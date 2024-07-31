Могут ли украинские власти объявить боевиков УПА, которые сейчас для них герои – преступниками? Могут. Зеленский русскоязычный еврей из Днепропетровской области, что бы он ни говорил, боевики УПА не могут быть для него героями.12 комментариев
На Олимпиаде после заплыва по Сене вырвало двух спортсменов
Канадский триатлонист Тайлер Миславчук и выступающая за Казахстан триатлонистка Екатерина Шабалина почувствовали себя плохо после купания в загрязненной реке Сена на Олимпиаде в Париже, их вырвало.
Миславчук отравился после плавания в этой реке, после чего его стошнило прямо перед телекамерами, передает Ura.ru.
Шабалину вырвало после первого круга, об этом она сообщила «Чемпионату».
Она пояснила, что в ходе заплыва захлебнулась водой из Сены, и почувствовала позывы рвоты.
В соревнованиях победила французская спортсменка Кассандра Богран.
Напомним, министр спорта Франции Амели Удеа-Кастера после сообщений об антисанитарных условиях для проведения соревнований в Сене искупалась в реке.