Активистка рассказала о планах оппозиции атаковать Белоруссию дронами

Активистка рассказала о планах оппозиции атаковать Белоруссию дронами и радиоактивными веществами

Tекст: Александра Юдина

По ее словам, работавший в Институте биоорганической химии НАН Белоруссии экс-ученый Олег Дорошкевич разработал план по использованию дронов для распыления радиоактивных веществ над территорией Украины и Белоруссии, передает РИА «Новости».

В частности, целью этих действий является не только нанесение вреда, но и последующее восстановление зараженных земель по разработанной Дорошкевичем методике.

К этому плану присоединился сторонник насильственной смены власти в Беларуси Юрий Косач, который даже посетил литовский авиазавод, производящий оборудование для распыления удобрений.

Тишкевич добавила, что никто из оппозиционеров не задумывался о потенциальных катастрофических последствиях своих действий.

Кроме того, активистка рассказала о планах оппозиционеров по нанесению ударов по Белоруссии с помощью дронов.

Так, речь шла о возможной атаке на Белорусскую АЭС. По ее словам, один из оппозиционеров, Павел Белютин, сообщил ей о приобретении более 20 дронов для этих целей.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что Белоруссия начала готовиться к украинской провокации большого размаха.