отмечал, что в зоне СВО себя зарекомендовали дроны Ростеха «Суперкам».

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    29 июля 2024, 14:15 • Новости дня
    Путин провел встречу с главой ДНР Пушилиным

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин в понедельник встретился с главой Донецкой народной республики Денисом Пушилиным.

    В ходе встречи с главой ДНР президент сообщил, что постоянно поддерживает контакт с руководством региона, передает ТАСС.

    «Денис Владимирович, мы с вами в постоянном контакте находимся. Но тем не менее вопросов всегда много», – сказал Путин в начале встречи.

    Ранее председатель правительства ДНР Евгений Солнцев сообщил об ущербе Донбассу на триллионы рублей из-за действий Украины.

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    29 июля 2024, 13:03 • Новости дня
    Песков: Россия продолжит сотрудничество с Венесуэлой в том числе в обороне

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российская сторона не прекратит своего сотрудничества с венесуэльской стороной, в том числе в области обороны, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Москва развивает отношения с Каракасом во всех областях, в том числе в «чувствительных», ответил Песков на вопрос о возможном расширении сотрудничества после избрания Николаса Мадуро на новый президентский срок, передает ТАСС.

    «Уделяем большое внимание [этому], знаем о взаимных планах со стороны венесуэльского руководства. Такое сотрудничество в интересах и народа Венесуэлы, и всех россиян, поэтому мы будем всесторонне развивать наши отношения с Венесуэлой», – заключил представитель Кремля.

    Действующий президент Венесуэлы Николас Мадуро по итогам обработки 80% протоколов набрал 51,2% голосов, он побеждает на президентских выборах. Его с переизбранием поздравил российский коллега Владимир Путин.

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    29 июля 2024, 13:10 • Новости дня
    Песков: Путин в курсе дела в отношении экс-замминистра обороны Булгакова

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент Владимир Путин знает о деле в отношении бывшего заместителя министра обороны Дмитрия Булгакова, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    «Естественно, президент в курсе событий», – сказал Песков в ответ на вопрос, докладывалось ли президенту о деле, передает ТАСС.

    Представитель Кремля не ответил на вопрос о том, что руководство России думает об этом аресте.

    «Это не дело Кремля – думать об арестах, это дело наших следственных органов», – заключил Песков.

    Напомним, ФСБ сообщила о задержании Булгакова, который, по версии следствия, лоббировал интересы АО «Грязинский пищевой комбинат», используя служебное положение.

    Источники сообщали, что в деле Булгакова упоминаются еще три другие компании.

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    31 июля 2024, 12:40 • Новости дня
    Анонсирована встреча Путина с избранным президентом Индонезии Субианто

    Песков: Путин в среду встретится в Кремле с избранным президентом Индонезии Субианто

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент России Владимир Путин проведет в среду в Кремле переговоры с министром обороны, избранным президентом Индонезии Прабово Субианто, который посещает Россию с визитом, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    По его словам, у президента России Владимира Путина будет встреча с избранным президентом и действующим министром обороны Республики Индонезия Прабово Субианто, который находится в Москве с рабочим визитом, передает ТАСС.

    Песков отметил, что после беседы в узком формате ожидаются переговоры в формате рабочего завтрака. Это «достаточно эффективная система общения», – охарактеризовал формат Песков.

    Как сообщили в посольстве страны в Москве, избранный президент, министр обороны Прабово Субианто прибывает в Россию.

    Ранее Путин поздравил Субианто с победой на выборах президента Индонезии.

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