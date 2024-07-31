  • Новость часаNYT: Хаменеи приказал иранским военным нанести удар по Израилю
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Орбана связали с «русскими диверсантами»
    Зеленский допустил референдум на Украине по передаче территорий России
    Опубликовано видео, как покушавшийся на Трампа занимает позицию для стрельбы
    Диетолог объяснил рост численности толстых мужчин в России
    Авиакомпании США и Британии приостановили рейсы в Израиль
    В Словении допустили обмен осужденных за шпионаж россиян
    Telegraph: Украинские F-16 уже совершили первые боевые вылеты
    СБ ООН созвал экстренное заседание в связи с убийством главы ХАМАС
    В Венесуэле задержали более тысячи человек за участие в беспорядках
    Мнения
    Сергей Миркин Сергей Миркин Ради отношений с Польшей Зеленский предаст бандеровцев

    Могут ли украинские власти объявить боевиков УПА, которые сейчас для них герои – преступниками? Могут. Зеленский русскоязычный еврей из Днепропетровской области, что бы он ни говорил, боевики УПА не могут быть для него героями.

    12 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Украина стала инструментом борьбы внутри Европы

    Удар «Дружбой» по Венгрии и Словакии знаменует начало открытой верхнеуровневой борьбы внутри ЕС. Фактически – это скрытые санкции против двух членов Евросоюза с использованием прокси в лице Украины.

    3 комментария
    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Мадуро прошел «на тоненького»

    Венесуэльский режим очевидно стареет. Становится все более «тусклым» и «грустным», все менее похожим на искрящийся идеями (как к ним не относись) справедливости чавизм.

    7 комментариев
    31 июля 2024, 23:54 • Новости дня

    На Олимпиаде после заплыва по Сене вырвало двух спортсменов

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Канадский триатлонист Тайлер Миславчук и выступающая за Казахстан триатлонистка Екатерина Шабалина почувствовали себя плохо после купания в загрязненной реке Сена на Олимпиаде в Париже, их вырвало.

    Миславчук отравился после плавания в этой реке, после чего его стошнило прямо перед телекамерами, передает Ura.ru.

    Шабалину вырвало после первого круга, об этом она сообщила «Чемпионату».

    Она пояснила, что в ходе заплыва захлебнулась водой из Сены, и почувствовала позывы рвоты.

    В соревнованиях победила французская спортсменка Кассандра Богран.

    Напомним, министр спорта Франции Амели Удеа-Кастера после сообщений об антисанитарных условиях для проведения соревнований в Сене искупалась в реке.

    30 июля 2024, 06:18 • Новости дня
    Участница пародии на «Тайную вечерю» на открытии ОИ пожаловалась на травлю

    Французская активистка Буч пожаловалась на травлю после участия в пародии на «Тайную вечерю» на открытии Олимпиады в Париже

    Участница пародии на «Тайную вечерю» на открытии ОИ пожаловалась на травлю
    @ Кадр из видео

    Tекст: Антон Антонов

    Диджей и ЛГБТ-активистка (движение ЛГБТ признано экстремистским в России) Барбара Буч, которая приняла участие в пародии на «Тайную вечерю» на церемонии открытия Олимпиады в Париже, подверглась травле и подает жалобу, сообщила ее адвокат Одрэ Мселлати.

    Мселлати заявила о «неслыханной кампании кибербуллинга и клеветы» против Буч, которая решила «подать жалобу» на действия, совершенные как гражданами Франции, так и других стран. Адвокат сообщила, что Буч собирается «преследовать в судебном порядке любого, кто попытается запугать ее в будущем». Утверждается, что в адрес Буч поступили угрозы убийством, пытками и изнасилованием. Ей также адресовали различные оскорбления, передает РИА «Новости».

    Напомним, церемония открытия Олимпийских игр спровоцировала широкий общественный резонанс из-за постановки, пародирующей картину Леонардо да Винчи «Тайная вечеря». Использование образов религиозных деятелей в сочетании с элементами драг-шоу вызвало волну возмущения и критики в адрес организаторов.

