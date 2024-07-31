  • Новость часаЗеленский допустил референдум на Украине по передаче территорий России
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    Сергей Миркин Сергей Миркин Ради хороших отношений с Польшей Зеленский предаст бандеровцев

    Могут ли украинские власти объявить боевиков УПА, которые сейчас для них герои – преступниками? Могут. Зеленский русскоязычный еврей из Днепропетровской области, что бы он ни говорил, боевики УПА не могут быть для него героями.

    9 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Украина стала инструментом борьбы внутри Европы

    Удар «Дружбой» по Венгрии и Словакии знаменует начало открытой верхнеуровневой борьбы внутри ЕС. Фактически – это скрытые санкции против двух членов Евросоюза с использованием прокси в лице Украины.

    3 комментария
    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Мадуро прошел «на тоненького»

    Венесуэльский режим очевидно стареет. Становится все более «тусклым» и «грустным», все менее похожим на искрящийся идеями (как к ним не относись) справедливости чавизм.

    7 комментариев
    31 июля 2024, 20:28 • Новости дня

    Иностранные туристы стали чаще посещать Россию

    Минэкономразвития: Иностранные туристы стали чаще посещать Россию

    Иностранные туристы стали чаще посещать Россию
    @ Сергей Пятаков/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Иностранный туристический поток в Россию в первой половине этого года вырос почти в полтора раза, сообщило Минэкономразвития.

    По данным министерства, в первом полугодии 2024 года турпоток иностранцев, остановившихся в отелях, увеличился до 1,8 млн человек, передает ТАСС. Это на 42,4% больше относительно аналогичного периода прошлого года.

    Ранее сообщалось, что турпоток из недружественных стран в Россию в 2023 году вырос вдвое.

    31 июля 2024, 12:50 • Новости дня
    Захарова: У Пугачевой в отношениях с народом «что-то сломалось»

    Спикер МИД Захарова: У Пугачевой в отношениях с народом «что-то сломалось»

    Захарова: У Пугачевой в отношениях с народом «что-то сломалось»
    @ Евгений Одиноков/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    В отношениях народной артистки СССР Аллы Пугачевой с народом «что-то сломалось», выразила мнение спикер МИД Мария Захарова в ответ на заявление Минюста о недостаточности оснований для внесения исполнительницы в реестр иностранных агентов.

    В частности, дипломат напомнила о словах композитора Микаэла Таривердиева касательно творческой работы с Пугачевой о том, что он был поражен ее артистическими данными, однако потом «что-то сломалось», передает ТАСС.

    «Может быть, он сказал чуть в других словах и выражениях, но смысл был такой: каждый пошел своим путем и уже неинтересно», – подчеркнула Захарова.

    Дипломат подчеркнула, что ломалось таким образом у певицы со многими людьми, однако теперь «что-то сломалось» на глобальном уровне – «у нее с народом».

    Ранее Минюст не увидел оснований для признания Пугачевой иноагентом.

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    30 июля 2024, 12:13 • Новости дня
    Итальянский журналист объяснил, почему попросил убежища в России
    Итальянский журналист объяснил, почему попросил убежища в России
    @ Angelo Giuliano/YouTube

    Tекст: Александра Юдина

    Итальянский журналист Анджело Джулиано обратился с просьбой о предоставлении политического убежища в России в связи с несогласием с политикой западных стран и восхищением российскими традиционными ценностями.

    По его словам, в России он видит альтернативу глобалистской повестке дня, которая разрушает западное общество, передает РИА «Новости».

    Джулиано выразил глубокое уважение к России, подчеркнув ее приверженность традиционным ценностям, таким как семья, религия и патриотизм.

    Он также положительно оценил политику президента Владимира Путина, который, по мнению журналиста, последовательно защищает интересы своей страны и противостоит глобалистским элитам.

    Кроме того, журналист не исключил возможности получения российского гражданства и переезда в Россию, а также заверил в готовности отказаться от итальянского паспорта. Он раскритиковал политику итальянского правительства, которое, по его мнению, полностью подчинено США и не защищает интересы своих граждан.

    В заключение Джулиано призвал российские власти упростить процедуру получения виз для европейцев, чтобы они могли лично познакомиться с Россией и рассказать о ней своим соотечественникам.

    Ранее итальянский журналист обратился с просьбой о предоставлении политического убежища в России, выразив резкое несогласие с концепцией и ходом церемонии открытия летних Олимпийских игр в Париже.

