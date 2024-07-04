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    4 июля 2024, 13:43 • Новости дня

    Путин пригласил эмира Катара в Россию

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент России Владимир Путин в ходе беседы с эмиром Катара Тамимом бен Хамадом Аль Тани пригласил его посетить российскую столицу.

    Эмир Катара принял приглашение Путина посетить Россию, а также в ответ пригласил его в Катар в удобное время, передает РИА «Новости».

    Глава Российского государства отметил, что отношения между двумя странами строятся «на очень хорошей основе, дружеской».

    Эмир Катара отметил, что объем инвестиций страны в российскую экономику и проекты составляет порядка 13 млрд долларов. «Мы намерены эту цифру увеличивать. Вчера с Вами говорили о возможностях для инвестиций в российскую экономику», – сказал он Путину.

    Напомним, переговоры российского президента и эмира Катара в Астане анонсировал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    4 июля 2024, 11:10 • Новости дня
    Путин: План России по урегулированию на Украине сразу прекратит боевые действия
    Путин: План России по урегулированию на Украине сразу прекратит боевые действия
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российский план действий по урегулированию украинского кризиса в случае согласия Киева и Запада даст возможность сразу же прекратить ведение огня и начать переговоры, заявил президент России Владимир Путин на саммите ШОС.

    «В середине июня нами представлен еще один вариант урегулирования [конфликта на Украине], который в случае готовности украинской стороны, а главное – ее западных спонсоров принять его позволил бы буквально одномоментно, немедленно прекратить боевые действия, сохранить человеческие жизни и начать переговоры», – цитирует Путина ТАСС.

    Он отметил, что Россия всегда выступала за мирное политико-дипломатическое разрешение этого кризиса, он возник в результате «абсолютно бесцеремонной политики США» и их сателлитов.

    Глава Российского государства в июне перечислял условия для начала мирных переговоров с киевским режимом. Украинские власти для этого должны вывести свои войска с территории ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей и официально отказаться от планов вступления в НАТО.

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    3 июля 2024, 14:48 • Новости дня
    Путин и Алиев обсудили сборку российских автомобилей в Азербайджане

    Tекст: Александра Юдина

    Президент России Владимир Путин и его азербайджанский коллега Ильхам Алиев на переговорах обсудили вопрос сборки российских автомобилей в республике, сообщил вице-премьер Алексей Оверчук.

    По его словам, в ходе переговоров речь шла и о развитии промышленной кооперации, о сборке российских автомобилей на территории Азербайджана, передает ТАСС.

    Ранее Путин высоко оценил торгово-экономические отношения России и Азербайджана.

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    3 июля 2024, 15:42 • Новости дня
    Путин пообещал Эрдогану приехать в Турцию

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин заявил турецкому коллеге Тайипу Эрдогану, что обязательно посетит Турцию для переговоров.

    В ходе встречи в преддверии саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Астане Эрдоган сказал Путину, что ждет его визита в Турцию в ближайшее время, передает ТАСС.

    «Обязательно приеду», – заверил российский лидер.

    Ранее Путин в Казахстане провел встречу с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

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    4 июля 2024, 10:16 • Новости дня
    Путин рассказал о подготовленных решениях в Астанинской декларации ШОС
    Путин рассказал о подготовленных решениях в Астанинской декларации ШОС
    @ Сергей Савостьянов/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Подходы ШОС к главным аспектам глобальной и региональной повестки отражены в Астанинской декларации, вынесенной на одобрение на саммите ШОС, заявил в четверг президент России Владимир Путин на заседании совета глав государств – участников ШОС в Казахстане.

    «Россия придает большое значение партнерскому взаимодействию в рамках ШОС. Мы с удовлетворением констатируем, что это взаимодействие продолжает поступательно развиваться на принципах равноправия, учета интересов друг друга, уважения культурно-цивилизационного многообразия, поиска коллегиальных решений насущных вопросов в сфере безопасности», – цитирует Путина ТАСС.

    По его словам, к утверждению на совете уже подготовлен «солидный пакет документов и решений» при активном участии Астаны. Их реализация поспособствует укреплению роли и влияния ШОС. Подходы ШОС к главным аспектам глобальной и региональной повестки отражены в Астанинской декларации, вынесенной на одобрение на саммите.

    «В ней дополнительно высвечивается приверженность всех участников ШОС формированию справедливого многополярного миропорядка, основанного на центральной роли ООН, на международном праве, на стремлении суверенных государств к взаимовыгодному партнерству», – отметил российский лидер.