    Коментарии (33)
    29 июля 2024, 15:21 • Новости дня
    Мэр Парижа: Церемония открытия Олимпиады сказала о нас все

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Мэр Парижа Анн Идальго осталась довольна церемонией открытия Олимпийских игр 2024 года в столице Франции.

    Как цитирует Идальго France Bleu, огромные эмоции, от которых трудно прийти в себя, гений заключался в том, чтобы придать сил, юмора и эмоций и привлечь на борт не только парижан, но и весь мир, передает RT.

    «Эта церемония сказала о нас все», – сказала Идальго.

    Ранее вице-премьер Словакии Томаш Тараба заявил, что Олимпиада в Париже для нормального мира всегда будет отвратительным символом извращенного упадка.

    Коментарии (22)
    30 июля 2024, 20:12 • Новости дня
    На женские соревнования по боксу на Олимпиаде допустили двух бывших мужчин
    На женские соревнования по боксу на Олимпиаде допустили двух бывших мужчин
    @ Swen Pfortner/dpa/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Алжирский и тайваньский боксеры Иман Хелиф и Линь Юйтин, не прошедшие гендерное тестирование на ЧМ 2023 года в Нью-Дели, допущены к женским соревнованиям на Олимпиаде в Париже.

    Хелиф и Юйтин выступали на Олимпийских играх 2020 года в Токио, а во время женских соревнований чемпионата мира 2023 года бывшие мужчины не прошли гендерный тест, передает РИА «Новости» со ссылкой на Guardian.

    Тогда Хелиф сняли с выступления в категории до 66 кг, а Юйтин лишили бронзовой медали в весе до 57 кг.

    Во вторник МОК одобрил участие обоих атлетов на Олимпиаде во Франции, сообщает Agence France Presse. Представитель МОК Марк Адамс заявил, что «в данном случае установлено, что они женщины».

    Коментарии (31)
    31 июля 2024, 18:04 • Новости дня
    Триатлонист перестал мыть руки после туалета перед заплывом в Сене
    Триатлонист перестал мыть руки после туалета перед заплывом в Сене
    @ Marijan Murat/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Триатлонист из США Сет Райдер перестал мыть руки после туалета перед заплывом в Сене на Олимпийских играх – 2024.

    По словам Райдера, он хотел выработать иммунитет к кишечной палочке, передает Lenta.Ru.

    Ранее министр спорта Франции Амели Удеа-Кастера на фоне заявлений об антисанитарных условиях для проведения соревнований в Сене искупалась в реке в преддверии Олимпийских игр, чтобы подтвердить ее чистоту.

    Коментарии (12)
    30 июля 2024, 10:42 • Новости дня
    Трамп раскритиковал церемонию открытия Олимпиады в Париже

    Кандидат в президенты США Трамп раскритиковал церемонию открытия Олимпиады в Париже

    Трамп раскритиковал церемонию открытия Олимпиады в Париже
    @ CNP/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Экс-президент США Дональд Трамп на канале Fox News раскритиковал церемонию открытия Олимпийских игр в Париже, назвав ее ужасной и позорной.

    По его словам, мероприятие запомнилось позорными и ужасными постановками, передает «Лента.ру».

    Трамп добавил, что если бы Олимпиада проходила в США при его президентстве, он бы сделал все, чтобы чувства христиан по всему миру не были задеты.

    Напомним, церемония открытия Олимпийских игр спровоцировала широкий общественный резонанс из-за постановки, пародирующей картину Леонардо да Винчи «Тайная вечеря». Использование образов религиозных деятелей в сочетании с элементами драг-шоу вызвало волну возмущения и критики в адрес организаторов.

