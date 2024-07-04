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    У нас слишком долго внушали обществу, что патриотизм – последнее прибежище негодяев. По сути, это было отправной точкой, с которой начинался любой разговор. Следующая догма состояла в том, что счастье – получить доступ в цивилизованный мир.

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    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Как Красная армия стремительно освободила Белоруссию

    80 лет назад, 3 июля 1944 года, Красная армия освободила Минск. Это было не просто взятие очередного крупного города. В этот момент обваливался фронт у целой группы немецких армий. И это оказалось настоящим спасением для и без того настрадавшейся от нацистов Белоруссии.

    5 комментариев
    Андрей Медведев Андрей Медведев Украине придумали новую цель для войны

    При нынешней ситуации с количеством и качеством дронов у ВСУ и возможном получении западных истребителей, на год людского ресурса хватит. А дальше – Западу плевать. Будет Украина – хорошо. Не будет – тоже нормально, ушла красиво.

    19 комментариев
    4 июля 2024, 05:55 • Новости дня

    Командир зенитного дивизиона сообщил об уничтожении 12 ракет РСЗО HIMARS

    Tекст: Максим Попов

    Ракетный комплекс С-350 «Витязь» в зоне спецоперации одновременно уничтожил 12 ракет РСЗО HIMARS, рассказал командир зенитно-ракетного дивизиона Южной группировки войск.

    По его словам, недавно дивизион успешно отразил атаку порядка 12-16 ракет, запущенных с установки HIMARS. Ни одна из ракет не достигла своей цели, передает РИА «Новости».

    Как отметил военный, цель была обнаружена на дальности около 90 километров. Ракетный комплекс вел устойчивое сопровождение цели и нанес поражение на дальности примерно 70 километров от места своей дислокации.

    Накануне средства ПВО уничтожили шесть ракет Storm Shadow за сутки.


    2 июля 2024, 09:35 • Новости дня
    На аэродроме Миргород уничтожено пять украинских Су-27

    Минобороны: Российские военные уничтожили пять и повредили два Су-27 ВСУ на аэродроме Миргород

    На аэродроме Миргород уничтожено пять украинских Су-27
    @ Кадр из видео

    Tекст: Александра Юдина

    Высокоточным ракетным ударом комплексов «Искандер-М» российские военные уничтожили пять и повредили два украинских истребителя Су-27 на военном аэродроме Миргород в Полтавской области, сообщает Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства указано, что в результате удара ликвидировано пять действующих и повреждено два находящихся на ремонте многоцелевых истребителей Су-27.

    Ведомство опубликовало кадры объективного контроля, на которых видны горящие самолеты на взлетно-посадочной полосе и в ангарах аэродрома.

    Ранее российские войска поразили места хранения и подготовки безэкипажных катеров ВСУ.

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    2 июля 2024, 13:12 • Новости дня
    Коц отметил роль разведки в ударе по аэродрому ВСУ в Миргороде

    Военкор Коц: Уничтожить пять украинских Су-27 на аэродроме удалось благодаря работе разведки

    Коц отметил роль разведки в ударе по аэродрому ВСУ в Миргороде
    @ Кадр из видео

    Tекст: Анастасия Куликова

    Ликвидация самолетов противника на аэродроме подскока – это непростая задача, реализовать которую во многом удалось благодаря работе российской разведки. Такое мнение газете ВЗГЛЯД высказал военкор Александр Коц. Ранее Минобороны сообщило об уничтожении пяти действующих и повреждении двух находящихся на ремонте многоцелевых истребителей Су-27 ВСУ на аэродроме в Миргороде.

    «Миргород является для ВСУ важнейшим аэродромом подскока», – напомнил Александр Коц, военный корреспондент «Комсомольской правды». Он при этом убежден – основная цель российских военных не столько в уничтожении самого аэродрома или взлетно-посадочной полосы (ВПП), сколько в ликвидации авиатехники противника.

    Спикер объясняет: вывести из строя ВПП крайне сложно. В качестве примера он привел атаку США и их союзников на авиабазу Шайрат сирийских правительственных войск в 2017 году. «Тогда был нанесен массированный удар «Томагавками». Но уже через два дня оттуда взлетали советские МиГи», – уточнил военкор.

