В глобализме были не только минусы, но порой и плюсы. Но архитекторы глобализма чем дальше, тем больше наглели. Постоянная смена ими правил игры не могла кончиться ничем, кроме разрыва. Есть стойкое ощущение, что именно уход России запустил цепную реакцию саморазрушения глобалистской системы.7 комментариев
России предложили провести всемирный форум молодых бизнесменов
Провести международный деловой форум, на котором смогут встретиться молодые бизнесмены, предложил молодой предприниматель из Зимбабве Доминик Чивенга Кудзаи на прошедшем в Москве III съезде международного совета дирекции Всемирного фестиваля молодежи (ВФМ). 8 июля, в завершающий день съезда молодежные лидеры из более 100 стран встретились с первым заместителем руководителя администрации президента РФ, председателем оргкомитета ВФМ–2024 Сергеем Кириенко.
«Нашим странам необходимо наладить сотрудничество в сфере устойчивого развития, экологии и утилизации отходов. Я хотел бы предложить провести международный деловой форум, на котором смогут встретиться молодые бизнесмены со всего мира и обсудить глобальные и региональные проблемы», – заявил Кудзаи.
Сергей Кириенко поддержал идею участника съезда, внес предложение провести Международный форум молодых бизнесменов, а также пригласил Доминика Чивенгу Кудзаи принять активное участие в его создании. Кириенко отметил, что Россия всегда открыта для сотрудничества с молодыми людьми со всего мира, а идеи и предложения, озвученные на съезде, будут обязательно поддержаны.
«Когда завершался Всемирный фестиваль молодежи в Сириусе, президент России, встречаясь с вами, сказал, что теперь вся Россия – ваш друг, и наши двери всегда открыты и для вас, и ваших проектов, и ваших начинаний. И это действительно так. Мы очень рады, что прошло совсем немного времени, и вы снова у нас в гостях – в Москве. Те идеи и предложения, которые вы разработали в рамках деятельности национальных комитетов и презентовали на встрече с Владимиром Путиным, они живут и работают. Более того, все проекты, которые существуют в России для поддержки и развития молодежи, решением президента после Всемирного фестиваля молодежи открыты для всех наших международных друзей и партнеров», – заявил Сергей Кириенко.
Участники встречи, которая прошла в завершающий день III Съезда международного совета дирекции Всемирного фестиваля молодежи (ВФМ), поделились впечатлениями о ВФМ–2024 и представили разработанные совместно за дни съезда проекты. Политический аналитик и предприниматель из Уганды Дэвис Акампурира отметил, что Фестиваль дал возможность молодым людям со всего мира обрести опыт в развитии молодежной политики.
Даже на Западе у России есть друзья, которые хотят укреплять отношения в разных сферах, завил председатель национального комитета дирекции Всемирного фестиваля молодежи (ВФМ) в Венгрии Роланд Берки. Он рассказал о проекте по изучению русского языка в Венгрии и отметил, что молодежь способна выстраивать диалог между западными странами и Россией даже в условиях сложной политической ситуации. «Мир меняется, и сейчас формируется новая реальность. Однако хочу сказать, что даже на Западе у России есть друзья, которые хотят сотрудничать с вами и укреплять отношения в разных сферах», – отметил Берки.
Заместитель директора международного департамента ЦК Союза коммунистической молодежи имени Хошимина Социалистической Республики Вьетнам Хонг Нхунг Ле заявила, что Россия и Вьетнам готовы к развитию двустороннего сотрудничества в сфере международных молодежных отношений.
«Руководители наши стран уже утвердили план для укрепления дружественных отношений между молодыми людьми России и Вьетнама, а также в целом стран АСЕАН. Для реализации этих проектов молодежь наших государств разработает совместный план взаимодействия. Так, Россия обладает большим опытом в области подготовки кадров, и в ближайшее время мы хотели бы проводить мероприятия по подготовке вьетнамской молодежи. Кроме того, благодаря фестивалю мы поняли, что необходимо налаживать сотрудничество не только с Россией, но и с молодежью других стран», — сказала Хонг Нхунг Ле.
Председатель национального комитета Республики Гватемала Ливни Сапут высказалась в поддержку создания ассоциации гражданской журналистики, первый съезд которой состоится уже в 2024 году. По ее словам, приоритет глобальной молодежи – совместное продвижение инициатив, направленных на равные возможности молодежи мира.
Мероприятие прошло на площадке международной выставки-форума «Россия».