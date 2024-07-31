Иностранные туристы стали чаще посещать Россию

СМИ: Российские туристки застряли в Турции после избиения полицией

Shot: Российские туристки застряли в Турции после избиения полицией

Tекст: Александра Юдина

Инцидент с задержанием и избиением российских туристок в Турции продолжает иметь серьезные последствия. Несмотря на то, что одна из женщин уже прошла судебное заседание и была оправдана, обе они до сих пор не могут покинуть страну, передает Ura.ru со ссылкой на Telegram-канал Shot.

Так, запрет на выезд вынуждает россиянок находиться в Анталье в сложных условиях. Им приходится постоянно менять место жительства, так как долгосрочная аренда невозможна.

Одна из пострадавших женщин столкнулась с личной трагедией – умерла ее свекровь. Однако она не может вернуться в Россию, чтобы попрощаться с близким человеком. Несмотря на обращение в соответствующие инстанции, ей до сих пор не назначена дата судебного заседания, которое могло бы снять запрет на выезд.

Юристы, представляющие интересы пострадавших россиянок, отмечают, что подобные ситуации создают негативный имидж Турции как туристического направления и могут привести к снижению потока российских туристов. Они призывают турецкие власти как можно скорее разрешить эту ситуацию и обеспечить женщинам возможность вернуться на родину.

Ранее сообщалось, что арендатор в Турции вынудил россиянку жить в подвальном помещении.