    Что касается нынешней операции России, спикер считает, что она завершилась успехом благодаря слаженной работе разведки. «Полтавская область – это все же не ближайший тыл, но и на такой большой дальности работает наша разведывательная авиация. Поэтому мы имеем в том числе картинку поражения боевых самолетов. При этом важно понимать, что между обнаружением цели и командой на удар по ней – очень короткий промежуток», – пояснил он.

    Еще одна трудность при проведении подобных операций – это то, что противник во многом ориентируется на данные разведки НАТО. «Получив информацию о нашей подготовке к атаке, ВСУ поднимают самолеты в небо», – детализировал Коц. Кроме того, украинцы идут на хитрости: рисуют очертания самолетов на стоянках, выдавая их за реальные цели.

    Так или иначе, военкор считает, что уничтожение пяти истребителей Су-27 и повреждение еще двух машин станет серьезным ударом для ВСУ. «Эти самолеты используются украинской армией для нанесения ударов по российской территории ракетами западного производства», – напомнил спикер.

    «Более того, на данный момент Украина не производит собственные машины и зависит от иностранных поставок. Я думаю, что сейчас уничтожаются те самолеты, которые были переданы из Восточной Европы, а именно – Польши, Румынии и Чехии. При этом в ближайший год противник надеется получить американские истребители. Они наверняка будут базироваться дальше. Но работа по их обнаружению и уничтожению нами также будет вестись», – заключил собеседник.

    Ранее ВС России нанесли групповой удар по стоянке самолетов ВСУ на аэродроме возле Миргорода в Полтавской области. Как сообщили в Минобороны РФ, в результате было уничтожено пять действующих и повреждено два находящихся на ремонте многоцелевых истребителя Су-27. Ведомство опубликовало кадры объективного контроля, на которых видны горящие самолеты на взлетно-посадочной полосе и в ангарах аэродрома.

    Групповой ракетный удар нанесли расчетами ОТРК «Искандер-М». Авторы Telegram-канала «Военкоры Русской весны» сообщают, что «российский дрон многие часы висел над авиабазой ВСУ и наводил удары». 

    На Украине подтвердили российскую атаку на военный аэродром в Полтавской области. Бывший спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что имеются «определенные потери», но деталей раскрывать не стал. При этом украинские военные паблики раскритиковали командиров украинской армии, которые «держат борта на открытом небе» и «ничему не учатся».

    Российские военные регулярно наносят удары по аэродрому Миргород. Ранее о таковых сообщалось 15 и 16 июня.

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    3 июля 2024, 17:04 • Новости дня
    В Минобороны рассказали о придуманной танкистами в зоне СВО защите для Т-80
    В Минобороны рассказали о придуманной танкистами в зоне СВО защите для Т-80
    @ Евгений Епанчинцев/РИА Новости

    Tекст: Кристина Цыцура

    Министерство обороны России сообщило, что экипаж одного из танков Т-80 в составе группировки войск «Восток» в зоне СВО самостоятельно усовершенствовал свою машину, оснастив ее дополнительной защитой.

    В заявлении отмечается, что данная защита эффективна против FPV-дронов и магнитных мин. «На передней части танка установлен специальный трал, который используется для разминирования проходов», – передает «Московский комсомолец» со ссылкой на сообщение.

    Также сообщается, что танкисты укрепляют броню с помощью навесных козырьков и стальных листов на корпусе. Дополнительная динамическая защита устанавливается на днище, чтобы защитить машину от взрывов магнитных мин.


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    3 июля 2024, 03:20 • Новости дня
    Безэкипажные катера атаковали Новороссийск

    Tекст: Антон Антонов

    В Новороссийске отражают атаку безэкипажных катеров, сообщил глава города Андрей Кравченко.

    Кравченко в Telegram призвал жителей не оставаться на «открытом пространстве около моря».

    На днях российские войска ударили по местам хранения и подготовки беспилотных водных украинских катеров.

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    2 июля 2024, 17:20 • Новости дня
    СМИ: В США и Европе потребовали снять ограничения на удары ВСУ по России

    Defense News: в США и Европе потребовали снять ограничения на удары ВСУ по России

    СМИ: В США и Европе потребовали снять ограничения на удары ВСУ по России
    @ ABACA/Reuters

    Tекст: Кристина Цыцура

    Высокопоставленные чиновники в США и европейских странах, включая генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, выступили за снятие ограничений на удары ВСУ по России, сообщает Defense News.