    Коментарии (7)
    30 июля 2024, 12:13 • Новости дня
    Итальянский журналист объяснил, почему попросил убежища в России
    Итальянский журналист объяснил, почему попросил убежища в России
    @ Angelo Giuliano/YouTube

    Tекст: Александра Юдина

    Итальянский журналист Анджело Джулиано обратился с просьбой о предоставлении политического убежища в России в связи с несогласием с политикой западных стран и восхищением российскими традиционными ценностями.

    По его словам, в России он видит альтернативу глобалистской повестке дня, которая разрушает западное общество, передает РИА «Новости».

    Джулиано выразил глубокое уважение к России, подчеркнув ее приверженность традиционным ценностям, таким как семья, религия и патриотизм.

    Он также положительно оценил политику президента Владимира Путина, который, по мнению журналиста, последовательно защищает интересы своей страны и противостоит глобалистским элитам.

    Кроме того, журналист не исключил возможности получения российского гражданства и переезда в Россию, а также заверил в готовности отказаться от итальянского паспорта. Он раскритиковал политику итальянского правительства, которое, по его мнению, полностью подчинено США и не защищает интересы своих граждан.

    В заключение Джулиано призвал российские власти упростить процедуру получения виз для европейцев, чтобы они могли лично познакомиться с Россией и рассказать о ней своим соотечественникам.

    Ранее итальянский журналист обратился с просьбой о предоставлении политического убежища в России, выразив резкое несогласие с концепцией и ходом церемонии открытия летних Олимпийских игр в Париже.

    Коментарии (0)
    29 июля 2024, 18:27 • Новости дня
    Иран предупредил Израиль о последствиях возможного удара по Ливану

    Иран через Макрона предупредил Израиль о последствиях возможного удара по Ливану

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Израильскую сторону ожидают серьезные последствия в случае атаки на Ливан, заявил иранский президент Максуд Пезешкиан в беседе с французским коллегой Эммануэлем Макроном.

    Пезешкиан заявил, что Израиль может столкнуться с серьезными последствиями в случае нападения на Ливан, передает ТАСС со ссылкой на агентство ISNA. Также иранский лидер отметил, что Тегеран готов улучшать отношения с Парижем.

    Ранее израильский премьер Биньямин Нетаньяху заявил, что «Хезболлу», находящуюся на территории Ливана, ждет «сильный удар» за обстрел Голанских высот. В самой «Хезболле» отрицают свою причастность к этому обстрелу.

    Коментарии (6)
    29 июля 2024, 07:56 • Новости дня
    Второй тренировочный заплыв триатлонистов на ОИ отменили из-за грязной воды в Сене
    Второй тренировочный заплыв триатлонистов на ОИ отменили из-за грязной воды в Сене
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Второй тренировочный заплыв триатлонистов, который был запланирован на понедельник, отменили из-за плохого качества воды в Сене, сообщила пресс-служба оргкомитета Олимпиады.

    По сообщению пресс-службы, оргкомитет ОИ, Международная федерация триатлона и местные власти решили отменить плавательную часть тренировки по триатлону, так как уровень качества воды не дает гарантий безопасности спортсменов, передает ТАСС.

    Ранее тренировочный заплыв на Олимпиаде отменили из-за грязной воды в Сене.

    Коментарии (9)
    29 июля 2024, 09:56 • Новости дня
    Организаторы Олимпиады придумали способ спасти соревнования по триатлону

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Организаторы Олимпиады в Париже разработали запасной план проведения соревнований по триатлону, если вода в реке Сене не станет чище, сообщили СМИ.

    Как сообщает портал sortiraparis.com, когда дождевая вода в больших количествах поступает в канализационную сеть, это повышает ее уровень в трубах, после чего стоки поступают в Сену, и в случае, если погода в Париже не улучшится, то соревнования по триатлону могут перенести на водный стадион «Вер-сюр-Марн», который будет использоваться для соревнований по гребле на байдарках и каноэ.

    Издание отмечает, что существует и «план Б», по которому плавание из триатлона просто исключат, оставив лишь велогонку и бег.

