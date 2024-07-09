  • Новость часаРоссия и Индия решили нарастить товарооборот до 100 млрд долларов
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Саммит НАТО обозначит финал карьеры Байдена
    Депутат призвал признать Аллу Пугачеву иноагентом после ее поста о больнице в Киеве
    Грузия припомнила Евросоюзу спасение его военной миссии в ЦАР
    Минобороны показало видео уничтожения установок HIMARS «Искандером»
    Лавров назвал описывающий отношения России и Индии термин
    В Татарстане решили ввести «халяльный кешбэк»
    Госдума одобрила законопроект о прогрессивном НДФЛ
    В США предрекли раскол в НАТО из-за провала украинской стратегии
    В России снизилась заболеваемость психическими расстройствами
    Мнения
    Борис Акимов Борис Акимов Если спасать семью, то радикально

    Физически мы все раньше взрослеем, а социально нас всячески старательно оставляют детьми. Тут даже без помощи профессиональных психологов понятно, что клинч этот разрушительно действует на человека.

    21 комментарий
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Россию «деколонизировать» невозможно

    Постсоветские гуманитарии выполняли двоякую задачу. С одной стороны, они давали местной номенклатуре оправдание для этнических чисток (от увольнений русских и до погромов и экспроприации квартир русского населения). С другой стороны, колониальная тематика вызывала отклик у всевозможных западных посольств и фондов.

    4 комментария
    Игорь Переверзев Игорь Переверзев Глобализация, которую мы потеряли

    В глобализме были не только минусы, но порой и плюсы. Но архитекторы глобализма чем дальше, тем больше наглели. Постоянная смена ими правил игры не могла кончиться ничем, кроме разрыва. Есть стойкое ощущение, что именно уход России запустил цепную реакцию саморазрушения глобалистской системы.

    10 комментариев
    9 июля 2024, 19:34 • Новости дня

    В Татарстане решили ввести «халяльный кешбэк»

    В Татарстане решили ввести «халяльный кешбэк»
    @ Владимир Смирнов/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    На территории Татарстана начнет действовать новый исламский финансовый продукт – «Халяльный кешбэк», сообщило Духовное управление мусульман (ДУМ) республики.

    Соответствующее решение было принято на встрече муфтия Татарстана Камиля Хазрата Самигуллина с основателями проекта Halal Card Исламом Ахмедшиным и Тимуром Хакимовым, передает ТАСС.

    Новый продукт представляет собой маркетинговую программу по возврату части расходов за покупки, оплаченные банковской картой Halal Card. Программу разработал Российский центр исламской экономики и финансов при Российском исламском институте.

    «Для полноценного функционирования исламского финансового продукта представитель ДУМ РТ назначен в качестве внешнего контролера», – говорится в сообщении пресс-службы ДУМ Татарстана.

    Стартап также разрабатывает целую линейку финансовых продуктов: рассрочка на товары и автомобили, накопительные пенсионные и инвестиционные продукты, работающие по нормам исламского права. В планах компании – разработка искусственного интеллекта для сервиса, который будет говорить на разных языках мира.

    Ранее Роскачество рассказало о популярности халяльной продукции в России.

    8 июля 2024, 21:36 • Новости дня
    В Москве переименовали театр Виктюка

    Театр Виктюка в Москве переименовали в «Театр – Сцена «Мельников»

    В Москве переименовали театр Виктюка
    @ Сергей Фадеичев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Столичный театр Романа Виктюка под художественным руководством Константина Богомолова сменил название на «Театр – Сцена «Мельников».

    Театр переименовали в честь создателя, русского и советского архитектора-конструктивиста Константина Мельникова, сообщили в театре, передает ТАСС.

    Богомолов стал художественным руководителем театра в начале июня. До этого худруком был театральный режиссер Денис Азаров, он покинул должность в апреле 2022 года.

    Коментарии (9)
    9 июля 2024, 03:36 • Новости дня
    Антонов обвинил США в замалчивании инцидента с ударом по больнице в Киеве
    Антонов обвинил США в замалчивании инцидента с ударом по больнице в Киеве
    @ Илья Питалев/РИА Новости

    Tекст: Максим Попов

    Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что в США умалчивают о ракетном ударе по больнице в Киеве, чтобы использовать эту ситуацию для новых поставок оружия.

