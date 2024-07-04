ШОС – это своего рода «защита оборудования от некорректных действий пользователя», когда сама система сокращает возможности для совершения фатальных ошибок.0 комментариев
СК начал проверку по заявлению адвоката генерала Попова о госизмене
СК организовал проверку по заявлению о государственной измене в связи с якобы произошедшей утечкой на Украину секретных данных по делу бывшего командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова, арестованного по обвинению в мошенничества, сообщил адвокат генерала Сергей Буйновский.
По его словам, следователи проводят по данным фактам проверку, о результатах которой будет известно согласно процессуальным срокам, передает ТАСС. Буйновский уточнил, что по результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Ранее в СК сообщили, что экс-командующему 58-й армией генерал-майору Ивану Попову, который был арестован по обвинению в особо крупном мошенничестве, добавили служебный подлог.