    Напомним, Белоруссия в ходе саммита организации в Казахстане официально вошла в состав ШОС.

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    4 июля 2024, 12:10 • Новости дня
    Путин назвал ШОС и БРИКС ключевыми опорами нового миропорядка
    Путин назвал ШОС и БРИКС ключевыми опорами нового миропорядка
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Шанхайская организация сотрудничества и БРИКС являются ключевыми опорами формирующегося нового миропорядка, заявил в ходе заседания Совета глав государств ШОС президент Владимир Путин.

    «ШОС, наряду с БРИКС, выступает в качестве главных опор зарождающегося нового миропорядка. Именно эти объединения играют роль мощного локомотива процессов глобального развития и утверждения подлинной многополярности», – передает РИА «Новости» слова главы государства.

    Ранее Путин заявил, что в мироустройстве стремительно и необратимо происходят перемены, многополярный мир уже стал реальностью.

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    3 июля 2024, 15:21 • Новости дня
    Путин и Эрдоган встретились в Астане

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин проводит переговоры с турецким коллегой Тайипом Эрдоганом в преддверии саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Астане.

    Ожидается, что лидеры обсудят накопившиеся между государствами чувствительные вопросы, передает ТАСС. В частности, в ходе переговоров будут затронуты вопросы торгово-экономического сотрудничества, ситуация на Украине и в Сирии.

    Ранее помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил, что Путин может обсудить с Эрдоганом свой предстоящий визит в Турцию.

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    3 июля 2024, 15:56 • Новости дня
    Эрдоган заявил о желании Турции как можно скорее построить АЭС «Аккую»
    Эрдоган заявил о желании Турции как можно скорее построить АЭС «Аккую»
    @ АО "Аккую Нуклеар"/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент Турции Тайип Эрдоган заявил президенту России Владимиру Путину на встрече в ходе саммита ШОС в Астане о желании как можно скорее построить АЭС «Аккую» с российским участием.

    Также он добавил, что ведется диалог по второй АЭС в Синопе. Эрдоган уверен, что в этом вопросе стороны могут сделать серьезные шаги, передает ТАСС.

    Ранее в Турции заявили о консультациях с Росатомом по вопросу увеличения электрогенерирующих мощностей за счет строительства в стране новых АЭС.

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    4 июля 2024, 11:17 • Новости дня
    Лидеры ШОС подписали Астанинскую декларацию

    Tекст: Александра Юдина

    Президент Владимир Путин и другие лидеры стран – участниц Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) по итогам заседания Совета глав государств в Астане подписали итоговую Астанинскую декларацию.

    Известно, что церемония подписания состоялась по завершении саммита ШОС, который проходил в казахстанской столице под лозунгом «Укрепление многостороннего диалога – стремление к устойчивому миру и развитию», передает РИА «Новости».

    Ранее Путин рассказал о подготовленных решениях в Астанинской декларации ШОС. В ходе саммита лидеры стран ШОС обсудили актуальные вопросы международной и региональной повестки дня, включая сотрудничество в сфере безопасности, экономики, торговли, энергетики, культуры и гуманитарных связей.

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    3 июля 2024, 16:44 • Новости дня
    В Астане начались переговоры Путина и Си Цзиньпина

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В казахстанской столице начались переговоры президента России Владимира Путина и председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина.

    Переговоры двух лидеров начались во второй половине дня в Астане, передает ТАСС. До этого Путин и Си Цзиньпин встречались более месяца назад.

    В среду председатель КНР прибыл в страну для участия в 24-м заседании Совета глав стран – членов ШОС.

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    3 июля 2024, 15:48 • Новости дня
    Путин рассказал о реализации крупных проектов России и Турции

    Путин рассказал о реализации без сбоев крупных проектов России и Турции

    Tекст: Ольга Иванова

    Отношения между Россией и Турцией развиваются поступательно, несмотря на сложности текущего момента в мире, совместные крупные проекты реализуются по плану, заявил президент России Владимир Путин на переговорах с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Астане.

    «Несмотря на все сложности текущего момента в мире, отношения между Россией и Турцией развиваются поступательно. Мы констатируем за предыдущие несколько месяцев небольшой спад в торговом обороте, но он остается на достаточно высоком уровне – 55 млрд долларов, если в долларовом эквиваленте считать», – приводит его слова ТАСС.