    «В США лицемерно замалчивают, что удар по гражданской инфраструктуре был нанесен украинской ракетой ПВО. Мы уже не раз видели, как киевский режим нагло перекладывает ответственность за свои варварские действия на Россию», – приводит РИА «Новости» слова российского дипломата.

    Напомним, после массированной атаки по объектам ВПК в столице Украины, в Киеве заявили, что Россия специально нанесла удары по детской больнице.

    Коментарии (25)
    9 июля 2024, 09:34 • Новости дня
    Госдума решила поддержать законопроект МВД о выдворении мигрантов

    Госдума намерена поддержать проект МВД о расширении на 20 статей КоАП перечня поводов для выдворения мигрантов

    Госдума решила поддержать законопроект МВД о выдворении мигрантов
    @ Валерий Мельников/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Госдума поддержит законопроект МВД России о расширении перечня правонарушений, за которые предусматривается выдворение мигрантов из России, сообщил председатель палаты парламента Вячеслав Володин.

    По его словам, Госдума решила поддержать законопроект о расширении перечня правонарушений, за которые предусматривается выдворение мигрантов из России еще по 20 статьям КоАП, передает ТАСС.

    Володин отметил, что Госдума в кратчайшие сроки рассмотрит предложения по совершенствованию миграционного законодательства. Он добавил, что для депутатов совершенствование миграционного законодательства имеет приоритетное значение.

    «Вопрос контроля за миграцией крайне важный. Депутаты понимают его остроту: поступает много обращений, тема регулярно звучит в ходе общения с людьми в избирательных округах», – подчеркнул Володин.

    Ранее МВД России подготовило проект закона, которым предлагает расширить выдворение в отношении мигрантов-нарушителей еще по 20 статьям КоАП.

    Коментарии (77)
    8 июля 2024, 21:26 • Новости дня
    Харатьян в Салехарде раскрыл секрет 30-летнего брака
    Харатьян в Салехарде раскрыл секрет 30-летнего брака
    @ Рамиль Ситдиков/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    «Я считаю важным доносить до молодежи значимость традиционных и семейных ценностей, потому что именно молодые люди – будущее нашей страны», – рассказал в Салехарде народный артист России Дмитрий Харатьян в рамках семейного форума, проведенного по всей стране обществом «Знание» и приуроченного ко Дню семьи, любви и верности.

    На встрече Харатьян много говорил о своей жене Марине, с которой счастлив браке уже больше 30 лет, о сыне Иване. Молодой человек пошел по стопам отца и тоже выбрал творческую специальность – стал режиссером. Артист объяснил, что такое традиционные ценности, что скрывается за этим понятием и почему важно сохранять их в современном мире, говорится на сайте общества.

    «Для меня семья всегда была и есть на первом месте. Сегодня, как и в любые другие времена, она остается главным источником жизненных сил, вдохновения, мотивации к действиям. И я считаю важным доносить до молодежи значимость традиционных и семейных ценностей, потому что именно молодые люди – будущее нашей страны. И именно от них зависит, какой будет Россия через 10–20 лет», – поделился артист.

    Большая праздничная программа проходит и в рамках проекта Знание.Кино. Тематические показы, посвященные Дню семьи, любви и верности, проходят с 4 по 26 июля в образовательных и культурных учреждениях. На выставке «Россия» 8 июля стартовала серия тематических показов. Она началась с истории любви отважного воина Петра и целительницы Февронии.

    Так, в Кирове на площадке кинотеатра «Смена» после кинопоказа мультфильма «Сказ о Петре и Февронии» выступили лекторы общества «Знание» – актриса театра и кино, солистка московских мюзиклов Валерия Ланская и психолог, врач Центра компетенций департамента труда и социальной защиты Москвы Варвара Брусницына.

    В Астрахани, в День семьи, любви и верности, с молодыми семьями и родителями встретился нейропсихолог, победитель всероссийского конкурса Знание.Лектор, лектор общества «Знание» Левани Малазония. Спикер поделится с аудиторией секретами гармоничных отношений в семье, основами эффективной коммуникации и успешного воспитания детей.

    А в Дагестане на базе исторического парка «Россия – моя история» перед жителями выступил уполномоченный по правам ребенка в Республике Дагестан Марина Ежова, финалист всероссийского профессионального конкурса «Флагманы образования – 2023», член всероссийского экспертного педагогического совета при Минпросвещения России Аида Касумова, а также приглашенный спикер из Республики Северная Осетия – Алания, начальник службы тематического вещания национальной телекомпании «Осетия-Ирыстон» Оксана Царикаева.

