Могут ли украинские власти объявить боевиков УПА, которые сейчас для них герои – преступниками? Могут. Зеленский русскоязычный еврей из Днепропетровской области, что бы он ни говорил, боевики УПА не могут быть для него героями.9 комментариев
Иностранные туристы стали чаще посещать Россию
Минэкономразвития: Иностранные туристы стали чаще посещать Россию
Иностранный туристический поток в Россию в первой половине этого года вырос почти в полтора раза, сообщило Минэкономразвития.
По данным министерства, в первом полугодии 2024 года турпоток иностранцев, остановившихся в отелях, увеличился до 1,8 млн человек, передает ТАСС. Это на 42,4% больше относительно аналогичного периода прошлого года.
Ранее сообщалось, что турпоток из недружественных стран в Россию в 2023 году вырос вдвое.