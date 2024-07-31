На Олимпиаде после заплыва по Сене вырвало двух спортсменов

Tекст: Алексей Дегтярев

Миславчук отравился после плавания в этой реке, после чего его стошнило прямо перед телекамерами, передает Ura.ru.

Шабалину вырвало после первого круга, об этом она сообщила «Чемпионату».

Она пояснила, что в ходе заплыва захлебнулась водой из Сены, и почувствовала позывы рвоты.

В соревнованиях победила французская спортсменка Кассандра Богран.

Напомним, министр спорта Франции Амели Удеа-Кастера после сообщений об антисанитарных условиях для проведения соревнований в Сене искупалась в реке.