    «Но прежде чем отказаться от плавания, соревнования сначала отложат на несколько дней в надежде, что ситуация улучшится. Все, что мы можем сейчас сделать, это ждать и надеяться, что течение Сены тоже успокоится», – сообщает портал.

    Ранее пресс-служба Олимпиады сообщила, что второй тренировочный заплыв триатлонистов, который был запланирован на понедельник, отменили из-за плохого качества воды в Сене.

    Коментарии (2)
    29 июля 2024, 13:24 • Новости дня
    Губерниев заступился за власти Франции, допустившие загрязнение Сены

    Губерниев заступился за власти Франции, допустившие загрязнение Сены перед Олимпиадой

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев, говоря о загрязнении в реке Сене в Париже, не позволившем провести там тренировочный заплыв триатлонистов, призвал решать экологические проблемы России.

    «Самая главная новость сейчас, как же мы жить теперь будем? У нас все реки чистые, мы же каждый раз купаемся в Москве-реке, у нас же чистейшие водоемы», – сказал комментатор в беседе с РИА «Новости».

    Он призвал решать российские проблемы и отметил, что с триатлонистами во Франции «как-то сами разберутся».

    Ранее второй подряд тренировочный заплыв триатлонистов, который должен был состояться 29 июля, отменили из-за загрязнения реки Сены. Сами соревнования пройдут 30 и 31 июля.

    Напомним, Губерниев называл отличной церемонию открытия Олимпиады в Париже.

    Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова также заявила, что церемония была «красочной и оригинальной».

    Коментарии (11)
    31 июля 2024, 15:07 • Новости дня
    Выставка в честь российских олимпийцев открылась в Париже

    Tекст: Валерия Городецкая

    В российском духовно-культурном православном центре (РДКПЦ) на набережной Бранли в центре Парижа начала работу выставка «Легенды российского спорта на протяжении олимпийского века».

    Экспозиция, собравшая редкие фотографии и архивные материалы, рассказывает о спортивных традициях России и ее вкладе в мировой спорт, рассказала руководитель РДКПЦ Анна Котлова, передает ТАСС.

    Выставка занимает два этажа центра, на ней представлено около сотни исторических фотографий. Несколько экранов транслируют олимпийские хроники с участием советских и российских спортсменов.

    На счету российских и советских спортсменов за всю историю олимпийского движения более 2 тыс. медалей, из них 751 – золотая, отметил атташе по культуре и спорту посольства России в Париже Антон Токовинин. «Это второй результат в мире. Российские и советские делегации 16 раз становились первыми по итогам командного зачета», – добавил он.

    В свою очередь амбассадор во Франции Игр будущего Жереми Буи признался, что с юношества знаком с достижениями российских спортсменов. Он выразил надежду, что «подрастающее поколение французов также будет знать об атлетах из России».

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал отвратительными несколько моментов открытия Олимпиады в Париже.

    Коментарии (0)
    29 июля 2024, 07:47 • Новости дня
    Джокович раскритиковал регламент Олимпиады

    AP News: Джокович раскритиковал регламент Олимпиады

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Сербский теннисист Новак Джокович раскритиковал регламент Олимпиады из-за того, что снявшегося с урнира Энди Маррея в одиночном разряде заменил парник Мэттью Эбден, сообщили СМИ.

    Эбден до матча с Джоковичем в последний раз выступал в одиночном разряде два года назад. Как приводит слова Джоковича AP News, он не понимает этих правил, поскольку что они нелогичны, пишет «Чемпионат».

    «Честно говоря, не думаю, что это (создает) хороший имидж для (теннисного) спорта. В одиночном разряде было много запасных игроков, у которых было много времени и которых можно было вызвать. Я этого не понимаю», – сказал Джокович.

    Ранее тренировочный заплыв на Олимпиаде отменили из-за грязной воды в Сене.

