Глава Совета судей России Момотов: Единый центр необходим для оповещения о новостях правосудия

«Такой центр аккумулирует значимую и актуальную для судебной системы информацию, обеспечивает через региональные (аккаунты судов) размещение новостей и данных, интересующих гражданское общество в социальных сетях, формирует единую новостную повестку судебной власти», – цитирует Момотова РАПСИ.

Единый федеральный контентный центр в 2023 году был создан по инициативе РАПСИ. Цель проекта – помощь судам в наполнении аккаунтов социальных сетей актуальными и качественными материалами о российском правосудии. Подробнее о задачах ЕФКЦ в ходе медиафорума рассказал главный редактор РАПСИ Олег Ефросинин.

«Единый федеральный контентный центр, созданный РАПСИ, позволяет решить основные проблемы судебных инстанций, связанные с ведением аккаунтов в социальных сетях: снизить нагрузку на сотрудников аппарата судов, освободить их от непрофильной работы, получать профессиональный, выверенный контент, который не требует дополнительной обработки», – сказал Ефросинин.

Он отметил, что ЕФКЦ позволяет через аккаунты судов информировать население даже самых отдаленных регионов о важных событиях судебной системы и работе правосудия и создавать единое информационное поле российских судов в соцсетях.

Пока Единый федеральный контентный центр функционирует на базе РАПСИ в тестовом режиме. К новостному потоку центра подключены несколько десятков инстанций, в том числе суды Владимирской, Вологодской, Кемеровской областей, Краснодарского края, Республики Ингушетия.