Могут ли украинские власти объявить боевиков УПА, которые сейчас для них герои – преступниками? Могут. Зеленский русскоязычный еврей из Днепропетровской области, что бы он ни говорил, боевики УПА не могут быть для него героями.13 комментариев
Сопротивление: Под Киевом поражены ж/д склады
В Киевской области поражены железнодорожные склады и место дислокации украинских военных, сообщил представитель пророссийского сопротивления Сергей Лебедев.
Около 3.20 в городе Белая Церковь в Киевской области зафиксирован прилет в стороне железнодорожных складов, сказал Лебедев ТАСС.
В 3.22 мск в городе Бровары в той же области также произошел прилет, вероятнее всего, поражено место дислокации военнослужащих ВСУ.
В ночь на 31 июля в Киеве и Киевской области также раздавались взрывы.