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    29 июля 2024, 17:31 • Новости дня
    В ФРГ «приняли к сведению» слова Путина об американских ракетах

    В ФРГ настаивают на размещении средств сдерживания

    Tекст: Валерия Городецкая

    Правительство Германии приняло к сведению слова президента России Владимира Путина о моратории на развертывание ударных средств средней и меньшей дальности, заявила официальный представитель кабмина ФРГ Кристиане Хоффман.

    «Мы принимаем это к сведению», – сказала Хоффман, передает РИА «Новости».

    По ее утверждению, Берлин настаивает на размещении этих вооружений на территории Германии, поскольку Россия якобы «изменила стратегический баланс в Европе и угрожает Европе и Германии крылатыми ракетами».

    Ранее Путин заявил, что в случае развертывания США вооружений в Германии Россия будет считать себя свободной от моратория на размещение своих.

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    31 июля 2024, 14:58 • Новости дня
    СМИ: Российские туристки застряли в Турции после избиения полицией

    Shot: Российские туристки застряли в Турции после избиения полицией

    Tекст: Александра Юдина

    Две россиянки, пострадавшие от действий турецкой полиции в аэропорту Антальи, уже два месяца не могут покинуть страну из-за запрета на выезд. Женщины столкнулись с финансовыми трудностями и не могут вернуться домой даже на похороны близкого родственника, отмечают СМИ.

    Инцидент с задержанием и избиением российских туристок в Турции продолжает иметь серьезные последствия. Несмотря на то, что одна из женщин уже прошла судебное заседание и была оправдана, обе они до сих пор не могут покинуть страну, передает Ura.ru со ссылкой на Telegram-канал Shot.

    Так, запрет на выезд вынуждает россиянок находиться в Анталье в сложных условиях. Им приходится постоянно менять место жительства, так как долгосрочная аренда невозможна.

    Одна из пострадавших женщин столкнулась с личной трагедией – умерла ее свекровь. Однако она не может вернуться в Россию, чтобы попрощаться с близким человеком. Несмотря на обращение в соответствующие инстанции, ей до сих пор не назначена дата судебного заседания, которое могло бы снять запрет на выезд.

    Юристы, представляющие интересы пострадавших россиянок, отмечают, что подобные ситуации создают негативный имидж Турции как туристического направления и могут привести к снижению потока российских туристов. Они призывают турецкие власти как можно скорее разрешить эту ситуацию и обеспечить женщинам возможность вернуться на родину.

    Ранее сообщалось, что арендатор в Турции вынудил россиянку жить в подвальном помещении.

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    31 июля 2024, 09:35 • Новости дня
    Активистка рассказала о планах оппозиции атаковать Белоруссию дронами

    Активистка рассказала о планах оппозиции атаковать Белоруссию дронами и радиоактивными веществами

    Tекст: Александра Юдина

    Активистка белорусской оппозиции Ольга Тишкевич раскрыла подробности планов уехавших в Литву радикальных оппозиционеров, готовящих диверсии с использованием дронов и радиоактивных веществ, нацеленные как на Белоруссию, так и на Украину.

    По ее словам, работавший в Институте биоорганической химии НАН Белоруссии экс-ученый Олег Дорошкевич разработал план по использованию дронов для распыления радиоактивных веществ над территорией Украины и Белоруссии, передает РИА «Новости».

    В частности, целью этих действий является не только нанесение вреда, но и последующее восстановление зараженных земель по разработанной Дорошкевичем методике.

    К этому плану присоединился сторонник насильственной смены власти в Беларуси Юрий Косач, который даже посетил литовский авиазавод, производящий оборудование для распыления удобрений.

    Тишкевич добавила, что никто из оппозиционеров не задумывался о потенциальных катастрофических последствиях своих действий.

    Кроме того, активистка рассказала о планах оппозиционеров по нанесению ударов по Белоруссии с помощью дронов.

    Так, речь шла о возможной атаке на Белорусскую АЭС. По ее словам, один из оппозиционеров, Павел Белютин, сообщил ей о приобретении более 20 дронов для этих целей.

    Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что Белоруссия начала готовиться к украинской провокации большого размаха.

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    30 июля 2024, 09:36 • Новости дня
    Олимпийский чемпион прокомментировал объятия Харлан с уроженкой России
    Олимпийский чемпион прокомментировал объятия Харлан с уроженкой России
    @ AP/TASS

    Tекст: Александра Юдина

    Двукратный олимпийский чемпион, президент Федерации фехтования России Ильдар Мамедов назвал объятия представляющей Азербайджан уроженки России Анны Башты с украинской фехтовальщицей Ольгой Харлан на Олимпиаде в Париже «тараканами» последней.

