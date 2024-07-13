Сопровождение военными кораблями нефтяных танкеров максимально повысит ставки в игре. Ведь атака военного корабля может быть расценена как объявление войны. При этом, без сомнений, именно Россия, которая вынуждена будет предпринимать меры по защите своих торговых судов, будет представлена в качестве «агрессора».0 комментариев
Глава Минспорта Франции устроила заплыв по Сене перед Олимпиадой
Глава Минспорта Франции Удеа-Кастера устроила заплыв по Сене перед Олимпиадой
Министр спорта Франции Амели Удеа-Кастера искупалась в Сене в преддверии Олимпийских игр, чтобы подтвердить пригодность реки к проведению соревнований по плаванию.
Вместе с министром в заплыве участвовал чемпион мира и Европы по паратриатлону, обладатель золота Паралимпиады 2021 года в Токио триатлонист Алексис Анкинкан, передает ТАСС.
«Я очень рада, абсолютное счастье. Обещание сдержано, пари выполнено. Вода прохладная, но приятная, 20 градусов», – сказала Удеа-Кастера по возвращении на берег.
В конце июня телеканал BFMTV сообщил, что уровень загрязнения Сены все еще не соответствует стандартам, необходимым для проведения соревнований по плаванию во время Олимпийских игр в Париже.