    Коментарии (0)
    31 июля 2024, 15:14 • Новости дня
    Мэр Парижа признала, что у властей не было плана «Б» по триатлону на Сене

    Мэр Парижа Идальго: Заплыв в Сене изначально был единственным планом

    Мэр Парижа признала, что у властей не было плана «Б» по триатлону на Сене
    @ Marijan Murat/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    У властей Франции не было запасного плана по проведению олимпийских соревнований по триатлону и плаванию в открытой воде, кроме как на реке Сене, заявила в среду мэр Парижа Анн Идальго.

    По ее словам, в мэрии всегда были уверены в том, что соревнования пройдут на реке в Париже, и у них не было плана «Б», а проведение соревнований на Сене – всегда был единственным возможным, передает РИА «Новости».

    По словам Идальго, при по-настоящему серьезной работе «речь не идет ни о том, чтобы ставить свечку, ни о какой-либо проблеме».

    Ранее сообщалось, что организаторы Олимпиады в Париже разработали запасной план проведения соревнований по триатлону, если вода в реке Сене не станет чище.

    Коментарии (2)
    29 июля 2024, 02:20 • Новости дня
    Во Франции выросло число заболевших вирусом денге перед Олимпиадой

    Tекст: Вера Басилая

    Французские власти работают над тем, чтобы сдержать рост заражения вирусом денге во время Олимпийских игр в Париже, зафиксировано более 2 тыс. случаев заболевания, сообщил журнал Wired.

    Источник издания сообщил, что с 1 января по 30 апреля было зафиксировано 2 166 случаев заражения вирусом денге, также есть заболевшие корью. В связи с ростом числа заболевших и большом количестве гостей на Олимпиаду, власти пытаются ограничить потенциальную возможность распространения вируса, передает ТАСС.

    Вирус денге представляет собой один из флавивирусов, к числу которых также относится возбудитель клещевого энцефалита, гемморагической лихорадки и так далее. Он широко распространен в тропиках и экваториальных регионах Евразии, Африки и Америки, его распространяют комары.

    Ранее во Франции выявили случай лихорадки Ласса.

    До этого сообщалось, что полчища крыс захватили школы во Франции.

    Газета ВЗГЛЯД писала о нашествии клопов во Франции и разбиралась в причинах.

    Коментарии (0)
    30 июля 2024, 20:46 • Новости дня
    Эрдоган объяснил отказ ехать на открытие Олимпиады в Париже ЛГБТ-пропагандой
    Эрдоган объяснил отказ ехать на открытие Олимпиады в Париже ЛГБТ-пропагандой
    @ Andreas Gora/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Турции Тайип Эрдоган назвал ЛГБТ-пропаганду (движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России) причиной, по которой он отказался присутствовать на церемонии открытия Олимпийских игр в Париже.

    По словам турецкого лидера, 13-летняя внучка попросила его не ехать на мероприятие, потому что «там будут демонстрировать ЛГБТ-пропаганду», передает РИА «Новости».

    Эрдоган также заявил, что намерен созвониться с папой Римским и поделиться с ним критикой позора, который был продемонстрирован на открытии Игр. По его мнению, шоу оскорбило христиан и мусульман, а «ЛГБТ-лобби» захватило западный мир.

    Ранее кандидат в президенты США Дональд Трамп раскритиковал церемонию открытия Олимпиады в Париже, назвав ее ужасной и позорной.

    Коментарии (2481)
    Главное
    Стало известно о разногласиях Харрис и Зеленского перед началом СВО
    Экс-глава Эстонии заявил о ценностном конфликте в НАТО
    Кадыров выступил против паранджи, но за хиджаб
    В США пожаловались на трудности с поиском денег для Украины
    Обвиняемому в сборе военных сведений французу Винатье продлили арест
    Триатлонист перестал мыть руки после туалета перед заплывом в Сене
    Ирина Винер назвала преемницу в Федерации художественной гимнастики

    Банк России легализует криптовалюту для обхода санкций

    Проблемы с расчетами за импорт из-за вторичных санкций заставляют финансовые власти России действовать неординарно. Центробанк готов пойти на эксперимент и разрешить оплату внешних торговых операций криптовалютой. Госдума как раз приняла закон, дающий зеленый свет этому типу валют в России. Почему государства обычно не идут на торговлю криптовалютой? Подробности