    В Забайкальском крае лекторы общества «Знание» приняли участие в фестивале «Семья», который прошел в селе Танха Читинского района. Участники конкурса представили свои визитки и творческие номера, продемонстрировали единство и сплоченность, уважение к традициям. На суд жюри и зрителей представили блюда, приготовленные по своим семейным традициям, а потом все вместе исполнили народные песни под гармонь.

    Отметили День семьи, любви и верности и в новых регионах. Так, в Запорожской области прошла лекция, в ходе которой молодежь получила ценную информацию об истории и культуре праздника, а также узнала о государственных приоритетах в этой сфере. По завершении мероприятия специалист провел викторину, а самые активные и любознательные получили подарки от общества «Знание». А в ЛНР лекцию об истории и традициях праздника дополнил мастер-класс по созданию открыток.

    Коментарии (6)
    9 июля 2024, 08:22 • Новости дня
    Линия обороны ВСУ под Ореховом серьезно повреждена после удара ВС России

    Рогов: Линия обороны ВСУ под Ореховом серьезно повреждена после удара ВС России

    Линия обороны ВСУ под Ореховом серьезно повреждена после удара ВС России
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Линия обороны украинских войск на Ореховском направлении Запорожской области получила серьезные повреждения в результате массированных ударов российской фронтовой авиации и артиллерии, сообщил председатель комиссии Общественной палаты России Владимир Рогов.

    По его словам, российские военные продолжают наступление на Ореховском направлении, планомерно освобождая территории Запорожской области от контроля киевского режима, передает РИА «Новости».

    «Наши войска не дают украинским боевикам выстроить здесь надежную систему оборонительных позиций», – отметил Рогов.

    Ранее Рогов заявил, что Работино на Ореховском направлении Запорожской линии фронта превратилось для украинских войск в могилу.

    Коментарии (17)
    9 июля 2024, 12:32 • Новости дня
    Эксперт: Вокруг Беркович и Петрийчук возникло полноценное экстремистское сообщество
    Эксперт: Вокруг Беркович и Петрийчук возникло полноценное экстремистское сообщество
    @ Илья Питалев/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Руководитель лаборатории деструктологии МГЛУ Роман Силантьев, по результатам экспертизы которой режиссер и драматург Евгения Беркович и Светлана Петрийчук (внесены в России в перечень террористов и экстремистов) были привлечены к уголовной ответственности, рассказал о подробностях этого судебного процесса и поделился своим видением ситуации в целом.

    Как заявил Силантьев в интервью каналу Ценности.РФ, он положительно относится к вынесенному приговору и видит в нем победу здравого смысла над мракобесием, хотя Беркович и Петрийчук могли бы отделаться гораздо легче, если бы предпочли профессиональных адвокатов.

    На вопрос о том, можно ли вообще оценивать на предмет экстремизма и терроризма художественные произведения, он ответил, что можно и нужно, так как перечень экстремистских материалов в значительной степени из них и состоит, и сейчас его пополнит «Финист Ясный Сокол» Беркович.

    Эксперт добавил, что некоторые творцы до сих пор практикуют традицию «фиги в кармане», создавая оправдывающие терроризм произведения под видом антитеррористических, потом такие спектакли показывают в учреждениях ФСИН вдовам игиловских (ИГИЛ, запрещена в России) боевиков, тем самым убеждая их в правильности своего преступного выбора.

    Силантьев рассказал также, что три автора деструктологической экспертизы получили сотни угроз, травле подверглись и свидетели обвинения, что в итоге привело к закрытию процесса. В ход пошли и доносы, и коллективные письма, и даже угрозы детям.

    «У меня сложилось впечатление, что вокруг Беркович и Петрийчук возникло полноценное экстремистское сообщество. Особенно печально, что в кампании травли принимали участие сотрудники подведомственной Минкульту Росгосэкспертизы, о чем я постараюсь лично уведомить министра культуры», – добавил он.

    Ранее Второй Западный окружной военный суд Москвы приговорил к шести годам колонии общего режима режиссера Евгению Беркович и драматурга Светлану Петрийчук за оправдание терроризма.