    По его словам, такое поведение связано «с внутренними противоречиями» украинской спортсменки, передает «Спорт-Экспресс».

    Мамедов добавил, что постоянные изменения позиции украинской стороны свидетельствуют о наличии серьезных внутренних конфликтов.

    По его мнению, это может быть связано «с тараканами» в голове.

    «Они сами не знают, чего хотят», – заключил Мамедов.

    В апреле украинским спортсменам, принимающим участие в Олимпийских играх в Париже, решили запретить стоять на общих фото с россиянами, пожимать им руки.

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    31 июля 2024, 15:07 • Новости дня
    Выставка в честь российских олимпийцев открылась в Париже

    Tекст: Валерия Городецкая

    В российском духовно-культурном православном центре (РДКПЦ) на набережной Бранли в центре Парижа начала работу выставка «Легенды российского спорта на протяжении олимпийского века».

    Экспозиция, собравшая редкие фотографии и архивные материалы, рассказывает о спортивных традициях России и ее вкладе в мировой спорт, рассказала руководитель РДКПЦ Анна Котлова, передает ТАСС.

    Выставка занимает два этажа центра, на ней представлено около сотни исторических фотографий. Несколько экранов транслируют олимпийские хроники с участием советских и российских спортсменов.

    На счету российских и советских спортсменов за всю историю олимпийского движения более 2 тыс. медалей, из них 751 – золотая, отметил атташе по культуре и спорту посольства России в Париже Антон Токовинин. «Это второй результат в мире. Российские и советские делегации 16 раз становились первыми по итогам командного зачета», – добавил он.

    В свою очередь амбассадор во Франции Игр будущего Жереми Буи признался, что с юношества знаком с достижениями российских спортсменов. Он выразил надежду, что «подрастающее поколение французов также будет знать об атлетах из России».

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал отвратительными несколько моментов открытия Олимпиады в Париже.

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    29 июля 2024, 18:10 • Новости дня
    Путин одобрил договор об общем энергорынке России и Белоруссии

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин распорядился подписать договор о создании объединенного энергетического рынка РФ и Белоруссии, документ опубликован на портале правовой информации.

    Как говорится в распоряжении, Путин предписал принять предложение российского правительства о подписании договора о формировании общего энергорынка России и Белоруссии и считать целесообразным осуществить подписание документа на высшем уровне, передает ТАСС.

    Ранее Путин обвинил западные элиты во внесении хаоса в мировой энергорынок.

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    31 июля 2024, 13:27 • Новости дня
    В Кремле сочли схоластикой заявления Киева о «готовности к переговорам»

    Представитель Кремля Песков назвал схоластикой заявления Киева о «готовности к переговорам»

    Tекст: Александра Юдина

    Заявления Киева о якобы готовности к переговорам с Россией являются по сути схоластикой без детализирующих пояснений, выразил мнение пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    По его словам, подобные заявления Москва слышала на разных уровнях, однако не получила никаких детализирующих пояснений, передает ТАСС.

    Представитель Кремля отметил, что данная тема изредка озвучивается, однако не имеет какой-либо конкретики.

    В то же время Песков подчеркнул, что российская сторона продолжает оставаться открытой для переговоров.

    Ранее советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что Украина готова вести переговоры с Россией, но при условии, что они пройдут с опорой на «концепцию международного права».

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    31 июля 2024, 14:43 • Новости дня
    В МИД назвали шантажом запрет Украины на транзит российской нефти

    Tекст: Валерия Городецкая

    Решение украинских властей о прекращении поставок нефти из России по нефтепроводу «Дружба» является шантажом в отношении Венгрии и Словакии, заявил замдиректора информации и печати российского МИД Андрей Настасьин.

    Этот шаг демонстрирует полную неспособность Киева к конструктивному диалогу, заявил Настасьин на брифинге, передает ТАСС.

    «Решение режима [Владимира] Зеленского о прекращении транспортировки нефти в Венгрию и Словакию лишний раз свидетельствует о недоговороспособности Киева и его склонности к тривиальному шантажу», – сказал он.

    Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо пригрозил Киеву остановкой поставок дизтоплива Украине, если транзит нефти не восстановят.

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    30 июля 2024, 13:49 • Новости дня
    Набиуллина предупредила о возвращении «серых» схем на ипотечном рынке

    Глава ЦБ Набиуллина предупредила о возвращении «серых» схем на ипотечном рынке

    Tекст: Александра Юдина

    Глава Банка России России Эльвира Набиуллина выразила обеспокоенность возрождением сомнительных схем на ипотечном рынке после завершения программы льготной ипотеки.

