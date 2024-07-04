ФАС анонсировала решение по необоснованному повышению тарифов на мобильную связь

ШОС – это своего рода «защита оборудования от некорректных действий пользователя», когда сама система сокращает возможности для совершения фатальных ошибок.0 комментариев
ШОС – это своего рода «защита оборудования от некорректных действий пользователя», когда сама система сокращает возможности для совершения фатальных ошибок.0 комментариев
Западная пропаганда только кажется нелепой. На деле же градус нервозности повышается не самими чрезвычайными происшествиями, а механизмом управляемой истерии, в который давно превратились ранее уважаемые западные СМИ.0 комментариев
У нас слишком долго внушали обществу, что патриотизм – последнее прибежище негодяев. По сути, это было отправной точкой, с которой начинался любой разговор. Следующая догма состояла в том, что счастье – получить доступ в цивилизованный мир.25 комментариев
Опубликованы кадры удара «Искандер-М» по самолетам ВСУ на аэродроме в Кривом Роге
Эксклюзивные кадры удара, снятые с беспилотного летательного аппарата (БПЛА), предоставили «Известиям». На кадрах видно, как ракета «Искандер-М» поражает цели на аэродроме, вызывая взрывы и детонацию боеприпасов.
Отмечается, что целью удара стали самолеты и техника украинских националистов, расположенная на объекте «Долгинцево».
Ранее российское Минобороны опубликовало видеозапись ликвидации беспилотных водных катеров украинских военных у города Новороссийска в Краснодарском крае.
Новак отметил, что это зависит в первую очередь от Украины. По его словам, транзит через ее территорию идет, у них свои установлены правила. «От их желания зависит», – сказал он. Вице-премьер добавил, что Россия готова поставлять, но здесь вопрос не в РФ, передает ТАСС.
В июне президент России Владимир Путин заявил, что РФ продолжает поставлять газ в Европу через территорию Украины и другими маршрутами.
Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, как газ пойдет через Украину без контракта.
Дерипаска: России нужно зайти на новые рынки Глобального Юга
Как указал Дерипаска, российский внутренний рынок недостаточно емкий. По его словам, можно «толочься на нем еще 10 лет с таким ростом, но это не позволит достичь поставленных целей», передает РИА «Новости».
Дерипаска видит будущее России в сотрудничестве со странами Глобального Юга, где в ближайшие 10 лет родится миллиард человек. «Как туда доехать? Как быстро изменить инфраструктуру? Как наладить логистику?» – задается он вопросами.
По его словам, Россия может добиться новых рынков и должна идти «дальше Китая – до Малайзии, Индонезии, всей Юго-Восточной Азии, Африки, Индии», пишет РБК.
Бизнесмен считает, что для решения этих задач необходимо инвестировать в транспортную инфраструктуру, в том числе в модернизацию Восточного полигона БАМа и Транссиба. Он отметил, что скорость движения по железной дороге на восток меньше 40 км/час. «У нас все стоит от Урала до Иркутска, просто пробка многомесячная», – добавил он.
Ранее сообщалось, что за два года действия санкций, введенных против России недружественными странами, Москва не только смогла перенаправить на другие рынки товары, которые не смогли купить западные импортеры, но и получила от этого дополнительную выгоду в размере 5 трлн рублей.
Украинский омбудсмен Лубинец: Родственники чиновников из Киева использовали детей-сирот для побега за границу
По словам украинского омбудсмена, это произошло в марте 2022 года при эвакуации 68 воспитанников Центра детской реабилитации в детский лагерь немецкого Вупперталя, пишет издание «Страна».
Лубинец отметил, что часть из 20 сопровождающих ранее не работала с детьми, а некоторые и вовсе никогда не были трудоустроены.
По его словам, таким способом Украину покинули родственники сотрудников киевской Службы по делам детей и семьи и Центра социально-психологической реабилитации детей. Оказавшись за пределами Украины, каждый из сопровождающих мужчин уволился с должностей и не вернулся обратно.
Ранее погранслужба Украины пожаловалась на дерзость уклонистов.