    Коментарии (31)
    8 июля 2024, 20:15 • Новости дня
    Россиянам решили дать возможность вступать в брак без предъявления документов
    Россиянам решили дать возможность вступать в брак без предъявления документов
    @ Евгений Епанчинцев/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко поручил Минюсту вместе с Минцифры, Федеральной налоговой службой (ФНС) России и Центром биометрических технологий (ЦБТ) разработать сервис по заключению брака по биометрии, сообщили в аппарате вице-премьера.

    В сообщении говорится, что необходимо разработать сервис, который позволит получать услуги органов ЗАГС по биометрии, в том числе заключать брак без предъявления документов, передает РИА «Новости».

    Отмечается, что поручением предусмотрена разработка дорожной карты, в которой будут детально прописаны этапы реализации сервиса, а также сроки его запуска.

    Чтобы подтвердить личность при заключении брака, смене имени и других услугах ЗАГС, будет достаточно данных из Единой биометрической системы. Когда сервис запустят, россияне смогут получать услуги органа ЗАГС двумя способами: с помощью удостоверяющих личность документов или по биометрии.

    Ранее в России решили разработать сервис, который позволит дистанционно участвовать в судебных заседаниях с использованием системы биометрической идентификации.

    Коментарии (29)
    9 июля 2024, 16:51 • Новости дня
    ВС России поразили проводящий совещание командный состав ВСУ

    ВС России поразили командный состав ВСУ на совещании

    ВС России поразили проводящий совещание командный состав ВСУ
    @ Andriy Andriyenko/SOPA Images/Reuter

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские военные нанесли удар по месту проведения служебного совещания командного состава украинских вооруженных сил, сообщило Министерство обороны России.

    Групповой удар наносился высокоточным оружием по американским комплексам РСЗО HIMARS, которые готовились бить по Крыму, а также по месту проведения совещания командиров ВСУ, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Цели удара достигнуты. Уничтожены четыре пусковые установки HIMARS и до 35 обслуживающих их иностранных специалистов.

    Ранее Минобороны обнародовало видео с поражением двух из четырех уничтоженных за сутки американских комплексов HIMARS.

    Коментарии (17)
    9 июля 2024, 15:57 • Новости дня
    Минобороны показало видео уничтожения установок HIMARS «Искандером»
    Минобороны показало видео уничтожения установок HIMARS «Искандером»
    @ Armed Forces of Ukraine/Cover Images/ZUMA Press/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Кадры поражения двух из четырех уничтоженных за сутки американских комплексов реактивной системы залпового огня HIMARS опубликовало Минобороны.

    На видео, размещенном в Telegram-канале ведомства, запечатлен удар ВС России с помощью комплекса «Искандер» по позиции HIMARS в районе Новопетровки в Херсонской области.

    «В результате удара уничтожены две пусковые установки РСЗО HIMARS, пять машин сопровождения и до 20 военнослужащих ВСУ», – говорится в пояснении к ролику. Еще две установки РСЗО HIMARS были уничтожены в Запорожской области, добавили в Минобороны.

    Ранее сообщалось, что российские военные высокоточным оружием уничтожили четыре установки РСЗО HIMARS и до 35 человек обслуживавших их иностранных специалистов.

    Коментарии (11)
    9 июля 2024, 11:06 • Новости дня
    Россия категорически отвергла обвинения в ударе по больнице в Киеве
    Россия категорически отвергла обвинения в ударе по больнице в Киеве
    @ Maxym Marusenko/NurPhoto/Reuters

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российская сторона категорически отвергает обвинения в якобы ударе по киевской больнице, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    «Мы по-прежнему настаиваем: мы не совершаем ударов по гражданским целям. Удары осуществляются по объектам критической инфраструктуры, по военным целям», – цитирует Пескова ТАСС.

    Он отметил, что эти цели «так или иначе» имеют отношение к военному потенциалу киевского режима.

    Представитель Кремля напомнил о заявлении Минобороны России, которое «абсолютно исключает, что имели место удары по каким-то гражданским целям». Ведомство указывало, что речь идет о падении ракеты, запущенной из украинского ЗРК.

    В понедельник Минобороны России поясняло, что в ходе высокоточного удара по объектам ВПК в украинской столице сработали стоящие на обороне ЗРК, ракета упала в черте города и вызвала разрушения, это подтверждается многочисленными свидетельствами.