    Путин отметил, что совместные крупные проекты реализуются в графике и по плану.

    Ранее сообщалось, что Путин и Эрдоган встретились в Астане в преддверии саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Помимо Эрдогана, российский лидер встретится с главами других государств.

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    3 июля 2024, 16:59 • Новости дня
    Путин заявил о наилучшем в истории периоде отношений России и Китая

    Путин: Отношения России и Китая переживают наилучший период в истории

    Tекст: Дарья Григоренко

    Российско-китайские отношения, которые строятся на принципах равноправия и взаимного уважения, переживают сейчас наилучший период в своей истории, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином в Астане.

    «Констатировали, что российско-китайские отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия переживают наилучший период в своей истории. Они выстраиваются на принципах равноправия, взаимной выгоды и уважения суверенитета друг друга», – отметил российский лидер, передает ТАСС.

    В среду в казахстанской столице начались переговоры Владимира Путина и Си Цзиньпина в рамках саммита ШОС.

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    4 июля 2024, 11:44 • Новости дня
    Путин: Многополярный мир стал реальностью
    Путин: Многополярный мир стал реальностью
    @ Сергей Савостьянов/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    В мироустройстве стремительно и необратимо происходят перемены, многополярный мир уже стал реальностью, заявил в ходе совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) президент Владимир Путин.

    «В нынешних условиях, когда в мире происходят стремительные и необратимые перемены, несомненно, востребована активная инициативная позиция ШОС в международных делах. Многополярный мир стал реальностью», – передает ТАСС слова главы государства.

    По его словам, ШОС наряду с БРИКС являются основными опорами нарождающегося нового миропорядка, так как эти объединения выступают локомотивом процессов глобального развития.

    Путин добавил, что новая архитектура сотрудничества в Евразии сменит старые евроатлантические модели, которые давали односторонние преимущества только отдельным государствам.

    Политолог Кирилл Семенов объяснял, как ШОС и БРИКС станут фундаментом будущих структур в сфере безопасности.

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    3 июля 2024, 16:25 • Новости дня
    В Астане завершились переговоры Путина и Эрдогана

    В Казахстане закончились переговоры Путина и Эрдогана, они длились около часа

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В Астане завершились переговоры президентов России и Турции Владимира Путина и Тайипа Эрдогана, их продолжительность составила около часа.

    Лидеры двух стран обсуждали экономическое сотрудничество, взаимодействие в энергетике, они отметили, что воплощение крупных проектов идет без перебоев, передает ТАСС.

    Также Путин и Эрдоган обсудили туристические поездки российских граждан в Турцию, в 2023 году в этой стране зафиксировали рекордное число россиян.

    Российский лидер пообещал коллеге, что посетит Турцию, Эрдоган отметил, что ожидает Путина «в самое кратчайшее время».

    В ходе встречи турецкий президент заявил, что страны намерены увеличить товарооборот до 100 млрд долларов.

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    3 июля 2024, 14:11 • Новости дня
    Путин: Россия готова увеличить поставки энергоносителей в Пакистан

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российская сторона может увеличить поставки энергоносителей Пакистану, заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с пакистанским премьером Шахбазом Шарифом.

    Отношения между странами развиваются в деловом дружеском ключе, растет товарооборот, сказал Путин Шарифу, передает ТАСС.

    «Прежде всего это сотрудничество в области энергетики и агропромышленного бизнеса. Начались поставки наших энергоносителей в Пакистан, и мы готовы к их увеличению», – сказал он.

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    3 июля 2024, 16:56 • Новости дня
    Путин: Россия и Китай действуют в интересах своих народов

    Путин: Сотрудничество России и Китая не направлено против других

    Tекст: Валерия Городецкая

    Москва и Пекин действуют не против других государств, а на благо собственных народов, заявил президент России Владимир Путин на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином в Казахстане.

    «Наше сотрудничество не направлено против кого бы то ни было: мы не создаем никаких блоков и союзов. Мы просто действуем в интересах наших народов», – сказал Путин, передает ТАСС.

    Он также назвал взаимодействие России и Китая одним из основных стабилизирующих факторов в мире, подчеркнув, что государства и дальше будут его укреплять.

    «Российско-китайское взаимодействие в мировых делах выступает одним из главных стабилизирующих факторов на международной арене», – заявил российский лидер.

    Ранее в среду Путин провел встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и президентом Турции Тайипом Эрдоганом.

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