Энтомолог Гниненко дал инструкцию по правильному удалению осиных гнезд
«Если вы где-то обнаружили осиное гнездо, то самое хорошее – это к нему не лезть, даже если оно на балконе. Если ос не тревожить, то они сами не нападут. Но человеческое любопытство они могут расценить как агрессию, а свое жилище осы тщательно охраняют. Поэтому гнездо лучше удалить, особенно если есть вероятность, что к нему из интереса полезет ребенок», – говорит Гниненко.
Для того чтобы избавиться от гнезда, энтомолог рекомендует вызвать специалистов. Во-первых, его удаление без специальной защиты, особенно если гнездо жилое, небезопасно. Во-вторых, действия непрофессионала могут только разозлить насекомых и спровоцировать нападение роя ос.
«Никаких мер борьбы в виде приманок, каких-то ловушек в виде бутылок с пивом и так далее не нужно применять – все это неэффективно против целого роя. Самое действенное – снять гнездо и вывезти его куда-нибудь подальше. Это простому человеку сделать непросто, поэтому и нужно обратиться к специалистам», – считает энтомолог.
Он предупреждает, что опрыскивать гнезда пестицидами тоже бесполезно. Дело в том, что отрава попадает лишь на верхний слой улья, а это не убьет, а только рассердит ос. Также собеседник отмечает, что иногда люди пытаются поджечь гнездо, но в домашних условиях это опасно, поэтому делать так не следует.
Ранее в Роспотребнадзоре рассказали, что борьбу с осами внутри и снаружи помещения можно разделить на две группы: уничтожение гнезд и всех ос, находящихся в них, и контроль численности ос-фуражиров.
Дипломат подтвердил, что «никаких контактов не будет». По его словам, опасные маневры совершали именно американские беспилотники. Рябков добавил, что если бы они находились где-то ближе к штату Техас, тогда таких сближений бы не было, передает ТАСС.
Ранее сообщалось, что ВВС США над территорией Сирии дважды включали систему вооружений при сближении с самолетами ВКС России. 29 июня российский истребитель Су-35 был вынужден совершить маневр уклонения, чтобы избежать столкновения с американским беспилотником в Сирии.
По его словам, к этой категории относятся те, кто работает в стране, но не поддерживает проводимую государством спецоперацию, передает ТАСС.
«Это люди более опасные, чем те, кто уехал. Они остаются здесь, чтобы не терять заработок, но при этом думают и действуют против страны», – подчеркнул Михалков.
Режиссер подчеркнул, что критика власти и спецоперации недопустима, если она основана на «нелюбви к России» и «желании понравиться кому-то другому».
В апреле режиссер высказался о деятелях культуры, покинувших Россию в 2022 году, отметив, что им безразлична судьба мирных жителей Донбасса.
Старшего брата Иоанна Ащеулова приговорили к 17,5 годам заключения, Алексея – к 17 годам, Тимофея – к 17 годам, передает ТАСС.
Каждый из осужденных проведет первые три года в тюрьме, а остальной срок – в колонии строгого режима. Также всем братьям ограничена свобода на два года после отбытия наказания.
Ожидается, что защита намерена обжаловать это решение, адвокаты в ходе рассмотрения дела настаивали на снисхождении.
Источник сообщал, что все трое Ащеуловых признались в суде в желании вступить в формирования ВСУ и воевать против российской армии.
Депутат Аксаков: Заморозка пенсионных накоплений была ошибкой
«Мы тогда не просто поторопились, а сделали ошибку. Поскольку было принято законодательное решение, все на это решение ориентировались, и начали формироваться негосударственные пенсионные фонды. Все рассчитывали, что они смогут работать с деньгами, поступающими в эти фонды, довольно приличные суммы уже собрали. Потом вдруг неожиданно меняем правила игры», - приводит ТАСС слова Аксакова на Финансовом конгрессе Банка России.
Депутат отметил, что, возможно, стоит обсудить вопрос возврата к «правилам игры, которые действовали до 2014 года».
Ранее Совфед одобрил закон о возобновлении индексаций выплат работающим пенсионерам.
В заявлении отмечается, что данная защита эффективна против FPV-дронов и магнитных мин. «На передней части танка установлен специальный трал, который используется для разминирования проходов», – передает «Московский комсомолец» со ссылкой на сообщение.
Также сообщается, что танкисты укрепляют броню с помощью навесных козырьков и стальных листов на корпусе. Дополнительная динамическая защита устанавливается на днище, чтобы защитить машину от взрывов магнитных мин.
