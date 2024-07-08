России предложили провести всемирный форум молодых бизнесменов

Tекст: Дарья Григоренко

«Нашим странам необходимо наладить сотрудничество в сфере устойчивого развития, экологии и утилизации отходов. Я хотел бы предложить провести международный деловой форум, на котором смогут встретиться молодые бизнесмены со всего мира и обсудить глобальные и региональные проблемы», – заявил Кудзаи.

Сергей Кириенко поддержал идею участника съезда, внес предложение провести Международный форум молодых бизнесменов, а также пригласил Доминика Чивенгу Кудзаи принять активное участие в его создании. Кириенко отметил, что Россия всегда открыта для сотрудничества с молодыми людьми со всего мира, а идеи и предложения, озвученные на съезде, будут обязательно поддержаны.

«Когда завершался Всемирный фестиваль молодежи в Сириусе, президент России, встречаясь с вами, сказал, что теперь вся Россия – ваш друг, и наши двери всегда открыты и для вас, и ваших проектов, и ваших начинаний. И это действительно так. Мы очень рады, что прошло совсем немного времени, и вы снова у нас в гостях – в Москве. Те идеи и предложения, которые вы разработали в рамках деятельности национальных комитетов и презентовали на встрече с Владимиром Путиным, они живут и работают. Более того, все проекты, которые существуют в России для поддержки и развития молодежи, решением президента после Всемирного фестиваля молодежи открыты для всех наших международных друзей и партнеров», – заявил Сергей Кириенко.



Участники встречи, которая прошла в завершающий день III Съезда международного совета дирекции Всемирного фестиваля молодежи (ВФМ), поделились впечатлениями о ВФМ–2024 и представили разработанные совместно за дни съезда проекты. Политический аналитик и предприниматель из Уганды Дэвис Акампурира отметил, что Фестиваль дал возможность молодым людям со всего мира обрести опыт в развитии молодежной политики.



Даже на Западе у России есть друзья, которые хотят укреплять отношения в разных сферах, завил председатель национального комитета дирекции Всемирного фестиваля молодежи (ВФМ) в Венгрии Роланд Берки. Он рассказал о проекте по изучению русского языка в Венгрии и отметил, что молодежь способна выстраивать диалог между западными странами и Россией даже в условиях сложной политической ситуации. «Мир меняется, и сейчас формируется новая реальность. Однако хочу сказать, что даже на Западе у России есть друзья, которые хотят сотрудничать с вами и укреплять отношения в разных сферах», – отметил Берки.

Заместитель директора международного департамента ЦК Союза коммунистической молодежи имени Хошимина Социалистической Республики Вьетнам Хонг Нхунг Ле заявила, что Россия и Вьетнам готовы к развитию двустороннего сотрудничества в сфере международных молодежных отношений.

«Руководители наши стран уже утвердили план для укрепления дружественных отношений между молодыми людьми России и Вьетнама, а также в целом стран АСЕАН. Для реализации этих проектов молодежь наших государств разработает совместный план взаимодействия. Так, Россия обладает большим опытом в области подготовки кадров, и в ближайшее время мы хотели бы проводить мероприятия по подготовке вьетнамской молодежи. Кроме того, благодаря фестивалю мы поняли, что необходимо налаживать сотрудничество не только с Россией, но и с молодежью других стран», — сказала Хонг Нхунг Ле.

Председатель национального комитета Республики Гватемала Ливни Сапут высказалась в поддержку создания ассоциации гражданской журналистики, первый съезд которой состоится уже в 2024 году. По ее словам, приоритет глобальной молодежи – совместное продвижение инициатив, направленных на равные возможности молодежи мира.

Мероприятие прошло на площадке международной выставки-форума «Россия».