    По информации издания, после разрешения американской администрации в мае на удары американским оружием по районам РФ возле Харькова, несколько официальных лиц в США и Европе высказались за снятие оставшихся ограничений. Один из таких чиновников, как отмечает Defense News, был Йенс Столтенберг, передает ТАСС.

    Согласно сообщению Defense News, генсек альянса выразил мнение, что боевая линия слишком близко подошла к Харькову, и Украине будет трудно обороняться, если она не сможет ударить по России. Он подчеркнул, что Украина имеет право на самооборону и нанесение ударов по военным объектам на территории России, и что НАТО должно помочь ей в этом.

    Defense News отмечает, что за расширение возможностей ВСУ наносить удары по РФ высказались несколько видных представителей Конгресса США, а также европейские чиновники. Министр обороны Литвы Лауринас Касчюнас подчеркнул, что ограничения при атаках на Украину со стороны России кажутся бессмысленными.


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    2 июля 2024, 06:43 • Новости дня
    На Украине признали потери после российского удара по аэродрому в Миргороде

    Экс-спикер воздушных сил ВСУ Игнат признал потери Украины в результате российского удара по аэродрому в Миргороде

    На Украине признали потери после российского удара по аэродрому в Миргороде
    @ кадр из видео t.me/rybar

    Tекст: Антон Антонов

    Бывший спикер воздушных сил ВСУ Юрий Игнат подтвердил российский удар по военному аэродрому в Миргороде в Полтавской области Украины.

    Игнат также признал, что имеются «определенные потери», передает РИА «Новости» со ссылкой на украинские СМИ.

    Как сообщала «Российская газета» со ссылкой на Telegram-канал «Военная хроника», украинские истребители попали под удар ракет оперативно-тактического комплекса «Искандер».

    «Военкоры Русской весны» сообщают, что «российский дрон многие часы висел над авиабазой ВСУ и наводил удары». Указывается, что «семь бортов минус, степень повреждения обсуждается».

    15 июня также был нанесен очередной удар по аэродрому Миргород. 16 июня снова сообщалось о взрывах в Миргороде.

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    2 июля 2024, 12:08 • Новости дня
    Алаудинов рассказал о продвижении ВС России под Волчанском

    Алаудинов: ВС России теснят ВСУ на севере Волчанска, куда перебросили элитные подразделения

    Алаудинов рассказал о продвижении ВС России под Волчанском
    @ Эрик Романенко/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские войска теснят военных ВСУ на севере Волчанска, куда были переброшены элитные подразделения и наемники, сообщил заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил России, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов.

    По его словам, на севере реки Волчанка скопилось очень большое количество военнослужащих противника, которых ВС России теснят и ежедневно уничтожают, передает ТАСС. Алаудинов добавил, что российские войска двигаются вперед, выбивая противника со всех позиций, и противопоставить им в Волчанске противник уже ничего не может.

    Он уточнил, что в данный район Киевом переброшены элитные подразделения бригады.

    «И «Лють» там была, и евро-ичкерийские шайтаны, итальянцы, иностранцы тоже», – подчеркнул Алаудинов.

    Ранее группировка «Север» нанесла поражение ВСУ у Волчанска и Липцов в Харьковской области.

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    2 июля 2024, 08:15 • Новости дня
    Сальдо сообщил о снижении активности ВСУ на Херсонском направлении

    Губернатор Херсонской области Сальдо сообщил о снижении активности ВСУ

    Сальдо сообщил о снижении активности ВСУ на Херсонском направлении
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Александра Юдина

    За последний месяц активность украинских военных в Херсонской области значительно снизилась, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

    По его словам, ВСУ потеряли инициативу на направлении, противник «выдохся», передает ТАСС.

    Также Сальдо добавил, что украинские войска несут потери, их атаки становятся менее интенсивными. Кроме того, он добавил, что российские войска продолжают укреплять свои позиции в регионе.

    Накануне ВС России отбили попытки ВСУ прорваться на левый берег Днепра.

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    3 июля 2024, 08:15 • Новости дня
    ВСУ потеряли опорный пункт под Кременной

    Российские военные лишили ВСУ опорного пункта под Кременной

    ВСУ потеряли опорный пункт под Кременной
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    В результате двухдневных боев российские военные взяли в огневой мешок и уничтожили взводный опорный пункт ВСУ в Кременском лесу в ЛНР, сообщает военный эксперт Андрей Марочко.