    Коментарии (34)
    9 июля 2024, 09:18 • Новости дня
    Во Франции начали расследование против Ле Пен

    Во Франции начали расследование против Ле Пен по факту финансирования кампании

    Во Франции начали расследование против Ле Пен
    @ Lewis Joly/AP/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Прокуратура Парижа начала расследование в отношении лидера парламентской фракции «Национальное объединение» Марин Ле Пен в связи с подозрением в нарушении правил финансирования избирательной кампании в 2022 году, сообщает канал BFMTV.

    Уточняется, что причиной начала расследования стало обращение Национальной комиссии по счетам предвыборных кампаний и политическому финансированию (CNCCFP), проверяющей законность возмещения средств за расходы кандидатов во время выборов, передает ТАСС.

    Известно, что данный орган часто сообщает о нарушениях в прокуратуру и подал уже несколько заявлений касательно нескольких кандидатов на президентских выборах 2022 года. При этом только в отношении Ле Пен было начато расследование.

    По данным телеканала, речь идет о проблеме с «источниками финансирования кампании». Так, в 2023 году между CNCCFP и кандидатом от «Нацобъединения» возникал лишь спор по поводу 300 тыс. евро, потраченных партией на аренду рекламного пространства на 12 автобусах во время предвыборной агитационной кампании.

    Ле Пен же пыталась оспорить исключение этой суммы из числа возмещаемых расходов, обратившись в Конституционный совет.

    Напомним, подведены итоги парламентских выборов во Франции. Вопреки большинству прогнозов, «Национальное объединение» Марин Ле Пен только на третьем месте.

    Коментарии (15)
    9 июля 2024, 14:53 • Новости дня
    Групповым ударом уничтожены четыре установки ВСУ РСЗО HIMARS
    Групповым ударом уничтожены четыре установки ВСУ РСЗО HIMARS
    @ REUTERS/Ints Kalnins

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские военные высокоточным оружием уничтожили четыре установки РСЗО HIMARS и до 35 человек обслуживавших их иностранных специалистов, сообщили в Минобороны России.

    Как говорится в сообщении в Telegram-канале Минобороны, за последние сутки ВС России нанесли групповой удар высокоточным оружием по американским комплексам реактивной системы залпового огня HIMARS, готовившихся нанести удары по территории Крыма, а также месту проведения служебного совещания командного состава ВСУ.

    Там добавили, что цели удара были достигнуты: четыре пусковые установки РСЗО HIMARS производства США и 35 обслуживавших их иностранных специалистов были уничтожены.

    Ранее в Минобороны сообщали, что ВС России уничтожили три пусковые установки РСЗО HIMARS в ракетном снаряжении ATACMS, которыми был нанесен удар по Севастополю 23 июня.

    Коментарии (30)
    9 июля 2024, 13:38 • Новости дня
    МИД: На детскую больницу «Охматдет» в Киеве упала украинская ракета ЗРК NASAMS
    МИД: На детскую больницу «Охматдет» в Киеве упала украинская ракета ЗРК NASAMS
    @ Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Ракета норвежского зенитного ракетного комплекса NASAMS стала причиной разрушений в киевской детской больнице «Охмадет», сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Ракета украинской системы противовоздушной обороны сбилась с курса и попала в строение больницы, это подтверждено в том числе многочисленными свидетелями, заявила Захарова. Ее комментарий приводится на сайте МИД.

    Она подчеркнула, что целью ударов ВС России были военные заводы «Артем», «Антонов», конструкторское бюро «Луч», предприятия «Днепр» и «Южмаш» в Днепропетровске, завод тяжелого машиностроения в Краматорске.

    Завод «Артем» находится по соседству с пострадавшей клиникой, а в шаговой доступности от нее находится комплекс зданий украинского Минобороны и склады ВСУ. Украинская сторона, подчеркнула дипломат, намеренно размещает системы ПВО в жилых кварталах, прикрываясь жителями, как «живым щитом».

    «Киевская хунта давно использует сугубо гражданские предприятия в военных целях, превращая их в цеха по сбору и ремонту военной техники», – подчеркнула она.

    Сами военнослужащие ВСУ прикрываются гражданскими объектами и даже мирными жителями. Широко распространена практика подцепления к пассажирским ж/д составам вагонов с боевой техникой и военнослужащими.

