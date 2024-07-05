Хочется верить, что если не разум в высоком смысле, то практический интерес у европейцев рано или поздно возобладает. Но назначение такого кадра, как Кая Каллас, на ближайшие годы делает это маловероятным. Что ж, возможно, Европа заслуживает «эстонизацию».9 комментариев
В мастерской управления «Сенеж» стартовал финал конкурса «Это у нас семейное»
В мастерской управления «Сенеж» стартовал финал всероссийского конкурса «Это у нас семейное» президентской платформы «Россия – страна возможностей». 300 команд со всей страны, ставшие лучшими по итогам окружных полуфиналов, собрались, чтобы побороться за главный приз – сертификат на 5 млн рублей на улучшение жилищных условий.
Приветствуя участников, первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко отметил, что конкурс стал настоящим символом крепкой семьи и сохранения исторических традиций. Он призвал семьи брать пример с таких пар, как супруги Безруковы – Евдокия Васильевна и Василий Николаевич, которые в прошлом году отметили 70-летие совместной жизни, а сегодня приехали на конкурс, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков подчеркнул, что финалисты – это олицетворение большой многопоколенной семьи под названием «Россия». Он пожелал им удачи и дальнейших успехов.
Ректор президентской академии, генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров рассказал, что изначально конкурс задумывался как массовый проект, но его масштабы превзошли все ожидания: в нем приняли участие более 600 тыс. человек. «На кону материальные призы, но наши конкурсанты уже давно решили, что главное для них – быть вместе. Задания объединили поколения, бабушки, дедушки и внуки стали чаще общаться, учиться друг у друга, семьи подружились между собой. Добра стало больше, и это ценно. Больше стало и творчества – нам писали такие песни, которые просто обязаны возглавить хит-парады», – добавил он.
В финале участников ждут интеллектуальные, творческие и логические задания, лекции и мастер-классы, встречи с известными людьми, концерты и другие мероприятия. Так, в день открытия в мастерскую управления «Сенеж» приехали Герой России, летчик-космонавт Андрей Борисенко с супругой Натальей, которые поделились семейными традициями и секретами сохранения крепкой, дружной семьи.
Победители конкурса будут объявлены 8 июля в День семьи, любви и верности. 30 лучших команд получат сертификаты на 5 млн рублей на улучшение жилищных условий, а все 300 семей-финалистов отправятся в семейные путешествия.
Напомним, что 1 сентября 2023 года, в День знаний, президент России Путин провел в «Сенеже» открытый урок «Разговор о важном», во время которого объявил о запуске нового проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей» – конкурса «Это у нас семейное», посвященного поддержке традиционных семейных ценностей и укреплению российских семей. Президент РФ отметил, что этот конкурс станет самым народным в линейке президентской платформы.