    По его словам, российской армии удалось взять в огневой мешок взводный опорный пункт противника в Кременском лесу, что лишило бойцов ВСУ снабжения и возможности вести ротационные мероприятия, передает ТАСС.

    Марочко добавил, что после двух дней боев солдаты ВСУ, понеся значительные потери, оставили занимаемые позиции и бежали в юго-западном направлении.

    Подполье сообщило об ударе по выпускающему дроны заводу в Харькове.

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    1 июля 2024, 13:39 • Новости дня
    Российские войска освободили Степовую Новоселку в Харьковской области и Новопокровское в ДНР
    Российские войска освободили Степовую Новоселку в Харьковской области и Новопокровское в ДНР
    @ Кадр из видео

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские военные за последние сутки освободили два населенных пункта: Западная группировка освободила Степовую Новоселку в Харьковской области, а группировка «Центр» освободила Новопокровское в ДНР, сообщило Минобороны.

    Группировка «Север» поразила живую силу и технику 41-й механизированной, 57-й мотопехотной бригад ВСУ, 34-й бригады морской пехоты, 113-й, 125-й бригад теробороны и 13-й бригады нацгвардии у Волчанска, Тихого, Гоптовки, Нескучного, Жовтневого и Липцов в Харьковской области, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Также она отразила две атаки украинских штурмовиков сил специальных операций «Восток» и 92-й десантно-штурмовой бригады. ВСУ потеряли до 320 человек, БТР, две американские гаубицы М777, орудие Д-20 и гаубицу Д-30. Уничтожены полевой склад боеприпасов ВСУ и три станции контрбатарейной борьбы производства США и Израиля.

    Группировка «Запад» освободила Степовую Новоселовку в Харьковской области и заняла более выгодные рубежи. Она поразила формирования 21-й, 44-й, 60-й, 66-й механизированных бригад ВСУ и 125-й бригады теробороны у Макеевки, Нововодяного, Невского, Стельмаховки (ЛНР) и Терн (ДНР).

    В зоне ответственности этой группировки ВСУ потеряли до 475 человек, американский БТР М113 и четыре пикапа.

    При контрбатарейной борьбе поражены машина РСЗО «Град», две гаубицы М777, гаубица «Мста-Б», САУ «Гвоздика», гаубица Д-30 и пять полевых складов боеприпасов ВСУ.

    Группировка «Центр» освободила Новопокровское в ДНР и улучшила тактическое положение. Также она поразила формирования 24-й, 31-й, 110-й, 118-й механизированных, 68-й егерской бригад ВСУ и 109-й бригады теробороны у Евгеновки, Новгородского, Тимофеевки, Сокола, Торецка и Прогресса в ДНР.

    Группировка отразила пять контратак украинских штурмовиков 142-й пехотной, 95-й десантно-штурмовой, 23-й, 41-й и 47-й механизированных бригад. ВСУ в зоне ее ответственности потеряли до 405 человек, американскую БМП Bradley, американский бронеавтомобиль MaxxPro, гаубицу М777, гаубицу «Мста-Б» и две гаубицы Д-30.

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    1 июля 2024, 09:15 • Новости дня
    Десантник раскрыл детали штурма Раздоловки в ДНР

    Минобороны: Бойцы ВДВ разработали план скрытого подхода к селу Раздоловка

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Десантники тульского гвардейского соединения ВДВ разработали план скрытного подхода к селу Раздоловка в ДНР, которое затем взяли штурмом, рассказали в Минобороны.

    Ведомство цитирует командира штурмовой роты Евгения, который сообщил что результата помогла добиться разведрота, предоставившая всю информацию по подходам к позициям противника, передает РИА «Новости».

    По словам Евгения, был разработан план по скрытному подходу к селу, после чего десантникам удалось взять под контроль важный перекресток, после этого группы других подразделений обеспечили продвижение по Раздоловке.

    Десантник добавил, что при штурме использовались различные вооружения, начиная от разведывательных БПЛА, которые летали со сбросами, заканчивая артиллерией. По его словам, все действовали как один сплоченный организм.

    Напомним, в пятницу Минобороны сообщило, что российские войска освободили Раздоловку в ДНР.

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    1 июля 2024, 08:54 • Новости дня
    Отбиты попытки ВСУ прорваться на левый берег Днепра

    На Херсонщине заявили о провальных попытках ВСУ прорваться на левый берег в районе Днепрян

    Отбиты попытки ВСУ прорваться на левый берег Днепра
    @ Александр Река/ТАСС

    Попытки ВСУ прорваться на левый берег Днепра в районе Днепрян были отбиты и обернулись огромными потерями для них, сообщил губернатор Владимир Сальдо.