    Это все грубо нарушает международное гуманитарное право, запрещающее задействование гражданских объектов в военных целях.

    Ранее Минобороны России поясняло, что в ходе высокоточного удара по объектам ВПК в Киеве сработали стоящие на обороне ЗРК, ракета упала в черте города и вызвала разрушения.

    Коментарии (73)
    8 июля 2024, 20:59 • Новости дня
    Путин восхитился уровнем рождаемости в Индии

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин в ходе встречи с индийским премьер-министром Нарендрой Моди отметил, что в Индии самый большой показатель рождаемости в мире.

    «Вы наверное сейчас самая большая по населению страна мира – 1,4 млрд человек. Но самое главное не это, самое главное, что 23 миллиона рождений в год даже для такой страны, как Индия, это все-таки много, это самый большой показатель в мире», – приводит РИА «Новости» слова российского лидера.

    По словам Путина, «это не просто цифры». «Это значит, люди планируют свою семью, свою жизнь, горизонт планирования расширяется. А это значит, что они чувствуют себя уверенно, чувствуют стабильность определенную, что очень важно», – сказал он.

    Ранее Путин на встрече с Моди оценил развитие Индии.

    Коментарии (26)
    9 июля 2024, 17:20 • Новости дня
    Депутат призвал признать Аллу Пугачеву иноагентом после ее поста о больнице в Киеве
    Депутат призвал признать Аллу Пугачеву иноагентом после ее поста о больнице в Киеве
    @ Илья Питалев/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Депутат Госдумы Алексей Журавлев призвал признать Аллу Пугачеву иноагентом и лишить имущества за дискредитацию российской армии.

    После того, как певица опубликовала пост о попадании ракеты в детскую больницу в Киеве, депутат заявил, что ее необходимо признать иноагентом и лишить имущества за дискредитацию российской армии и работу как западной пропагандистки, сообщает РИА «Новости».

    Ранее Пугачева в своих соцсетях опубликовала фотографию с окровавленным ребенком на руках у женщины. «Бог терпелив, но всему есть предел», – написала она под фотографией.

    Напомним, Пугачева, спустя шесть дней после теракта в концертном зале «Крокуса», заявила, что считает правильным не выражать свою скорбь в соцсетях.

    Коментарии (45)
    Главное
    Небензя назвал причиной трагедии в Киеве размещение ПВО ВСУ в жилых кварталах
    Актрису Троянову внесли в перечень террористов и экстремистов
    Росатом предложил Индии тропические АЭС малой мощности
    Групповым ударом уничтожены четыре установки ВСУ РСЗО HIMARS
    ВС России поразили проводящий совещание командный состав ВСУ
    Синоптики пообещали москвичам продолжение жары
    Умер сыгравший в «Глухаре» польский актер Ежи Штур

    Россия развивает новый способ обхода финансовых санкций

    Российскую платежную систему предлагается объединить с платежными системами стран БРИКС. За пример можно взять опыт объединения российской системы «Мир» с иранской Shetab, считает Тегеран. Подобные проекты уже обсуждаются с Турцией и Индией, важнейшими торговыми партнерами России. А если еще и Китай пойдет на объединение с российской платежной системой, то это будет сильный удар для США. Подробности

    Перейти в раздел

    Россия поможет Индии найти место среди великих держав

    В Москве ждут премьер-министра Индии Нарендру Моди. Этот визит важен для обеих сторон не только с точки зрения укрепления двусторонних отношений, но и в контексте решения вопросов международной безопасности. Как отмечают в экспертной среде, Москва дает возможность Нью-Дели балансировать внешнюю политику и не скатываться под диктат Вашингтона, который ищет любые возможные рычаги давления на Китай. Подробности

    Перейти в раздел

    Зеленский прикрывает объекты ВСУ детскими больницами

    «Россия специально ударила по детской больнице в Киеве» – так украинские и западные СМИ описывают инцидент с комплексом зданий «Охмадет». Однако, как считают аналитики, в реальности детская больница получила повреждения в результате действий украинской ПВО. Какие признаки указывают на вину ВСУ в этом инциденте? Подробности

