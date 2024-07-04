ШОС – это своего рода «защита оборудования от некорректных действий пользователя», когда сама система сокращает возможности для совершения фатальных ошибок.0 комментариев
Кремль анонсировал переговоры Путина с эмиром Катара
Песков: Путин в Астане проведет переговоры с катарской стороной
Президент России Владимир Путин на полях саммита ШОС в Астане 4 июля проведет переговоры с катарской стороной, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Как ответил Песков на вопрос о том, какие у Путина еще согласованы контакты с зарубежными лидерами на полях ШОС, еще будет Катар, передает РИА «Новости».
Эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани прибыл в Астану для участия в саммите ШОС 3 июля.
Ранее в ходе совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) президент Владимир Путин заявил, что в мироустройстве стремительно и необратимо происходят перемены, многополярный мир уже стал реальностью.