Минобрнауки: В России вырос процент не сдавших экзамен по русскому языку мигрантов
По информации ведомства, процент не сдавших увеличился с 3% сразу до 30%, передает РИА «Новости».
В Минобрнауки отметили, что в апреле этого года глава ведомства Валерий Фальков поручил руководителям вузов расторгнуть договоры с коммерческими организациями, которые ранее проводили экзамены по русскому языку для мигрантов. С тех пор экзамены принимают только государственные образовательные учреждения.
Ранее в МВД сообщили о сокращении пунктов сдачи русского языка для иностранцев.
По словам Антонова, администрация США продолжает курс на войну и питает иллюзорные надежды на стратегическую победу над Россией. При этом предложения президента России о путях остановки конфликта и достижении мира продолжают отвергаться, передает ТАСС.
Посол подчеркнул, что новые американские вооружения не снизят накал борьбы за освобождение Украины и приведут лишь к новым жертвам среди мирного населения, включая женщин и детей. Он также назвал бесперспективным проект накачки вооружениями «агонизирующего режима Зеленского», который поощряет киевских террористов к совершению новых преступлений.
Напомним, президент США Джо Байден распорядился направить Украине новую военную помощь.
Как указала Витко-Присяжнюк, за первую половину 2024 года из региона поступило 203 жалобы. По ее словам, большинство из них (28,6%) касаются нарушений в сфере обслуживания и предоставления информации о товаре/услуге. Также зафиксировано 58 обращений по языку рекламных вывесок, передает РИА «Новости» со ссылкой на украинское издание «Страна.ua».
Кроме того, она отметила, что Одесская область стала лидером антирейтинга по несоблюдению использования государственного языка в вузах. «Парадоксально, но все эти преподаватели прекрасно владеют украинским языком», – уточнила Витко-Присяжнюк. По ее мнению, они часто ссылаются на то, что студенты сами просили их вести лекции на русском, но в основном такие случаи фиксировались студентами на видео во время дистанционного обучения и присылались целые лекции.
В других южных областях, например, в Херсонской, жалоб на нарушение языкового законодательства не поступало. Однако, по мнению Витко-Присяжнюк, это говорит «не о количестве нарушений, а о количестве обращений граждан, неравнодушных к несоблюдению языкового закона».
Напомним, в Одессе на бизнес-мероприятии произошел конфликт из-за языка проведения. Участницы мероприятия требовали от спикера, выступавшего на русском языке, перейти на украинский. Позже уполномоченный по защите госязыка Украины Тарас Креминь заявил, что в связи с инцидентом на бизнес-мероприятии в Одессе последует «жесткая реакция».
Грузия разозлилась на США и ОБСЕ из-за «прокремлевской» резолюции по Абхазии и Южной Осетии
Правящая «Грузинская мечта» выступила со специальным заявлением о том, что такая формулировка «противоречит государственным интересам Грузии и играет на руку Кремлю», так как Россия не упоминается как «сторона конфликта».
Формулировку резолюции в Тбилиси назвали «странной конструкцией».
Также Тбилиси возмущен, что на сессии ПА ОБСЕ в Бухаресте не удалось добавить в итоговый документ положение о «вредоносных действиях России» и осудить Россию за якобы «ухудшение гуманитарной ситуации и ситуации с правами человека в оккупированных регионах Грузии» – Абхазии и Южной Осетии.
Депутат от парламентского большинства Гурам Мачарашвили особо отметил, что проект резолюции, который решила не подписывать «Грузинская мечта», внесли представители Америки, которая, наряду с ОБСЕ, участвует в проводимых после войны 2008 года Женевских дискуссиях по Закавказью.
«Это вызывает сожаление и льет воду на мельницу России. И при этом США заверяют нас в партнерстве. Это – двойные стандарты», – заключил он.
Советник главы ДНР Гагин: Тактический успех в районе Часового Яра говорит о проломе обороны ВСУ
По словам Гагина, все последнее время за этот участок в восточной части Часова Яра шли серьезные бои. «Взятие под контроль этого района говорит о проломе обороны ВСУ. Это еще один шаг в направлении канала Северский Донец», – приводит РИА «Новости» слова советника.
Напомним, накануне российские войска освободили район «Новый» в городе Часов Яр.