    По ее словам, банки предлагают клиентам различные «завлекаловки» в виде рассрочек, кэшбэка и заниженных ставок, скрывая при этом дополнительные риски и повышая конечную стоимость кредита, передает ТАСС.

    «ЦБ будет активно бороться с недобросовестными практиками на ипотечном рынке», – подчеркнула Набиуллина.

    Также она отметила, что многие банки предлагают клиентам различные схемы, которые на первый взгляд выглядят привлекательно, что на самом деле могут привести к серьезным финансовым проблемам для заемщиков.

    Кроме того, Набиуллина выразила уверенность в том, что ставки по ипотеке в России начнут снижаться по мере замедления инфляции и последовательного снижения ключевой ставки.

    В заключение глава ЦБ призвала граждан быть бдительными при выборе ипотечного кредита и тщательно изучать все условия договора.

    Ранее Набиуллина предложила ввести «период охлаждения» по подозрительным кредитам.

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    30 июля 2024, 17:48 • Новости дня
    Посол: Россия станет первой страной для визита Мадуро после переизбрания

    Tекст: Валерия Городецкая

    Николас Мадуро после переизбрания на пост президента Венесуэлы может посетить Россию в первую очередь, заявил посол России в Каракасе Сергей Мелик-Багдасаров со ссылкой на высокопоставленных венесуэльских чиновников.

    «Как мне говорили местные высокопоставленные чиновники, одна из первых точек, куда намерен совершить свой визит Николас Мадуро после переизбрания, – это Россия. Поэтому будем ждать», – сказал дипломат в эфире телеканала «Россия 24», передает ТАСС.

    Ранее Россия признала победу Мадуро на выборах в Венесуэле. Президент России Владимир Путин поздравил Мадуро с переизбранием.

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    31 июля 2024, 07:59 • Новости дня
    Система ПВО за ночь сбила 19 украинских беспилотников над регионами России

    Минобороны: Система ПВО за ночь сбила 19 украинских беспилотников над регионами России

    Система ПВО за ночь сбила 19 украинских беспилотников над регионами России
    @ Валентин Капустин/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Средства ПВО в ночь на среду сбили 19 украинских беспилотников над регионами России, в том числе 11 над Белгородской областью, сообщает Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства указано, что система ПВО уничтожила 11 дронов ВСУ над Белгородской, четыре – над Брянской, а также по одному беспилотнику над Курской, Калужской, Ростовской областями и республикой Крым.

    Ранее сообщалось, что украинские войска атаковали Курскую и Брянскую области.

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    30 июля 2024, 13:39 • Новости дня
    Набиуллина назвала лучший способ защитить доходы граждан

    Глава ЦБ Набиуллина: Контроль инфляции является главным инструментом для защиты доходов граждан

    Tекст: Александра Юдина

    Лучшим инструментом для защиты реальных доходов граждан и обеспечения устойчивого экономического роста является сдерживание инфляции, заявила глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина.

    По ее словам, несмотря на сложности, связанные с текущей экономической ситуацией, Банк России твердо намерен достичь поставленной цели, передает ТАСС.

    Также Набиуллина отметила, что контроль над инфляцией является не просто конъюнктурной задачей, а стратегической целью ЦБ, сравнив текущее состояние российской экономики с плаванием корабля в бурных водах.

    Кроме того, глава Банка России обратилась к представителям бизнеса, призвав их более тщательно подходить к управлению процентными рисками. По ее словам, широкое распространение кредитов с плавающей ставкой создает определенные риски для компаний, и необходимо принимать меры для их минимизации.

    Набиуллина заверила, что российская банковская система находится в стабильном состоянии и обладает достаточным запасом прочности. Однако она предупредила, что банки должны разумно оценивать риски при финансировании различных проектов, учитывая интересы вкладчиков.

    Ранее Набиуллина предложила ввести «период охлаждения» по подозрительным кредитам.

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    31 июля 2024, 07:51 • Новости дня
    Российские ПВО сбили ракету «Нептун-МД» над Курской областью

    Tекст: Александра Юдина

    Российская ПВО России успешно перехватили и уничтожили украинскую противокорабельную ракету «Нептун-МД», которая была запущена в направлении Курской области, сообщает Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства указано, что в течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО была обнаружена и успешно поражена украинская ракета «Нептун-МД».

    Ракета была уничтожена в воздухе над территорией Курской области до того, как смогла достичь цели.

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