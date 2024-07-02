Tекст: Алексей Дегтярев

Средства ПВО также сбили снаряд РСЗО HIMARS и 81 беспилотник, включая турецкий Bayraktar TB2, указало ведомство в своем Telegram-канале.

Группировка «Север» поразила живую силу и технику 57-й, 115-й механизированных бригад ВСУ и 113-й бригады теробороны у Чумаково, Юнаковки (Сумская область), Сотницкого Казачка и Липцов (Харьковская область), отразила две контратаки украинских штурмовиков центра сил специальных операций «Восток» и 36-й бригады морской пехоты.

Украинская сторона в зоне ответственности группировки потеряла до 70 человек, боевую бронированную машину, немецкую САУ Panzerhaubitze-2000, американскую гаубицу М198 и гаубицу Д-30.

Группировка «Запад» заняла более выгодные рубежи и поразила формирования 14-й и 115-й механизированных, 3-й штурмовой бригад ВСУ у Першотравневого (Харьковская область), Надии и Стельмаховки (ЛНР).

ВСУ в зоне ответственности этой группировки потеряли свыше 475 человек, танк, БМП, гаубицу 2А65 «Мста-Б», машину РСЗО «Град». Уничтожены три украинских склада артиллерийских боеприпасов.

«Южная» группировка войск улучшила положение по переднему краю, поразила живую силу и технику 56-й мотопехотной бригады ВСУ у Калинины в ДНР и отразила контратаку штурмовиков 214-го отдельного батальона «Опфор». В зоне ответственности этой группировки ВСУ потеряли более 635 человек, две боевые бронированные машины.

При контрбатарейной борьбе поражены британская гаубица FH-70, гаубица М198, орудие Д-20, британская гаубица L-119 и две американские радиолокационные станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50. В зоне ответственности группировки уничтожено шесть полевых складов боеприпасов ВСУ.

Группировка «Центр» улучшила тактическое положение и поразила формирования 47-й механизированной бригады ВСУ и 109-й бригады теробороны у Розовки, Новгородского и Новоселки Первой в ДНР. Отражены шесть контратак украинских штурмовиков.

Украинская сторона в зоне ответственности группировки потеряла до 440 человек, две боевые бронированные машины и гаубицу Д-30.

Группировка «Восток» заняла более выгодные рубежи и поразила живую силу и технику 58-й мотопехотной бригады ВСУ у Урожайного в ДНР, отразила контратаку 123-й бригады теробороны.

В зоне ответственности этой группировки ВСУ потеряли до 110 человек, американскую гаубицу М777, гаубицу М198, две САУ 2С1 «Гвоздика» и противотанковую пушку МТ-12 «Рапира».

Группировка «Днепр» поразила живую силу и технику 65-й механизированной, 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ и 35-й бригады морской пехоты у Малой Токмачки и Жеребянки в Запорожской области. Там украинская сторона потеряла до 70 человек и станцию радиоэлектронной борьбы.