    Перейти в раздел

    США втягивают Японию в западные военные блоки

    Вашингтон продолжает милитаризацию Японии и создает новое военное командование на территории этой страны. Параллельно с этим Япония в разы увеличила количество учений со странами НАТО и идет по пути «размывания» своего безъядерного статуса. В чем заключаются причины такой политики со стороны Токио и как к этому относиться России? Подробности

    Перейти в раздел

    Сражение за Торецк заставит ВСУ «сжигать» свою пехоту

    Вооруженные силы России с нескольких сторон приближаются к одному из важнейших логистических центров ВСУ в Донбассе – Торецку. В чем заключаются особенности боев в этом районе Донбасса, каково реальное значение Торецка для противника и о каких сроках операции по овладению городом может идти речь? Подробности

    Перейти в раздел

    Убийство Хании обнажило крупный провал иранской разведки

    В результате ракетного удара по Тегерану убит Исмаил Хания – один из лидеров ХАМАС и ключевых переговорщиков с Израилем. В чем заключались особенности этой атаки, кто за ней мог стоять и почему ответ на этот удар станет делом государственного престижа для властей Ирана? Подробности

    Перейти в раздел

    Напавшие на Дагестан террористы били по единству России

    В воскресенье в Республике Дагестан произошла серия терактов. Целями боевиков стали православные храмы, синагога и пункт ДПС. Эксперты считают, что след организаторов преступления может вести в западные страны, а главной задачей кураторов злоумышленников стало расшатывание межнациональной и религиозной стабильности России. Что необходимо предпринять перед лицом организуемой извне террористической угрозы? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Финны стали внутренним голосом Зеленского

      Президент Финляндии Александр Стубб призвал Владимира Зеленского начать переговоры с Россией, отказавшись от предварительного условия по выводу войск. Стубб утверждает, что положение Украины улучшилось. В реальности ВС РФ подошли к городу Торецку, взятие которого грозит ВСУ обвалом фронта.

    • Камала против Трампа: кто победит?

      Рейтинги двух основных кандидатов в президенты США – Дональда Трампа и Камалы Харрис – показывают, что борьба между ними будет жаркой. У кого больше шансов и уязвимых мест?

    • «Эта церемония сказала о Франции все»

      Мэр Парижа Анн Идальго прокомментировала скандальную церемонию открытия Олимпиады–2024. «Эта церемония сказала о нас все, – подчеркнула политик. Как ни странно, такое объяснение парижскому шабашу имеет право на существование.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

    • Какие высокоскоростные магистрали строит Россия

      В ближайшие годы в России должны быть проложены тысячи километров высокоскоростных железных дорог. По каким маршрутам пройдут эти магистрали и какие параметры в них заложены – в нашей инфографике.

    Перейти в раздел

    • На политическом трупе Байдена возник новый соперник Трампа

      Стоило президенту США Джозефу Байдену отказаться от продолжения своей избирательной кампании, как его место заняла ближайшая напарница. Вице-президент Камала Харрис официально объявила о намерении бороться за пост главы Белого дома, и первые опросы даже показывают, что она успешно конкурирует с Трампом.

    • Байден достиг финиша избирательной гонки досрочно

      Через три с лишним недели после провальных дебатов с Дональдом Трампом, в разгар избирательной кампании действующий глава Белого дома Джо Байден снял свою кандидатуру с выборов президента США. Теперь противники Байдена требуют от него даже большего: и вовсе подать в отставку.

    • Судьба дальнейшей карьеры Байдена зависит от его жены

      Если верить утечкам в американских СМИ, единственный человек, который может убедить Джо Байдена снять свою кандидатуру с выборов президента США, – его жена Джилл. Таким образом, от ее влияния на мужа зависит судьба всей идущей в стране предвыборной кампании – и личная судьба Байдена.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............