    По его словам, после Крынок ВСУ попробовали высадиться на левом берегу в районе Днепрян, но с огромными для себя потерями были отбиты, передает ТАСС.

    Ранее Сальдо сообщил, что бои на Херсонском направлении сейчас разворачиваются на островах, так как украинские военные отброшены с левого берега региона.

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    3 июля 2024, 01:26 • Новости дня
    Орбан рассказал о переговорах с Зеленским

    Орбан предложил Зеленскому «изменить порядок действий» по урегулированию конфликта на Украине

    Орбан рассказал о переговорах с Зеленским
    @ Kirill Chubotin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что предложил украинскому лидеру Владимиру Зеленскому «изменить порядок действий» – «сначала объявить о прекращении огня» на Украине, а уже затем «ускорить процесс организации мирных переговоров» с Россией.

    Орбан заявил, что предложил Зеленскому установить прекращение огня, чтобы начать подготовку переговоров с Россией. Однако, по словам премьера, у Зеленского возникли «сомнения по этому поводу», идея ему «не очень понравилась». «Он сказал: давайте поразмышляем, давайте подумаем об этом», – приводит слова Орбана ТАСС со ссылкой на Die Weltwoche.

    Как заявил глава правительства Венгрии, у Зеленского «в прошлом был неудачный опыт с прекращением огня, которое, по его мнению, шло не на пользу Украине», в связи с чем украинский лидер «объяснил свои пределы возможного».

    Орбан сказал, что хотел «объяснить Зеленскому, что времени становится все меньше и важно установить мир», но не планировал «в чем-то убеждать» украинскую сторону. Как заявил Орбан, он хотел «понять и прояснить» позицию Зеленского, выяснив, на что тот «готов пойти», когда речь идет о мире.

    Напомним, Венгрия предложила Украине рассмотреть возможность прекращения огня с целью начала переговоров с Россией по урегулированию вооруженного конфликта. Киев ответил отказом на предложение Орбана.

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    2 июля 2024, 07:19 • Новости дня
    Военные группировки «Восток» сорвали планы ВСУ по усилению позиций

    Tекст: Александра Юдина

    Подразделения группировки «Восток» в ходе активных боевых действий нанесли поражение украинским военным, сорвав их попытки укрепить передовые позиции в районах населенных пунктов Водяново, Шевченко, Урожайное и Луговское, сообщил начальник пресс-центра группировки Александр Гордеев.

    По его словам, были также пресечены действия инженерных групп ВСУ в районах Червоново и Дорожнянки, передает ТАСС.

    В результате огневого поражения из артиллерии и тяжелых огнеметных систем были уничтожены опорные пункты, скопления живой силы и техники 116-й механизированной, 128-й, 123-й и 102-й бригад территориальной обороны ВСУ, а также 21-й отдельной бригады нацгвардии Украины. Удары наносились по объектам в районах Владимировки, Катериновки, совхоза «Октябрь», Сторожевого, Макаровки и Гуляй Поля.

    По уточненным данным, потери украинской стороны за сутки составили до 120 человек, две буксируемые гаубицы FH-70, семь единиц автомобильной техники, пять беспилотных летательных аппаратов и два пункта боепитания.

    Накануне российские войска освободили Степовую Новоселку в Харьковской области и Новопокровское в ДНР.

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    1 июля 2024, 07:29 • Новости дня
    Российская ПВО сбила 36 украинских дронов за ночь

    МО: ПВО сбила 36 украинских дронов за ночь

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Силы ПВО за прошедшую ночь подавили и уничтожили 36 украинских БПЛА над Брянской, Курской и Белгородской областями, сообщили в Минобороны России.

    Как говорится в сообщении, ПВО уничтожили девять БПЛА над территорией Курской области, 18 БПЛА над территорией Брянской области, девять БПЛА над территорией Белгородской области, передает РИА «Новости».

    Ранее в понедельник врио главы региона Алексей Смирнов сообщил, что семь украинских беспилотных летательных аппаратов сбили над Курской областью российские системы ПВО.

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      Глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что поддержка Украины для ФРГ – это не благотворительность, а инвестиция в собственную безопасность и «один из главных национальных интересов». А как на самом деле?

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      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

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