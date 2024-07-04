Путин пригласил эмира Катара в Россию

Tекст: Алексей Дегтярев

Эмир Катара принял приглашение Путина посетить Россию, а также в ответ пригласил его в Катар в удобное время, передает РИА «Новости».

Глава Российского государства отметил, что отношения между двумя странами строятся «на очень хорошей основе, дружеской».

Эмир Катара отметил, что объем инвестиций страны в российскую экономику и проекты составляет порядка 13 млрд долларов. «Мы намерены эту цифру увеличивать. Вчера с Вами говорили о возможностях для инвестиций в российскую экономику», – сказал он Путину.

Напомним, переговоры российского президента и эмира Катара в Астане анонсировал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.