    Перейти в раздел

    «Мирная инициатива» Болгарии содержит несколько странностей

    9 июля открывается саммит НАТО, и именно в его рамках, как заявляется, Болгария предложит «посредничество в мирных переговорах по Украине». Эта идея звучит не только неожиданно, но и нелепо, учитывая текущие отношения между Москвой и Софией. Почему же болгарское руководство публично озвучивает подобные планы? Подробности

    Перейти в раздел

    Напавшие на Дагестан террористы били по единству России

    В воскресенье в Республике Дагестан произошла серия терактов. Целями боевиков стали православные храмы, синагога и пункт ДПС. Эксперты считают, что след организаторов преступления может вести в западные страны, а главной задачей кураторов злоумышленников стало расшатывание межнациональной и религиозной стабильности России. Что необходимо предпринять перед лицом организуемой извне террористической угрозы? Подробности

    Перейти в раздел
    • Борис Акимов Борис Акимов
      Если спасать семью, то радикально

      Физически мы все раньше взрослеем, а социально нас всячески старательно оставляют детьми. Тут даже без помощи профессиональных психологов понятно, что клинч этот разрушительно действует на человека.

      21 комментарий
    • Дмитрий Губин Дмитрий Губин
      Россию «деколонизировать» невозможно

      Постсоветские гуманитарии выполняли двоякую задачу. С одной стороны, они давали местной номенклатуре оправдание для этнических чисток (от увольнений русских и до погромов и экспроприации квартир русского населения). С другой стороны, колониальная тематика вызывала отклик у всевозможных западных посольств и фондов.

      4 комментария
    • Игорь Переверзев Игорь Переверзев
      Глобализация, которую мы потеряли

      В глобализме были не только минусы, но порой и плюсы. Но архитекторы глобализма чем дальше, тем больше наглели. Постоянная смена ими правил игры не могла кончиться ничем, кроме разрыва. Есть стойкое ощущение, что именно уход России запустил цепную реакцию саморазрушения глобалистской системы.

      10 комментариев
    Перейти в раздел

    • Новый «план мира по Украине» из Германии

      Один из лидеров партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Тино Хрупалла предложил свой вариант «мирного плана по Украине». «Важно, чтобы Украина заявила, что не будет членом НАТО и ЕС», – подчеркнул он. Не самый плохой мирный план. Но есть нюанс.

    • Бардак во Франции и поражение Ле Пен

      Подведены итоги парламентских выборов во Франции. Вопреки большинству прогнозов, «Национальное объединение» Марин Ле Пен только на третьем месте. Но это удовлетворительный результат с точки зрения внешнеполитических интересов России: теперь Франции обеспечен бардак.

    • Байден подавил антибайденовский бунт

      Несмотря на вал заявлений, что Джо Байден слишком стар и болен, чтобы участвовать в выборах президента, он остается в гонке, подавив критиков внутри партии. В чем сила человека и политика, который даже ходит и говорит с трудом?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

    • Какие высокоскоростные магистрали строит Россия

      В ближайшие годы в России должны быть проложены тысячи километров высокоскоростных железных дорог. По каким маршрутам пройдут эти магистрали и какие параметры в них заложены – в нашей инфографике.

    • Как возрождаются новые регионы России

      Десятки тысяч людей со всей страны восстанавливают и обустраивают новые регионы России. О результатах восстановительных работ за 2023 год – в нашей инфографике.

    Перейти в раздел

    • Судьба дальнейшей карьеры Байдена зависит от его жены

      Если верить утечкам в американских СМИ, единственный человек, который может убедить Джо Байдена снять свою кандидатуру с выборов президента США, – его жена Джилл. Таким образом, от ее влияния на мужа зависит судьба всей идущей в стране предвыборной кампании – и личная судьба Байдена.

    • Под Байденом зашаталась собственная партия

      После провальных дебатов Байдена с Трампом Демпартия США начала обсуждать новых кандидатов на пост президента США. О том же задумываются и спонсоры партии. Сам Байден снимать свою кандидатуру отказывается, но не исключено, что в итоге он будет удален с дистанции принудительно.

    • Украинцы бегут от мобилизации любыми путями и способами

      Жители Украины придумывают все более изощренные способы для того, чтобы покинуть страну, опасаясь мобилизации. К традиционному форсированию рек, подделке документов, переодеванию в костюмы диких зверей недавно добавились массовые отказы украинских дальнобойщиков возвращаться из стран ЕС на родину.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............