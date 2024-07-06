Хочется верить, что если не разум в высоком смысле, то практический интерес у европейцев рано или поздно возобладает. Но назначение такого кадра, как Кая Каллас, на ближайшие годы делает это маловероятным. Что ж, возможно, Европа заслуживает «эстонизацию».9 комментариев
Минобороны велело сразу заменять военным поврежденную форму в зоне СВО
Евкуров сообщил о приказе Белоусова отменить срок ношения формы в зоне СВО
Министр обороны России Андрей Белоусов отменил срок ношения формы в зоне специальной военной операции на Украине, в случае повреждения ее должны менять сразу, сообщил замминистра Юнус-Бек Евкуров.
Евкуров сообщил, что «никаких сроков носки» в зоне СВО нет – если после штурма форма «вышла из строя», военный должен «сразу же» получить новую. «Все на месте есть», – заявил Евкуров. Он пояснил, что нормативы срока носки обмундирования применяются для мест постоянной дислокации, а не в зоне СВО, передает ТАСС со ссылкой на канал «Звезда».
Напомним, Белоусов подчеркнул, что срыв сроков строительства жилья для военнослужащих может повлечь за собой уголовную ответственность.