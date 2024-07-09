В Татарстане решили ввести «халяльный кешбэк»

Харатьян в Салехарде раскрыл секрет 30-летнего брака

Tекст: Ольга Иванова

На встрече Харатьян много говорил о своей жене Марине, с которой счастлив браке уже больше 30 лет, о сыне Иване. Молодой человек пошел по стопам отца и тоже выбрал творческую специальность – стал режиссером. Артист объяснил, что такое традиционные ценности, что скрывается за этим понятием и почему важно сохранять их в современном мире, говорится на сайте общества.

«Для меня семья всегда была и есть на первом месте. Сегодня, как и в любые другие времена, она остается главным источником жизненных сил, вдохновения, мотивации к действиям. И я считаю важным доносить до молодежи значимость традиционных и семейных ценностей, потому что именно молодые люди – будущее нашей страны. И именно от них зависит, какой будет Россия через 10–20 лет», – поделился артист.

Большая праздничная программа проходит и в рамках проекта Знание.Кино. Тематические показы, посвященные Дню семьи, любви и верности, проходят с 4 по 26 июля в образовательных и культурных учреждениях. На выставке «Россия» 8 июля стартовала серия тематических показов. Она началась с истории любви отважного воина Петра и целительницы Февронии.

Так, в Кирове на площадке кинотеатра «Смена» после кинопоказа мультфильма «Сказ о Петре и Февронии» выступили лекторы общества «Знание» – актриса театра и кино, солистка московских мюзиклов Валерия Ланская и психолог, врач Центра компетенций департамента труда и социальной защиты Москвы Варвара Брусницына.

В Астрахани, в День семьи, любви и верности, с молодыми семьями и родителями встретился нейропсихолог, победитель всероссийского конкурса Знание.Лектор, лектор общества «Знание» Левани Малазония. Спикер поделится с аудиторией секретами гармоничных отношений в семье, основами эффективной коммуникации и успешного воспитания детей.

А в Дагестане на базе исторического парка «Россия – моя история» перед жителями выступил уполномоченный по правам ребенка в Республике Дагестан Марина Ежова, финалист всероссийского профессионального конкурса «Флагманы образования – 2023», член всероссийского экспертного педагогического совета при Минпросвещения России Аида Касумова, а также приглашенный спикер из Республики Северная Осетия – Алания, начальник службы тематического вещания национальной телекомпании «Осетия-Ирыстон» Оксана Царикаева.

В Забайкальском крае лекторы общества «Знание» приняли участие в фестивале «Семья», который прошел в селе Танха Читинского района. Участники конкурса представили свои визитки и творческие номера, продемонстрировали единство и сплоченность, уважение к традициям. На суд жюри и зрителей представили блюда, приготовленные по своим семейным традициям, а потом все вместе исполнили народные песни под гармонь.

Отметили День семьи, любви и верности и в новых регионах. Так, в Запорожской области прошла лекция, в ходе которой молодежь получила ценную информацию об истории и культуре праздника, а также узнала о государственных приоритетах в этой сфере. По завершении мероприятия специалист провел викторину, а самые активные и любознательные получили подарки от общества «Знание». А в ЛНР лекцию об истории и традициях праздника дополнил мастер-класс по созданию открыток.